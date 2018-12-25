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الزراعة تمنع إستيراد البرتقال لوفرة المنتج المحلي – بغداد – الزمان

منعت وزارة الزراعة استيراد البرتقال وذلك لوفرة المنتج المحلي ودعما لاقتصادنا الوطني ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي تأكيده أن (هذا هو اول منع لمحصول البرتقال من كافة المناشئ والدول منذ عام 2003، ومع منع استيراد البرتقال أصبحت قائمة المنع تتكون من عشرة محاصيل تم إيقاف استيرادها من قبل وزارة الزراعة اضافة الى التمر) وترأس القيسي اجتماع اللجنة العليا لمكافحة الآفات الزراعية الوبائية، بحضور الوكيل الإداري مهدي سهر الجبوري وعدد من المديرين العامين أعضاء اللجنة. وجرى خلال الاجتماع بحث (التهيئة للمكافحة الجوية لآفات محصول الحنطة المحتملة الظهور بعد غزارة الأمطار في هذا الموسم الشتوي 2018 ـ 2019 والحاجة الضرورية لإكمال كافة المستلزمات واستخدامها لأغراض المكافحة، بالإضافة إلى أهمية استخدام طرق جديدة في تكنولوجيا تعقيم التمور بدلاً من الطرق التقليدية المتبعة ومكافحة القوارض في الحقول الزراعية).

واضاف البيان ان القيسي اكد (أهمية مكافحة الآفات الوبائية التي تصيب محصول الحنطة والنخيل وشمول مكافحة آفة الخوخ في حملات المكافحة المجانية لجميع المحافظات بغية دعم القطاع الزراعي والفلاحين والمزارعين وتأمين الأمن الغذائي لتحقيق هدف الوزارة نحو زيادة المنتج المحلي كماً ونوعاً).