الموارد تجهز 17 محطة لضخ المياه والمعالجة في ميسان

الزراعة توسع التعاقدات لتوفير الأسمدة المحلية للفلاحين

ميسان – علي قاسم الكعبي

بغداد – قصي منذر

بحثت وزارتا الزراعة والصناعة ، تجهيز ودعم المُزارعين بأسمدة اليوريا والـداب خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المُشتركة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا عمل اللجنة المسؤولة عن الإتفاق النهائي لعقد تجهيز سماد اليوريا وسماد الداب لصالح وزارة الزراعة)، مشيراً الى (ضرورة تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون بين الوزارتين وتهيئة المستلزمات والاحتياجات الخاصة بدعم القطاع الزراعي عبر التعاقدات المستمرة)، واضاف ان (الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية التابعة الى الصناعة وفرت خلال الشهر الماضي سماد اليوريا والداب، حسب الخطة التي وضعتها الوزارة لسد حاجة الفلاحين والمزارعين من الاسمدة)، مبيناً ان (الزراعة ناقشت توقيع عقد تجهيز سماد اليوريا من قِبل وزيري الصناعة والزراعة، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة لزيارة معمل منظومات الري في الشركة العامة لصناعة السيارات والمُعّدات، ودراسة مواصفات مصنع الطارق للمُبيدات لارساله الى اللجنة التنسيقية في المجلس الوزاري للإقتصاد). وتقدمت شركات عربية واجنبية للاستثمار في مجال الأسمدة الهيدروجينية والفوسفاتية والكبريت، بحسب وزارة الصناعة والمعادن.

خطوط انتاجية

وقال البيان ان (الوزارة وجّهت بتحديث خطوط انتاجية للمصانع)، مؤكداً ان (الخطوط الانتاجية القديمة تجاوزت العمر التصميمي لها، وهي غير مجدية اقتصادياً وفنياً). واتفقت نقابة المهندسين الزراعيين، مع إدارة محطة ابقار الاسحاقي الكبرى، استثمار اراضي المحطة في مشاريع حيوانية ونباتية. وذكر بيان امس ان (النقيب صادق المحمداوي بحث إتاحة 8 الاف دونم من الاراضي للمهندسين الزراعيين، واستثمارها في مشاريع حيوانية ونباتية، وانشاء خلايا للنحل وصناعة الالبان وتوفير الاعلاف الخضراء)، ولفت الى ان (الجانبين قررا تشكيا لجنة ثلاثية بإشراف الوكيل الاداري والمالي لوزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، لوضع خارطة عمل ودراسة جدوى للمباشرة بالتنفيذ)، واضاف ان (هنالك ثلاثة وعشرين محطة ابقار كبرى أُنشأت في السبعينيات وتم بيعها الى القطاع الخاص في الثمانينيات)، موضحاً انها (تحوي على اكثر من عشرة الاف رأس من الاغنام والابقار، الى جانب تصديرها العجول والابقار الحوامل الى مصر وسوريا قبل تدميرها من الخراب الذي لحق بها جراء الحروب). الى ذلك، جهزت الموارد المائية في ميسان، 17 محطة لمعالجة شح المياه وتأمين وصول الماء الى مناطق المحافظة. وقال مدير الموارد المائية في ميسان علاء فيصل في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات المديرية انجزت نصب 17 محطة ضخ في عموم اقضية ونواحي المحافظة، لزيادة الإيرادات المائية فيها، وتعزيز كميات المياه الواردة الى البلاد).

نصب محطات

مشيراً الى (استمرار نصب المحطات ضمن اجراءات معالجة شح المياه وتأمين الحصص المائية للأراضي الزراعية والمياه الخام في محطات الإسالة)، واوضح فيصل ان (دور المحطة هو نقل نقل المياه من الأنهر الرئيسية الى المناطق التي تأثرت بشح المياه)، مؤكداً ان (الملاكات مستمرة بإزالة التجاوزات على الحصص المائية في عموم اقضية ونواحي ميسان من اجل ايصالها الى المُستحقين)، وتابع ان (المديرية تشرف على اعمال تطهير الجداول الرئيسية والفرعية التي تنفذها مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في المحافظة، وكذلك اعمال كري الأنهر في موقع العمارة).