أول إرتفاع بدرجات الحرارة

الزعفرانية تعاني عطلات الشبكة الكهربائية وتأخر الصيانة

بغداد -كمال مصطفى صالح

ميسان – سعدون الجابري

بعد اول ارتفاع لدرجات الحرارة بدأت مشاكل الكهرباء من حيث ساعات التجهيز وانقطاع الاسلاك وعطل المحولات ويتبعهن عمل مولدات ومزاجية بعض اصحابها.

وعانت بعض مناطق العاصمة مشاكل عديدة في الكهرباء ومنها الزعفرانية وبعد ارتفاع درجات الحرارة شهدت ازقة عدة انقطاع الاسلاك بسبب قدم الشبكة الكهربائية وكذلك عطل المحولات وسط بطء في معالجتها من دائرة الصيانة. وقال احد المواطنين ان (محلة 957 زقاق 64 شهد في اول ارتفاع درجة الحرارة عطل في محولة الكهرباء حيث اثرت بشكل كبير على الفولتية فمرة تاتي بفولتية اكثر من 290 فولت ومرة اقل من 150 فولت وراجعنا دائرة الكهرباء تقريبا يوميا لكن للاسف لم تتم متابعة او صيانة او حتى وصول اي عجلة صيانة للمنطقة). وقال ابو حمزة وهو من سكنة نفس الزقاق ان (اجهزتنا الكهربائية في البيت تعرضت للتلف والعطل بسبب تذبذب الفولتية من يتحمل مسؤولية الخسائر ومن يعوضنا ، هل من معقول شهر كامل لا يجدو اي حل لنا). وفي زقاق 63 قال احد الاهالي ان (اسلاك الكهرباء تعرضت للقطع منذ اسبوع وهو ساقط على احد البيوت وهو مما قد يسبب بكارثة). اما في محلة 966 حي الوليد زقاق 24 فشكا (سكان الزقاق من عطل المحولة منذ ايام طويلة. وقال ابو تحسين ان (اعمدة الكهرباء في زقاقه تعاني من عدم ثباتها حيث تم حفرها وتركها وهذا ما يعرض المواطنين الى مخاطر جمة). كما عانى مواطنون محلة 953 من (مشغل المولد الذي يقطع عنهم الكهرباء في اوقات الافطار والسحور). فيما شكا اهالي زقاق 22 من محلة 961 من (عطل الكهرباء وتجهيزهم فيز وعطلة البقية).

جولات مستمرة

من جهته اكد رئيس المجلس البلدي لقاطع الكرادة والزعفرانية احمد عكلة انه (يتابع وبشكل يومي وبجولات صباحية ومسائية عمل اصحاب المولدات ويتم محاسبة اي مخالفة ام فيما يخص موضوع الصيانة لمشاكل الكهرباء الوطنية فنحن نتابع شكاوى المواطنين لدائرة الكهرباء ونحاول الاسراع بانجاز الصيانة للمواطنين). وقال مدير الصيانة في دائرة كهرباء الزعفرانية محمد الساعدي ان (ملاكات الدائرة تعمل على مدار الساعة صباحا ومساء لكن قدم الشبكة الكهربائية وكثرة التجاوزات عليها وكذلك التوسع العمراني حيث البناء في الاراضي الزراعية كلها عوامل تؤثر في كثرة العطلات والمشاكل في الكهرباء ) واكد باننا (نحاول اصلاح العطلات باسرع وقت ممكن لكن هناك عطلات تتطلب وقت ولا سيما في محولات الكهرباء التي يتم رفعها ومن ثم اخذها للصيانة وبعدها ارجاعها وهذا يتطلب وقت). وناشد الساعدي المواطنين (المساعدة في ترشيد في استهلاك الكهرباء وايقاف التجاوزات لضمان ديمومة الكهرباء)

وأكد فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب أن وضع الشبكة الكهربائية في قضاء الكحلاء هي خارج أردأته فضلاً عن الجوانب الاخرى. وقال بيان صحفي من فرع توزيع كهرباء ميسان امس أن المغذي المزدوج 33 كي.في لمحطتي الكحلاء الثانويتين 33/ 11 ك.ف ، تم تنفيذه ضمن خطة تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان من قبل شركة أرض السهب للمقاولات. واضاف البيان انه (تم إنجازه واستلامه بشكل اولي. لافتاً الى انه (حتى هذه اللحظة لم يتم استلامه بشكل نهائي، وانه في عهدة الشركة المنفذة وصيانتة من واجباتها قانونيا. وأشار الفرع إلى ان قضاء الكحلاء قد تعرض إلى عواصف وظروف جوية قاسية مع حلول فصل الشتاء ، أدت إلى تضرر وسقوط ابراج 33 كي.في في الخط المغذي للمحطتين الثانويتين، والذي هو بعهدة شركة أرض السهب ، حيث خرج أكثر من 20 برجاً عن العمل). واضاف ان (ملاكات الفرع سارعت لإيجاد الحلول المناسبة وإيصال التيار إلى المحطتين ، وتوفير الكهرباء للقضاء في حينها وبوقت قياسي).

إعادة أضرار

وتابع البيان (بأنه خاطب ديوان محافظة ميسان حول إمكانية قيام المقاول بإعادة الأضرار على المغذي المتضرر ، باعتباره ضمن الواجبات المنفذة في عهدتها ولا يمكن للفرع إجراء الصيانة له، لكونه غير مستلم رسميا منها. منوها الى ان المحافظة قامت بمخاطبة مكتب استشاري للتحقيق في بيان أسباب سقوط الأبراج وحسم صيانة الخط.

وأكد في البيان بأنه يعمل على استحصال الموافقات الأصولية حول تنفيذ الخط البديل المؤقت بطول 3.5 كم ، لغرض إعادة تشغيل الخط وإيصال التيار لمحطتي الكحلاء القديمة و الجديدة ، وسيتم تزويد القضاء بحمل مقدارة 30 ميكا واط لضمان استقرار التيار الكهربائي). ودعا الفرع المواطنين الى (عدم تصديق الكلام الذي يطلق من هنا و هناك ، بوجود تقصير وتحديداً بعض الأشخاص الذين يحاولون استمالتهم لإغراض قد تكون إنتخابية). راجيا (أبعاده وإبعاد العاملين فيه عن أي تدخلات أو حراك إنتخابي).