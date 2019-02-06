صرف دفعة جديدة من مستحقات مسوّقي الشعير العلفي في نينوى

الزراعة تناقش الأسلوب الأمثل لإستخدام الأسمدة

بغداد – الزمان

نظم المركز الارشادي التدريبي في القادسية مشاهدة حقلية بشأن الاسلوب الامثل لاستخدام الاسمدة بانواعها في العملية الزراعية وحسب مراحل نمو المحصول، وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي. وجرى خلال المشاهدة التطرق الى عدد من المحاور منها انواع الاسمدة المستخدمة لمحصول الحنطة، واهمية استخدام الاسمدة لمحصول الحنطة وكمياتها، وكيفية اجراء عملية التسميد والاوقات المناسبة لاستخدامها، واهم مراحل اضافة الاسمدة المتنوعة للخطة وحسب عمر النبات، والطرق العلمية الصحيحة لاضافة الاسمدة وانواعها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه الندوات تهدف الى توعية وارشاد الفلاحين والمزارعين الى الطرق السليمة في استخدام الاسمدة اثناء زراعة محاصيلهم، من اجل زيادة الانتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الامن الغذائي للمواطن).

مستحقات مالية

كما أطلقت وزارة الزراعة المستحقات المالية لمسوقي محصول الشعير العلفي الوجبة الخامسة عشرة لمحافظة نينوى للموسم الزراعي 2014 ممن سوقوا محصولهم لمواقع استلام الشركة العربـــية لإنتاج البذور . وأكدت الوزارة صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين مسوقي الشعير العلفي للموسم الزراعي 2014 . واضاف البيان ان (الوزارة اوضحت أسماء الفلاحين والمزارعين المشمولين بالصرف والبالغ عددهم 97 مسوقا ، الذين لم ترد بحقهم مؤشرات أمنية سلبية بموجب المعلومات الواردة من مجلس الأمن الوطني وفقاً للضوابط والتعليمات المعمول بها ، فيما تربط قوائم بأسمائهم ليتسنى لهم مراجعة مواقع الشركة لاستلام مستحقاتهم المالية).

ونفذ المركز الارشادي في البصرة ندوة فلاحية بعنوان اهمية الادارة التشاركية للمياه في ترشيد استخدام المياه وجمعية مستخدمي المياه وبالتعاون مع مديرية الزراعة في المحافظة ،وبحضور ممثل عن الجانب الياباني من منظمة جايكا ونخبة من الباحثين والمختصين في الشأن الزراعي .

تأسيس جمعية

واكد البيان ان (الندوة تضمنت عدة محاور منها فكرة عن تأسيس الجمعية والية العمل واهدافها واهمية استخدام التسوية الليزرية و الباذرة والمسمدة وارشاد وتوعية الفلاحين بضرورة استخدام التقانات الحديثة في الري لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتقليل الجهد وكلفة الايدي العاملة وطريقة اختيار طريقة الري المناسبة وحسب نوع التربة. كما اكدت الندوة ضرورة تفعيل دور الجمعيات الفلاحية التعاونية المتخصصة لضمان وصول الماء الى جميع الفلاحين بالتساوي ولغرض حل مشكلة التجاوزات ،كما تم ارشاد وتوعية المزارعين بضرورة اجــــــــراء عملية الري عند حاجة النبات وبالكــــــمية التي يحتاجها من خلال حساب رطوبة التربـــة ومناقشة المشاكل والمعوقــــات التي تواجه الفلاحين مع الباحثين والمختصـين واصحاب القرار).