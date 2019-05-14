نفي تسجيل إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور

الزراعة: مستعدون لغزو الجراد القادم من الكويت

بغداد – الزمان

اعلنت وزارة الزراعة عن إتخاذ اجراءات لمواجهة تحركات حشرة الجراد القادمة من الكويت.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح امس إن (الوزارة تترقب تحركات الجراد الذي دخل الكويت في وقت سابق حيث اعدت المبيدات الخاصة بمكافحة الحشرة في حال دخولها للاراضي العراقية)،

ولفت الى ان (الجراد يستهدف في حال دخوله مناطق زراعة الشعير والحنطة). وشكلت الكويت لجنة تنسيقية مكونة من الجهات العسكرية الأربع الجيش و الشرطة والحرس الوطني والإطفاء بمشاركة هيئتي الزراعة والبيئة وبلدية الكويت لمكافحة الجراد الصحراوي. وقال بيان ان (اللجنة عقدت اجتماعها لوضع آلية لكيفية مكافحة الجراد الذي يغزو الكويت منذ أسبوعين).

تحذير كويتي

وحذرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية من خطورة تناول الجراد أو حتى لمسه باليد خاصة بعد تعرضه خلال الأسبوعين الماضيين إلى الرش بمبيدات حشرية سامة.وقالت الهيئة في بيان إن (أسراب الجراد الصحراوي التي اجتاحت المناطق الحدودية تتم مكافحتها باستخدام مبيدات حشرية شديدة السمية وسريعة التأثير وقاتلة), واضاف ان (أكل الجراد عقب رشه بهذه المبيدات يعرض كل من يتناوله إلى خطر التسمم الحاد الذي تظهر أعراضه خلال مدة قد تمتد إلى 24 ساعة)، وذكر البيان ان (المحاصيل الزراعية التي ترش بالمبيدات الحشرية تكون صالحة للاستهلاك البشري عقب أسبوعين من وقت الرش مع ضرورة غسلها جيدا قبل تناولها), وأشار إلى أن (سرب الجراد الواحد يضم مئات الالاف ويمتد لنحو ستة كيلومترات في حين يستطيع الجراد الموجود في مساحة الكيلومتر الواحد التهام نحو مئة ألف طن من النباتات الخضر يوميا). وافاد رئيس منظمة الجهاد الزراعي في محافظة كهكيلوية بان الجراد البري اجتاح 3 مناطق في المحافظة الواقعة جنوب غرب ايران. وقال عبدالوهاب بورالحسيني انه (تم بالتنسيق مع ادارة مدينة كجساران وارسال فرق لمكافحة الجراد من قبل المنظمة وقوات التعبئة التابعة للحرس الثوري وشركة النفط وسائر الاجهزة), مبينا (اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة الجراد البري وان عملية رش المبيدات جارية في المنطقة في الوقت الراهن), وتابع ان (الجراد قد اجتاح 3 مناطق من مراعي المنطقة في جنوب كجساران). في غضون ذلك, نفت دائرة البيطرة التابعة للوزارة ما تناولته الوكالات من اصابة شخص بمرض انفلونزا الطيور في البصرة.

البيطرة تنفي

وقال مدير عام دائرة البيطرة صلاح فاضل عباس في بيان امس ان (التحريات والفحوصات التي اجرتها المستشفيات والمستوصفات البيطرية في العراق لم تسجل اية اصابة بالمرض خلال المدة السابقة), مبينا ان (آخر إصابة ظهرت يوم 27 اذار الماضي في سوق للطيور الحية في المحافظة حيث كانت الاصابة لطيور حية داخلة بصورة غير شرعية وليست اصابة بشرية , وفي حين ذلك استنفرت الدائرة ملاكاتها في المستشفى البيطري التعليمي في البصرة وتم احتواء الموقف بسرعة), مضيفا (حيث ارسلت العينات الى المختبر المركزي التابع للدائرة في بغداد وتم تشخيص الاصابة بمرض انفلونزا الطيور وبعدها ارسلت النماذج لغرض التأكيد الى المختبرات المرجعية المعتمدة عالميا من قبل منظمة الصحة الحيوانية العالمية ومختبرات ويبرج في لندن وجاءت النتائج مطابقة لفحوصاتنا), مشيرا الى ان (تداول خبر من احدى الوكالات الى وجود اصابة بشرية بهذا المرض الامر الذي تنفيه البيطرة نفيا قاطعا متمنيا بالوقت نفسه تحري الدقة في النشر واستقاء الاخبار من مصادرها المعتمدة في الوزارة). ووافقت الوزارة على استيراد البرتقال لقلة المنتج المحلي. واكد البيان انه (استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي المحلي، حصلت الموافقة على السماح بأستيراد البرتقال ومن المنافذ الحدودية كافة), موضحا ان (ذلك جاء نتيجة قلة انتاجه محليا مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع زيادة أسعاره في الاسواق المحلية), واردف ان (سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي توضح مدى وفرة اوشح المنتج الزراعي المحلي).