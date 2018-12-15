مشاهدتان في بابل والبصرة بشأن لفحة الجريد وخياس الطلع

الزراعة: مستمرون في منع إستيراد محصول الطماطة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمزارعين يحملون وزارة الزراعة المسؤولية بمنع استيراد بعض المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول الطماطة ومطالبين بحماية المنتج المحلي . وهنا نؤكد على استمرار قرار منع استيراد محصول الطماطة الذي أقرته الوزارة ابتداءا من 18 تشرين الثاني الماضي والى إشعار آخر في كافة المحافظات والمنافذ الحدودية، نظرا لوفرة المنتج المحلي في الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول. وإن وزارة الزراعة تملك صلاحية ابلاغ الجهات المنفذة لقرار المنع فقط وغير مسؤولة عن الخروقات الحاصلة في عمليات استيراد محصول الطماطة او المحاصيل الزراعية الاخرى وبيعها في الأسواق المحلية ، و واهابت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) (بجميع الجهات ذات العلاقة من المنافذ الحدودية والجمارك والجهات المعنية المتمثلة بوزارة الداخلية الى منع دخول محصول الطماطة المستورد وإيقاف الخروقات ومحاسبة المتجاوزين من المستوردين). واكدت ان (قرار المنع يأتي لحماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وايقاف تهريب العملة الى الخارج، فضلا عن دعم شريحة الفلاحين والمزارعين وتعزيز انتمائهم الى أرضهم، وان المنتج المحلي يفوق المستورد من حيث الطعم والجودة والسلامة الغذائية باعتبار ان وزارة الزراعة تشرف على عملية زراعته وتوفر الاسمدة والبذور غير المضربة وراثيا، فضلا عن اجراء عمليات المكافحة بالطرق العلمية السليمة).ونظم المركز الإرشادي التدريبي في كركوك مشاهدة حقلية حول أهمية زيادة إنتاج الأبقار والعجول الرضيعة وتنمية قدرات مربي الثروة الحيوانية في المحافظة، بحضور عدد من المربين والأطباء البيطريين والمختصين بالثروة الحيوانية. وجرى خلال المشاهدة مناقشة عدة محاور منها الأهمية الاقتصادية والغذائية للأبقار ومشتقاتها من اللحوم والألبان، والاستعداد لمرحلة ولادة العجول، وعلامات اقتراب الولادة عند الأبقار، وإسكان العجول الرضيعة وكيفية الاهتمام بها، وطرق تغذيتها، والخطوات الواجب إتباعها بعد الولادة. كما تم مناقشة أهمية تطبيق البرنامج الوقائي وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، وطرق تنمية قدرات مربي الأبقار والثروة الحيوانية وتقديم النصائح والإرشادات الضرورية لهم.

مشاهدة حلقية

كما نفذ المركز الإرشادي التدريبي الزراعي في كل من محافظتي بابل والبصرة مشاهدتين حقليتين حول مكافحة لفحة الجريد وخياس الطلع على النخيل . تضمنت المشاهدتين جانبين، أولهما عملي تم فيه بحث أهمية مكافحة الأمراض التي تصيب النخيل ومنها لفحة الجريد والأسباب التي تساعد على انتشار المرض كونه يأتي بسبب الحشرات الماصة جراء إهمال تنظيف النخلة، كذلك تم بحث الطرق التي يمكن من خلالها الحد من انتشار الحشرات، وقال البيان ذاته انه (جرى الحديث عن مرض خياس طلع النخيل وأسبابه وطرق المكافحة . أما الجانب العملي فكان عبارة عن جولة ميدانية لأحد البساتين جرى فيه مشاهدة الأمراض الفطرية والحشرية في النخيل وأسباب انتشار المرض والحد من أضراره).وبرعاية دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة استضافت دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي ورشة عمل حول سلالات حيوانات المزرعة العراقية لتزويد المختصين بأنواعها وأعدادها وإعداد قاعدة بيانات حديثة لها في المحافظة . وافتتحت الورشة في المركز الإرشادي بمحاضرة تعريفية عن المصادر الوراثية وتمييز أنواع سلالات الحيوانات المحلية ورصد نموها وانحدارها من اجل تنمية قدرات الكوادر الفنية والحفاظ على تنويع المصادر الوراثية في ظل تحديات تغير المناخ وانتشار الأوبئة والأمراض التي تصيبها بمشاركة 15 مختص . وفي سياق متصل ، أقام المركز الإرشادي في المحافظة وبالتعاون مع مديرية زراعة كربلاء وفرع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ندوة عن ( الأمراض المعدية التي تصيب الجاموس والوقاية منها ) لرفع قدرات المربين في مناطق الأهوار والمسطحات المائية التي تهدف إلى زيادة إنتاج الحليب وتسمين العجول وبمشاركة 25 مربيا فيما خرجت الندوة بتوصيات عديدة تخدم المجال الحيواني والنهوض به.

استخدام اصلي

وبتوجيهات من وزارة الزراعة نفذ المركز الارشادي التدريبي الزراعي في البصرة برعاية دائرة الارشاد و التدريب الزراعي في مديرية زراعة البصرة مشاهدة حقلية بعنوان (استخدام المصائد الفرمونية في الحد من حافرة اوراق الطماطة) في قاطع المزرعة الارشادية في البرجسية. تناولت المشاهدة محورين الاول نظري تمثل بعرض توضيحي باستخدام البوسترات و الصور لأنواع المصائد الفرمونية ودورة حياة الحشرة و الثاني تمثل بمشاهدة كيفية نصب تلك المصائد من قبل المزارعين لغرض التقليل من عدد رشات المكافحة و تقليل الكلفة و الحد من انتشار الحشرة و الاكتشاف المبكر لها. واضاف البيان ان المشاهدة جرت بالتعاون مع مديرية زراعة الزبير و قائم مقامية قضاء الزبير والمجلس البلدي في القضاء و دائرة البستنة متمثلة بمحطة ابحاث الطماطة و محطة نخيل البرجسية و جمعية الزبير الفلاحية التعاونية وحضرها عدد من الفلاحين و المزارعين الذين ابدوا تفاعلهم الايجابي مع المحاضرين من خلال طرحهم الاسئلة والاستفسارات و المداخلات.