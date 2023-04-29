التجارة تتسلم محاصيل الموسم في الكوت وميسان

الزراعة تمنح أول صك لمسوّق الحنطة بالنجف

بغداد – عامر عبد العزيز

النجف – سعدون الجابري

سلّم وزير الزراعة عباس جبر المالكي، أول صك الى احد المزارعين في محافظة النجف والخاص بالمستحقات المالية لمحصول الحنطة للموسم الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة بدأت بتسليم مستحقات الفلاحين والمزراعين في مدة قصيرة لاتتجاوز الاسبوعين)، مشيراً الى (استمرار دعم جميع الفلاحين في جميع المحافظات)، واعرب المالكي عن (تقديره للجهود التي اسهمت بإنجاح الموسم الزراعي الجاري)، من جهته ، قال المزارع مناف حاكم ان (تسلمه الصك المالي الخاص بمستحقاته جرى بإنسيابية وسرعة جيدة)، واضاف انه (كان ينتظر تسلم المستحقات مثل الفلاحين الاخرين لعِدة اشهر). كما اطلّع المالكي على عمليات حصاد وتسويق الحنطة في النجف، مشدداً على وضع الحلول العاجلة للمشكلات التي تواجه الفلاحين والمزارعين. وذكر البيان ان (الوزير اطلّع على الموقف الخاص بعمليات حصاد وتسويق محصول الحنطة في المحافظة الى جانب الكشف عن المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الزراعية، ومعالجة القضايا التي تتعلق بالفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي الجاري، من اجل ضمان نجاحه، فضلاً عن وضع الحلول المناسبة للمشكلات). الى ذلك ،اكدت مديرية زراعة صلاح الدين، نِسب مساحات الاراضي المزروعة من محصول الحنطة خلال الموسم الجاري بلغت مليون و169 الف و135 دونماً.

وقال مدير زراعة المحافظة عباس طه في تصريح امس ان (المديرية تتوقع زيادة الانتاج من الحنطة تزامناً مع توفر نسبة عالية من الامطار). على صعيد متصل، اكد وزير التجارة، اثير داود الغريري تسلم اول كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين للموسم الجاري في سايلو الكوت بمحافظة واسط، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

مستحقات مالية

وقال في تصريح تابعته (الزمان) ان (الملاكات الحسابية في فرع واسط صرفت اول صك بالمستحقات المالية اثناء عملية تفريغ الحنطة المحلية واحتسابها)، لافتاً الى ان (موسم تسويق الحنطة لهذا العام يحظى بدعم حكومي من الجوانب الادارية واللوجستية والمالية انسجاماً مع خدمة الفلاح وتشجيع الزراعة والانتاج المحلي)، واضاف ان (انطلاق الموسم الجاري تم بتنظيم حفل خاص بإنطلاقه، حضره رئيس الوزراء ومحافظ واسط ومدير عام شركة تجارة الحبوب حيدر الكرعاوي، وممثلي الجمعيات الفلاحية و الدوائر الزراعية، وجمع من وجهاء وشيوخ المحافظة). وافتتحت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة الى الوزارة، الموسم التسويقي في محافظة ميسان بحضور المحافظ علي دواي، مشيراً الى تسلم اول كمية من محصول الحنطة المحلية لأكثر من 44 الف طناً. وذكر مدير عام الشركة حيدر نوري الكرعاوي، في تصريح امس ان (المحافظة انجزت تنظيم اول بطاقة تسويقية بإسم احد الفلاحين، و توجهت الى سحب النموذج و الفحص المختبري والنتائج، وفق الضوابط والمواصفات الفنية)، مبيناً ان (تسليم الفلاحين مستحقاتهم قضية مهمة لدعم وتسيهل عملية التسويق وتشجيع الانتاج والاستهلاك الوطني).