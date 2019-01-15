الزراعة تطلق مستحقات مسوّقي الذرة والشعير في كركوك ونينوى

بغداد – الزمان

أطلقت وزارة الزراعة المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء لمحافظة كركوك ، ممن سوقوا محصولهم لمواقع استلام شركة ما بين النهرين العامة للبذور . وأكدت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس (صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين مسوقي الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2014 ـ 2015). وبينت الوزارة لن (عدد الفلاحين والمزارعين المشمولين بالصرف بلغ 47 مسوقا ، الذين لم ترد بحقهم مؤشرات أمنية سلبية بموجب المعلومات الواردة من مجلس الأمن الوطني وفقاً للضوابط والتعليمات المعمول بها، فيما تربط قوائم بأسمائهم ليتسنى لهم مراجعة مواقع الشركة لاستلام مستحقاتهم المالية).

مستحقات مالية

ما أطلقت الوزارة المستحقات المالية لمسوقي محصول الشعير العلفي لمحافظة نينوى للموسم الزراعي 2014 ممن سوقوا محصولهم لمواقع استلام الشركة العراقية لإنتاج لبذور .

وأكدت الوزارة في البيان (صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين مسوقي الشعير العلفي للموسم الزراعي 2014 الوجبة الثالثة عشر). وبينت الوزارة (أسماء الفلاحين والمزارعين المشمولين بالصرف والبالغ عددهم 65 مسوقا الوجبة الثالثة عشر ، الذين لم ترد بحقهم مؤشرات أمنية سلبية بموجب المعلومات الواردة من مجلس الأمن الوطني وفقاً للضوابط والتعليمات المعمول بها ، فيما تربط قوائم بأسمائهم ليتسنى لهم مراجعة مواقع الشركة لاستلام مستحقاتهم المالية).

وناقش المركز الإرشادي في ديالى عبر مشاهدة حقلية نفذها ضمن قاطع شعبة زراعة بني سعد، طرق تعيير المرشة واختيار التراكيز المناسبة لمكافحة أدغال الحنطة وبحضور عدد من مزارعي المحافظة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشاهدة جاءت بناء على توجيهات كانت وزارة الزراعة قد أصدرتها في وقت سابق، وبرعاية دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي بالتعاون مع مديرية زراعة ديالى، حيث تضمنت التعريف بأهمية محصول الحنطة وأنواع الأدغال والخسائر التي تسببها وطرق مكافحتها، إضافة إلى تعييرالمرشة وتحديد كمية محلول الرش ودلائل نجاح فعالية المبيد المستخدم ومواضيع أخرى ذات صلة بعملية الرش، كما خرجت المشاهدة بعدة توصيات تخص التعامل مع العبوات الفارغة وإجراءات السلامة للقائم بالرش).

ونظم المركز الارشادي في واسط وبالتعاون مع مديرية الزراعة في المحافــــــظة ندوة ارشادية فلاحية بعنوان الادارة المتكاملة لمحصول الحنطة وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والمختصين في الشأن الزراعي .

محاور عدة

وقال البيان ان المحاضرة تناولت محاور عديدة اهمها الواقع الاداري والحقلي لمحصول الحنطة في المحافظة وكيفية سبل النهوض بالواقع الحقلي والزراعي والانتاجي لهذا المحصول الستراتيجي المهم من خلال الطرق الصحيحة لجميع العمليات الزراعية ابتداءً من عمليات تهيئة التربة والحراثة والتنعيم والتــــــــــعديل وبالطرق الحديثة والعلمية ومروراً بعمليات البذار الصحيحة كذلك عمليات الري والسقي الصحيح والمكافحة والتسميد من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذا المنتج الاساسي . كما بينت الندوة اهمية عملية التسميد لمحصول الحنطة والحصول على اعلى انتاج في وحدة المساحة بشرط اتباع التطبيقات الافضل في ادارة الاسمدة والتي تتضمن استخدام الاسمدة الصحيحة واضافتها في المكان المناسب والتوقيت الملائم ومعدل الاضافة الصحيحة).