الزراعة تعيد تشغيل مكبس التمور بعد توقف 16 عاماً

البصرة – الزمان

اعادت وزارة الزراعة تشغيل مكبس التمور في محافظة البصرة بعد توقف دام 16 عاما. وقال بيان لمديرية زراعة المحافظة تابعته (الزمان) امس انه (تم تشغيل مكبس التمور،بالتعاون مع رئاسة جامعة البصرة)، واضاف ان (المشروع ،هو احد مشاريع المديرية في قضاء ابي الخصيب ،المتوقف عن العمل منذ اكثر من 16 عاما ،وكانت هناك انتاجية مفرحة من حيث الكمية والجودة من التمور المعلبة والمغلفة بشكل يضاهي المستورد منها). ويواصل قسم وقاية المزروعات وبالتعاون مع دائرة وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في شعبتي زراعة سفوان والزبير ،تنفيذ حملة مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء. وذكر البيان ان (الملاكات الفنية الفنية باشرت بتنفيذ حملة المكافحة وباستخدام مبيدات من مناشئ رصينة وبطريقة الرش الارضي ،وكذلك عمليات التحري والرصد والتفتيش لحشرة سوسة في مزارع النخيل في ناحية سفوان وقضاء الزبير ،التي تهدف الى المسح الميداني والمتابعة اليومية لمزارع النخيل لتفتيش أشجار النخيل وتشخيص الأشجار المصابة بهذه الآفة الخطيرة لكي تتخذ الإجراءات اللازمة).