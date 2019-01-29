ميسان تقيم مشاهدة توعوية بشأن محصول الحنطة

الزراعة تمنع نقل المواشي والأغنام وإعلافها إلى خارج نينوى

بغداد – الزمان

أقام المركز الارشادي التدريبي الزراعي في ميسان ضمن البرنامج التوعوي الساند لمحصول الحنطة للخطة الشتوية للعام الجاري مشاهدة حقلية ارشادية بعنوان (ادارة و خدمة محصول الحنطة ) في ناحية السلام بحسب توجيهات وزارة الزراعة/ دائرة الارشاد والتدريب الزراعي، وبالتعاون مع مديرية زراعة ميسان و اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشاهدة تناولت محاور ابرزها شرح اهمية الحنطة كمحصول استراتيجي، و العمليات الزراعية وتكنلوجيا زراعة المحصول، اختيار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة، و أهمية التوقيتات للعمليات الزراعية (موعد الزراعة والتسميد والمكافحة)، شرح عن تعفير البذور و اهميتها، عمليات الحصاد و تجميع المحصول، ومناقشة المعوقات التي تتخلل زراعة و حصاد الحنطة.

مستلزمات زراعية

هذا وخرجت المشاهدة بتوصيات من بينها تجهيز المستلزمات الزراعية للفلاحين بالتوقيتات المناسبة وزيادة كمياتها، و فتح مراكز استلام محصول الحنطة في الاقضية والنواحي خلال الموسم الحالي).واعلنت وزارة الزراعة عن منع نقل المواشي والاغنام وموادها العلفية الى خارج محافظة نينوى حتى اشعار آخر، منعا لعمليات تهريبها وحفاظا على ديمومة الثروة الحيوانية فيها. وقال البيان ان (القرار يشمل منع نقل المواشي والاغنام واعلافها من مادة الشعير العلفي ومستلزماتها الى خارج المحافظة مهما كان الغرض من النقل الا بشهادة صحية صادرة عن دائرة البيطرة نافذة بعد صدور هذا القرار، ويأتي هذا القرار بناءً لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على ديمومة الثروة الحيوانية في المحافظة ومنعا لعمليات التهريب.

وكانت وزارة الزراعة قد منعت في وقتا سابق نقل المواشي والاغنام واعلافها الى خارج محافظة الانبار للاسباب المذكورة آنفا.

واقام المركز الارشادي التدريبي الزراعي في محافظة نينوى مشاهدة حقلية حول استخدام المصائد الفرمونية في الحد من حافرة انفاق الطماطة)، بتوجيه من وزارة الزراعة و برعاية دائرة الارشاد و التدريب الزراعي قسم ارشاد وقاية المزروعات بالتعاون مع مديرية زراعة نينوى و دائرة وقاية المزروعات و الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في المحافظة. جرت المشاهدة في المزرعة الارشادية في الحمدانية وتضمنت محاورة مختلفة كان أهمها وصف تفصيلي لحافرة انفاق الطماطة وطرق و مواسم تكاثرها، و الاضرار الاقتصادية التي تسببها هذه الحشرة، و كيفية الوقاية منها و مكافحتها باستخدام المصائد الفرمونية، وتم تعريف المشاركين في المشاهدة بالمصائد الفرمونية و استخداماتها لمكافحة هذه الحشرة في الزراعة المحمية و تمت الاجابة على اسئلة المشاركين واستفساراتهم من قبل المهندسين الزراعيين المشاركين في المشاهدة المذكورة.

ونفذ المركز الارشادي في النجف بالتعاون مع مديرية الزراعة ومنسقية البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في المحافظة والاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية مشاهدة حقلية بعنوان ادارة وخدمة محصول الحنطة وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والمختصين في الشأن الزراعي .

تسوية التربة

واشار البيان الى ان المشاهدة تضمنت عددا من المحاور من اهمها ضرورة الحراثة والتعديل وتسوية التربة والتخلص من تعفن الجذور والادغال كذلك موعد الزراعة وتأثيره على نمو النبات واهمية استخدام الباذرة المسمدة لغرض تقليل كمية البذور وضبط السماد عند الزراعة . كما تطرقت المحاضرة الى ضرورة مكافحة الحشرات في الموعد المناسب والتوصية الى زيارة وتبليغ الشعب الزراعية ، كما تم توجيه المزارعين حول استلام السماد الورقي والمقدم من برنامج تنمية الحنطة واضافته الى النبات عن طريق الرش واستخدام المبيدات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة او مناشيء عالمية رصينة وضبط نسب الخلط مع الماء والاسمدة واهمية اجراء الكشف والتحري يومياً لملاحظة الحشرات ونقص العناصر).