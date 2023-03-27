التجارة تبيع الدجاج والأسماك بأثمان زهيدة

الزراعة تُحدّد سعر القمح وتدعم توفير الحنطة من المنافذ المحلية

بغداد – قصي منذر

شكّلت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، خلية طوارئ لمراقبة اسعار المواد الغذائية، واشارت الى التوجه لبيع ثلاث مواد غذائية اساسية للمواطنين بأسعار تنافسية الأسبوع المقبل. وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (االشركة شكّلت خلية ازمة وفريق طوارئ لمراقبة ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية كبيض المائدة والدجاج المجمّد في الاسواق المحلية، حسب توجيهات رئاسة الوزراء والوزير اثير الغريري)، واشارت الى (فتح اسواق البيع المباشر خلال اليومين الماضيين في اغلب المنافذ ببغداد، لبيع بيض المائدة بسعر نحو 5 الاف دينار، مقارنة برفع الاسعار من قِبل بعض التجار الضذين يبيعونه بسعر 7 الاف دينار)، واضافت ان (الوزارة جهزت النجف بمادة البيض خلال اليومين الماضيين، ومحافظتي ذي قار وميسان يوم امس)، واوضحت الموسوي ان (الشركة مستمرة ببيع مادة الطحين الصفر التجاري بأسعار تنافسية للحفاظ على سعره من الغلاء، وهناك سعي لبيع الدجاج والأسماك وحليب الكبار بأسعار تنافسية في الاسبوع المقبل، بمنافذ البيع المنتشرة في بغداد والمحافظات). على صعيد متصل، وصلت اول حمولة من الحبوب الى سايلو الناصرية قادمة من ام قصر عبر السكك، بحسب بيان الوزارة . اكد ان (الفِرق الفنية في الشركة العامة لسكك الحديد التابعة الى وزارة النقل نقلت الحبوب من سايلو ام قصر عبر الخط الفرعي الواصل الى سايلو التجارة في الناصرية عبر الشاحنات التخصصية)، واوضح ان (سايلو الناصرية وصله الف طن من الحبوب كدفعة اولى بعد انقطاع دام اكثر من 12 عام)، مبيناً ان (الحبوب نُقلت من ميناء ام قصر عبر السكك بموجب العقد بين وزارتي النقل والتجارة لإيصال المواد الغذائية عبر السكك الى جميع سايلوات المحافظات الممتدة فيها شبكات السكك)، واضاف ان (الملاكات تعمل بإستمرار لوصول الحبوب الى السايلوات ودعم السلّة الغذائية للمواطنين). في غضون ذلك، اوضحت وزارة الزراعة، ثلاثة اسباب مهمة ادت الى ارتفاع اسعار اللحوم في السوق المحلي. وذكر مدير دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة، وليد محمد رزوقي، في تصريح امس ان (غلاء اللحوم جاء بسبب ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية، الى جانب قلة المعروض في السوق الذي يتعلق بإمتناع المربّين عن طرح حيواناتهم للأسواق، وغلاء الاعلاف)، ولفت الى (استيراد اللحوم والعجول الحية بكميات كبيرة جداً، وتخفيض الاسعار مرتبط بقلة الطلب عليها). وحدَّد وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، 850 الف ديناراً، للطن الواحد من القمح.

تسويق محصول

وقال بيان تلقته (الزمان) ان ( الإجراءات الخاصة بإستلام وتسويق محصول الحنطة للموسم الجاري، تتضمن تسهيل استلام محصول الحنطة من قِبل مستودعات ومنافذ وزارة التجارة)، مضيفاً ان (تسليم مبالغ الفلاحين خلال مدة لاتتجاوز الأسبوعين من تأريخ تسليم المحصول امر مهم)، واشار العلياوي الى (توجيهات رئيس الوزراء، بشمول الفلاحين الذين ممن هم الخطة الزراعية بالدعم الحكومي، لشراء الحنطة وتسويقها الى المنافذ الحكومية)، مشدداً على ( ضرورة الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي ودعم الوزارة والفلاح والمزارع العراقي).