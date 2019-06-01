الزرزور والواوية مسرحية للتميمي في عيد الفطر

بغداد – ياسين ياس

تعرض على خشبة ساحة الاحتفالات الكبرى خلال ايام عيد الفطر المبارك والايام التالية المسرحية الشعبية الكوميدية (الزرزور والواوية) تأليف واخراج الفنان عمران التميمي وبطولة الممثلين :نزار علوان ونجلاء فهمي وعلي زمان وسعد خليفة وعقيل زاير وزهور علاء .

وعن المسرحية قال مخرجها(المسرحية تبحث عن الانسانية وتناقش الحياة اليومية وتتحدث عن الهم والالم الانساني وتناقش الاحداث بشفرات فنية وتقول كفى عبثا بدماء الناس عبر الدمار والتشريد ،وفي العمل هناك شخصية ايجابية هي رمز للوطن وهذه الشخصية ضد اسقاطات الوضع السياسي وضد الفساد والخراب والرشوة) مضيفا(المسرحية كوميدية ساخرة ،وقد طالبت الممثلين بالعرض النظيف والجميل الساخر).

وعن المسرحية تحدث مدير المسرح قاسم شايع قائلا(المسرحية تتناول اسقاطات الوضع السياسي والاجتماعي وهناك مفارقات وكوميديا . وتجربة المسؤحية تنبع منن الواقع الذي نعيشه ومن خلال مشاكلنا التي تزداد يوما بعد اخر)مؤكدا(والاهم من هذا هو عودة افتتاح ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد امام العوائل مع المرافق العامة الاخرى).

وعن دوره في المسرحية تحدث الممثل نزار علوان قائلا(دوري في المسرحية أب لبنت زوجها شخصية عنيفة وجبارة .وفي المسرحية هناك جوانب انسانية تدغدغ مسشاعر المتلقي وتعالج سلبيات المجتمع) واضاف قائلا(المولف والمخرج عمران التميمي قدم في المسرحية قفشات نظيفة فيها مراعاة للذوق العام بعيدا عن الاسفاف والتهريج).