الوزارة تبحث أهمية مكافحة أمراض النخيل في المثنى

الزراعة تعقد ورشة عمل مع البنك الدولي لتطوير صناعة التمور

بغداد – الزمان

برعاية وزير الزراعة صالح الحسني عقدت الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الفاو ورشة عمل بعنوان تحديث و تطوير زراعة النخيل وصناعة وتجارة التمور العراقية ، بحضور الوكيل الفني مهدي ضمد القيسي ومستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية الدكتور حسين علي سعود وعدد من المدراء العامين والفريق الفني للوزارة والمختصين في الشأن الزراعي . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (القيسي أكد خلال مناقشة المشروع الخاص بتطوير وتنمية قطاع النخيل الذي تقدم به خبراء البنك الدولي على إعادة كتابة المعلومات وصياغتها وتحديد المحاور ، بالإضافة إلى آليات التنفيذ والكلف اللازمة بغية مراجعتها من قبل وزارات (الزراعة والتخطيط والمالية ) للخروج برؤية ناضجة تخدم هذا المجال . فيما يهدف المشروع إلى تأهيل البنى التحتية لقطاع النخيل والارتقاء بصناعة وتجارة التمور العراقية وبما يخدم القدرة التنافسية لها في الأسواق المحلية والعالمية وإعادة مكانتها بشكل أفضل من خلال إدخال التقنيات الحديثة.

محاظرات متنوعة

واقامت مديرية زراعة ديالى/ قسم الارشاد و التدريب الزراعي بالتعاون مع المركز التدريبي الارشادي والجمعيات الفلاحية و شعبة زراعة بلدروز ندوة مركزية حول (زراعة محصول الحنطة، ادارة، تسميد، مكافحة). تضمنت الندوة محاضرات متنوعة ابرزها تهيئة التربة و الاجراءات التي يجب القيام بها قبل الزراعة من حراثة و تعديل الارض، كذلك شملت المحاضرات شرحا حول عمليات البذار و التسميد و الموعد المثالي للبذار و الكميات العلمية للتسميد، و المواعيد المثالية لمكافحة المحصول و كيفية اجراء المكافحة الصحيحة لتفادي اصابته بالأمراض و القضاء على الادغال. كما تم خلال الندوة الاجابة على اسئلة المزارعين و فتح باب النقاش حول الخطة الزراعية و الية التسويق، هذا وحضر الندوة مدراء الشعب و الاقسام في مديرية الزراعة و منسقي القطاعات و عدد كبير من الفلاحين و المزارعين .

كما اقام المركز الارشادي في مديرية زراعة ميسان مشاهدة حقلية فلاحية بعنوان اهمية تعفير بذور الحنطة للحد من امراض التفحم في شعبة زراعة علي الشرقي بالمحافظة بحضور عدد من المختصين بهذا المجال وجمع عفير من المزارعي . وتضمنت المشاهدة مقدمة عن اهمية زراعة محصول الحنطة والشعير والافات الزراعية التي تصيب المحصول وانواع التفحمات وطرق مكافحة التفحمات المغطى والسائب واللوائي والية تعفير بذور الحنطة بالمبيد الكيمياوي (الراكسيل) بالة برميل التعفير . كما خرجت المشاهدة بتوصيات عده اهمه تجهيز الشعبة الزراعية بالات تعفير بذور الحنطة وتجهيز الفلاحين بكمية كاملة من البذور والاسمدة والمبيدات في بداية تشرين الاول لغرض الزراعة المبكرة ومنع اصابة حقول الحنطة من التفحم وتوسيع مساحة الخطة الزراعية وتوسيع الخطة الزراعية الشتوية من اجل سد حاجة السوق من البذور المحلي.ونظمت وزارة الزراعة / مديرية زراعة المثنى مشاهدة حقلية حول اهمية مكافحة امراض النخيل في بساتين المحافظة، وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي. وجرى خلال المشاهدة مناقشة عدد من المحاور منها طريقة رش المبيدات وانواعها المستخدمة في حملة المكافحة، وابرز الامراض التي تصيب اشجار النخيل، واهمية العناية بعمليات خدمة بساتين النخيل من تكريب، تنظيف، تسميد، وتقليل الاصابات الحشرية والفطرية التي تتعرض لها اشجار النخيل، واهم المعوقات التي تتعرض لها حملات المكافحة وكيفية معالجتها. يذكر ان هذه المشاهدات تسهم في توعية وارشاد الفلاحين والمزارعين حول الطرق السليمة في زراعة محاصيلهم، ومكافحة الافات والامراض الضارة من اجل زيادة الانتاجية وتوفير الامن الغذائي للمواطن.

عملية استلام

وتابعت اللجنة المكلفة من قبل مفتشية وزارة الزراعة وبالتنسيق مع مديرية زراعة كركوك عملية استلام حاصل الفلاحين والمزارعين من الذرة الصفراء لمواقع شركة مابين النهرين العامة للبذور ، للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل وتذليلها في المحافظة . وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي ضم مدير زراعة كركوك ومدراء الأقسام والشعب الزراعية وعدد من المختصين عملية استلام محصول مسوقي الذرة الصفراء من قبل معمل تازة في كركوك والمعامل التابعة لشركة ما بين النهرين العامة للبذور وذلك لتسهيل إجراءات الاستلام وتلافي تضرر المحصول جراء هطول الأمطار في مناطق العراق .

كما قامت اللجنة وعدد من المختصين بزيارة ميدانية لموقع معمل الذرة الصفراء ومركز استلام محصول الشعير للاطلاع على واقع الحال عن كثب وحالة عملية الاستلام بغية تسريع تسويق المحصول إلى معامل المحافظات المجاورة. واضاف البيان ان المركز الارشادي التدريبي الزراعي في مديرية زراعة ديالى (نظم مشاهدة حقلية بعنوان خياس طلع النخيل ولفحة الجريد في ناحية العبارة التابعة لمديرية الزراعة في المحافظة وتناولت المشاهدة مقدمة عن النخيل والاهمية الاقتصادية له واعراض مرض خياس النخيل وكيفية تشخيصه مبكرا والظروف المساعدة على انتشاره وطريقة مكافحته وانواع المبيدات المستخدمة لهذا الغرض) .

واوصى المحاضر بمتابعة البساتين بشكل مستمر وتوزيع المبيدات على المزارعين بالوقت المناسب والمطالبة بتوفير المكافحة الجوية للبساتين واهمية تنظيف البساتين من الادغال والمطالبة بدعم بساتين النخيل بالمبيدات والاسمدة بأسعار مدعومة وتقليل الاستيراد للحد من هذه الظاهر.

واقام المركز الارشادي في النجف الاشرف وبالتعاون مع مديرية زراعة المحافظة ومحطة ابحاث الرز في المشخاب ودائرة فحص وتصديق البذور والاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية يوم حقل بعنوان حصاد محصول الرز لبرنامج اكثار بذور الرتب العليا وبحـــــــضور عدد كبير من الفلاحـــــــين والمزارعين والمختصين . تضمن النشاط تقديم شرح مفصل عن البرنامج واهميته في توفير بذور الرتب العليا لمحصول الرز وتوزيعها على منتجي البذور من اجل اكثارها وزيادة الانتاج لدى الفلاحين لغرض الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي . كما تطرقت الى اهمية انتاج بذور الرتب العليا في المحافظة على النقاوة الوراثية وضرورة ادخال الاساليب الحديثة لزيادة انتاج الرز مثل الشتال الميكانيكي والزراعة الكثيفة ،كذلك استخدام الاسمدة والمبيدات الاحيائية ودورها في الحفاظ على البيئة .

وتعد محطة ابحاث الرز مركز اشعاع علمي بحثي تدريبي لكل العاملين في مجال الحبوب والزراعة اضافة الى وجود كوادر علمية بحثية كفوءة تعمل باستمرارعلى استنباط اصناف ذات مواصفات عالية تخدم العملية الزراعية وتتميز بقصر عمرها ومقاومتها للجفاف .