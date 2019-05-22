الزراعة: تسويق أكثر من 27379طنا من الحنطة والشعير في كربلاء

ديالى تدعو الفلاحين لعدم بيع الحنطة المرفوضة

ديالى ــ سلام الشمري

دعا مجلس محافظة ديالى ، المزارعين والفلاحين بعدم بيع الحنطة المرفوضة للتجار ، فيما اكد انه تم اخذ عينات سوف يتم فحصها في السيطرة النوعية في بغداد . وقال رئيس غرفة عمليات الحصاد والتسويق في محافظة ديالى قاسم المعموري، لــ (الزمان)، (ندعو كافة المزارعين والفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة العام 2019 الى عدم بيع الحنطة المرفوضة إلى التجار، لحين حسم الموضوع خلال اليومين المقبلين) .

وأضاف المعموري، أنه (ومن خلال جولة ميدانية تم اخذ عينات 30 نموذجا وسوف يتم الذهاب بها إلى السيطرة النوعية في بغداد لفحصها والتأكد منها). ومن جانب آخر أعتبر عضو مجلس محافظة ديالى، عامر الكيلاني ، أن (حرق الحقول الزراعية إرهاب اقتصادي، مطالباً الحكومة الاتحادية بتعويض المزارعين عن الأضرار).

وقال الكيلاني لــ (الزمان) ، إن (مسألة إشعال النار المتعمد التي حدثت في عدد من مناطق المحافظة وأدت إلى إحراق حقول القمح والشعير هو إرهاب من نوع اخر واستهداف لضرب اقتصاد ديالى). وطالب الكيلاني، وهو عضو اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، الحكومة المركزية بـ (العمل على تعويض أصحاب هذه الحقول من الفلاحين بأسرع وقت) ، داعيا (الجهات المعنية الوقوف على هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها مستقبلاً). الى ذلك اعلن الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية عن ضبط اكبر شحنة لزيوت المحرك مهربة شمال المحافظة. وبين العطية لـ (الزمان) ، ان (سيطرة الناي التابعة لقسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من ضبط تسع عجلات مخالفة للضوابط القانونية) . واضاف العطية ، ان (العجلات كانت محملة بمادة زيوت المحرك ولا تحمل موافقات رسمية من وزارة النفط واجازات استيراد وتصدير وتم احالتها الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها) .

واعلنت مديرية زراعة كربلاء عن الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير الى منافذ التسويق بلغ اكثر من 27379 طنا لحد الان . حيث تتم عملية تسويق محصول الحنطة عبر منفذ الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع كربلاء وان عملية الحصاد والتسويق مستمرة وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه من المتوقع تسويق اكثر من 56 الف طن من محصول الحنطة هذا العام ضمن الخطة الزراعية التي صادقت عليها وزارة الزراعة وهي في تزايد بعد ان وافقت وزارة الزراعة والتجارة على استلام كميات الحنطة المنتجة خارج الخطة وهذه انعطافة كبيرة في انتاج المحصول بالمحافظة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تسويق 34 الف طن . واقامت وزارة الزراعة / دائرة البيطرة دورة تدريبية حول اساسيات استخدام الحاسوب لعدد من منتسبي الدائرة .

حيث شملت الدورة جانب نظري وعلمي وكيفية استخدام وتشغيل نظام الوندوز والوورد والاكسل ويعد استخدام الحاسوب من اهم مقومات العمل في مختلف مجالاته خصوصا العمل البيطري وذلك من خلال ادخال البيانات وادارتها بشكل صحيح وبسرعة ودقة عالية لذلك تسعى دائرة البيطرة وبشكل مستمر لاقامة دورات تدريبية في مجال استخدام الحاسوب حرصا منها على تطوير هذا الجانب المهم . من جانب اخر نظم المستشفى البيطري في بغداد بالتعاون مع وحدة التأهيل والتوظيف في كلية الطب البيطري جامعة بغداد محاضرة علمية حول الامراض الشائعة وعلاجاتها في الكلاب . وجرى في المحاضرة التطرق الى الامراض البكتيرية والفايروسية والفطرية والطفيلية في الكلاب والاسباب المؤدية لها وكيفية انتقالها واعراضها والطرق الصحيحة لعلاجها