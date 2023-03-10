الزعيم الكوري الشمالي:نتحسب لـحرب حقيقية

سيول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أمر‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬جيشه‭ ‬بتكثيف‭ ‬مناوراته‭ ‬العسكرية‭ ‬تحسّبًا‭ ‬لـ»حرب‭ ‬حقيقية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬تدريب‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬حضرته‭ ‬ابنته،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬المركزية‭ ‬الكورية‭ ‬الجمعة‭.‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬كيم‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تكثّف‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬تدريبات‭ ‬المحاكاة‭ ‬المختلفة‭ ‬تحسّبًا‭ ‬لحرب‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬طرق‭ ‬متنوّعة‭ ‬وفي‭ ‬أوضاع‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أمر‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬العسكري‭ ‬الجديد،‭ ‬الجنود‭ ‬بالاستعداد‭ ‬لـ»مهمّتين‭ ‬استراتيجيّتين‭: ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬ردع‭ ‬حرب‭ ‬والثانية‭ ‬هي‭ ‬إطلاق‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬بثّتها‭ ‬الوكالة‭ ‬الكورية‭ ‬الرسمية‭ ‬الجمعة‭ ‬إطلاق‭ ‬وحدة‭ ‬هواسونغ‭ ‬المدرّبة‭ ‬على‭ ‬‮«‬مهمّات‭ ‬ضربات‮»‬،‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬بشكل‭ ‬متزامن‭. ‬وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬‮«‬أطلقت‭ ‬وابلًا‭ ‬قويًا‭ (‬من‭ ‬الصواريخ‭) ‬على‭ ‬المياه‭ ‬المستهدفة‭ ‬لبحر‭ ‬كوريا‭ ‬الغربي‮»‬‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬أنه‭ ‬رصد‭ ‬إطلاق‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬صاروخًا‭ ‬بالستيًا‭ ‬قصير‭ ‬المدى‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬البحر‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬نامبو‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التدريب‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستعدّ‭ ‬سيول‭ ‬وواشنطن‭ ‬لإجراء‭ ‬الاثنين‭ ‬أكبر‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬اتّهمت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتأجيج‭ ‬التوتر‭ ‬‮«‬عمدًا‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬حذّرت‭ ‬كيم‭ ‬يو‭ ‬جونغ،‭ ‬شقيقة‭ ‬كيم‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بنفوذ‭ ‬كبير،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬اعتراض‭ ‬أميركي‭ ‬للصواريخ‭ ‬التي‭ ‬تختبرها‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬سيعتبر‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬حرب‭ ‬واضحًا‮»‬‭.‬

والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬وسيول‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬والمفاوضات‭ ‬بينهما‭ ‬متعثّرة‭.‬

مهاجمة‭ ‬القواعد‭ ‬الجوية

وظهر‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬العسكري،‭ ‬برفقة‭ ‬ابنته‭ ‬جو‭-‬إيه‭ ‬التي‭ ‬يعتبر‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬أنها‭ ‬وريثة‭ ‬النظام‭.‬

وأحيا‭ ‬ظهورها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬والدها‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬عسكري‭ ‬كبير‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ75‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي،‭ ‬التكهنات‭ ‬بشأن‭ ‬انتقال‭ ‬السلطة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬السلالة‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الدراسات‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬يانغ‭ ‬مو‭-‬جين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬جو‭-‬إيه‭ ‬خلال‭ ‬أحداث‭ ‬مهمّة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتطوير‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬وصواريخه،‭ ‬والذي‭ ‬ترى‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬أن‭ ‬له‭ ‬فائدة‭ ‬حيوية‭ ‬للأجيال‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬أصبح‭ ‬القاعدة‮»‬‭.‬

ولطالما‭ ‬شددت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووية‭ ‬وبرامجها‭ ‬الصاروخية‭ ‬هدفها‭ ‬دفاعي‭ ‬فيما‭ ‬نددت‭ ‬بالمناورات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬تمرين‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬غزو‭ ‬لأراضيها‭.‬

ويرى‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬سلاح‭ ‬الجوّ‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬هو‭ ‬الحلقة‭ ‬الأضعف‭ ‬لجهازها‭ ‬العسكري‭ ‬وأن‭ ‬التدريبات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬الخميس‭ ‬هي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬يسعى‭ ‬لتعويض‭ ‬هذا‭ ‬الضعف‭.‬

وقال‭ ‬المنشقّ‭ ‬آن‭ ‬شان‭-‬إيل‭ ‬مدير‭ ‬المعهد‭ ‬العالمي‭ ‬للدراسات‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المناورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬سابقاتها،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬الإقلاع‮»‬‭.‬