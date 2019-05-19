ديالى تشكو من ظاهرة إنتشار الكلاب السائبة

الزراعة تمنع إستيراد 14 محصولاً لوفرة الإنتاج

بغداد – الزمان

منعت وزارة الزراعة استيراد 14 مادة من المحاصيل الزراعية للحفاظ على المنتج المحلي ولتشجيع الفلاحين والمزارعين على الاستمرار بالانتاج.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة منعت استيراد 14 مادة من المحاصيل الغذائية نظرا لوفرة انتاجها في الاسواق المحلية ودعما للانتاج الوطني وبحسب الروزنامة الزراعية المقررة)،واضاف ان (قائمة المحاصيل الممنوعة شملت كل من الطماطة والخيار والبطاطا والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والنبق والخس والرقي والبطيخ والثوم الطازج والشعير والذرة الصفراء)،مشيرا الى انه (سيتم فتح استيراد هذه المحاصيل عند انتهاء موسم الإنتاج المحلي اضافة الى المحاصيل المدرجة ضمن قانون الحجر الزراعي)،واكد البيان ان (القرار يأتي حفاظا على المنتج المحلي ولتشجيع الفلاحين والمزارعين على الاستمرار بالانتاج)،داعيا المنافذ الحدودية وبضمنها منافذ اقليم كردستان الى (تشديد الرقابة في النقاط الكمركية للحيلولة دون دخول المنتجات الزراعية خارج إجراءات الاستيراد الأصولية).

وانهت مديرية زراعة محافظة كربلاء حملتها لمكافحة حشرة الدوباس باستخدام طريقة الحقن بمبيدي اكتارا وميدال. واوضح البيان ان (الحملة أسفرت عن مكافحة 35 ألف نخلة في المحافظة ضمن مساحة بلغت نحو 875 دونما)،مؤكدا ان (حملة المكافحة بالرش الأرضي باستخدام الهولدرات). في غضون ذلك افتتحت الحكومة المحلية في ديالى سايلوا بعقوبة وبني سعد للبدء باستلام محصول الحنطة للموسم الحالي.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحكومة المحلية اكملت الاستعدادات بالتنسيق مع الجهات الامنية وذات العلاقة لتسهيل عملية استلام المحصول بانسيابية عالية وذلك بإدخال اكبر عدد ممكن من السيارات الى داخل السايلو) .

اكمال الكميات

من جهته ،اكد مدير زراعة ديالى حسين خضير عباس أنه (تم اكمال الكميات التي ستسوق الى وزارة التجارة ومستمرون بمتابعة عمليات الحصاد في المحافظة)،لافتا الى (إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل مرور شاحنات المحاصيل وكذلك تغطية مستحقات الفلاحين خلال أسبوع وفقا للخطط الوزارية)،مبينا ان (هناك خطة وزراية وضعت من أجل إستيعاب الكميات المسوقة من الفلاحين وفقا لنظام المناقلة بين السايلوات والمحافظات في حال عدم قدرة اي سايلو على استيعاب كميات اضافية)،واشار الى (افتتاح مركز تسويق متكامل جديد في بعقوبة لتخفيف الزخم عن السايلو الموجود). من قال مدير سايلو بعقوبة قاسم عواد ان ( مبالغ الفلاحين المسوقين للحنطة قد رصدت بالكامل وعمليتن الاستلام ستكون خلال اسبوع كحد اقصى كون الوزارة قدمت التسهيلات كافة لاستلام المحصول من الفلاحــــــين والمزارعين ). الى ذلك كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة نجاة الطائي عن استمرار أزمة الكلاب السائبة التي تعاني منها المحافظة منذ عشرة أعوام ماضية.

وقالت الطائي لـ (الزمان) امس إن (بعقوبة تعد أكبر مدن المحافظة من حيث الكثافة السكانية وتعاني منذ 10 أعواما متتالية من ازمة انتشار الكلاب السائبة دون اية حلول تلوح بالأفق)،مشيرة الى ان (الحكومة المحلية تخصص سنويا مبالغ طائلة للقضاء على ظاهرة الكلاب السائبة من دون جدوى)،مؤكدة ان (هذا الموضوع تسببت بعشرات الحوادث من خلال مهاجمتها للأطفال ونقل العدوى والامراض).