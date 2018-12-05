كركوك تكافح الحشرات التي تصيب الحنطة والشعير

الزراعة تضع آلية لتوزيع الشعير العلفي في كربلاء

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

كركوك – الزمان

وضعت مديرية زراعة محافظة كربلاء الية توزيع الشعير العلفي على مربي الجاموس والاغنام والماعز للموسم 2018ـ2019 وبواقع 3 كيلو غرام للرأس الواحد من الاغنام والماعز و20 كيلو غرام للرأس الواحد من الجاموس .

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمتان ) أمس ان (الالية الجديدة الموضوعة من قبل الوزارة حيث يبلغ سعر الطن الواحد من الشعير العلفي 287500 دينار فيـــــما سيتم التجهيز من قبل موقع شركة ما بين النهرين العامة للبذور في المحافظة )، واضاف ان (الية شروط التجهيزعن طريق تقديم طلب رسمي من قبل المربين المشمولين الى اقرب شعبة زراعية ضمن الحدود الادارية لمنطقة سكناهم ،اما بالنسبة للمربين المهجرين او المتجولين فيتم تقديم طلباتهم الى اقرب شعبة زراعية تتواجد فيها حظائرهم الحيوانية ويتم اجراء كشف موقعي من قبل لجنة مشتركة تتكون من ممثل من الشعبة الزراعية واقرب مستوصف بيطري وقسم خدمات الثروة الحيوانية في المديرية)، وعا البيان ( مربي الثروة الحيوانية مراجعة الشعب الزراعية في المحافظة لغرض تجهيزهم بمادة الشعير العلفي). ونظمت مديرية زراعة محافظة المثنى ندوة إرشادية بشأن أهمية استخدام منظومات الري الحديثة في العملية الزراعية، وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي).

واضاف انه (جرى خلال الندوة مناقشة محاور منها المساحات الزراعية الداخلة في الخطة الشتوية للموسم الحالي في المحافظة، وأهمية استخدام منظومات الري الحديثة في العملية الزراعية، وابرز أنواع المنظومات المستخدمة ومنشأها وطرق صيانتها، وكيفية الاستفادة منها من اجل النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة كما ونوعا، وضرورة تقديم الإرشادات والنصائح للفلاحين والمزارعين بشأن ضرورة استخدام منظومات الري الحديثة في أراضيهم الزراعية).

وأنجزت مديرية زراعة محافظة كركوك وبالتعاون مع الدوائر التابعة لوزارة الزراعة العديد من الفعاليات التي تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي في المحافظة .

حيث نفذت عدد من النشاطات التي تصب في خدمة النشاط الزراعي للمحافظة منها الندوات الإرشادية للفلاحين والمزارعين في المجال النباتي والحيواني وتطوير المرأة والفتاة الريفية والشباب الريفي وتدريبهم ضمن الفعاليات الميدانية من أجل تزويدهم بالمعلومات والإرشادات اللازمة بشان مكافحة الحشرات والأمراض التي تصيب محصولي الحنطة والشعير وتعفير البذور لضمان نجاح الموسم الشتوي الحالي ، ومناقشة التحضيرات الجارية لحملة مكافحة أدغال الحنطة في موعدها المقرر لكافة الشعب الزراعية لقاطع المديرية ، فيما تم التأكيد على متابعة أمراض وآفات النحل وكيفية الوقاية منها .