بغداد تتباحث مع المجر لتوقيع مذكرة تعاون في مجال الري

الزراعة ترجّح تحقيق الإكتفاء من محصولي الحنطة والشعير

بغداد – الزمان

رجحت وزارة الزراعة، وصول الموسم الجاري الى الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير، واشارت الى ان الامطار الاخيرة كانت ريّة مهمة واساسية في المناطق الديمية. وقال الوكيل الاداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (موجة الامطار التي شهدتها البلاد في الايام الماضية وفرت خزيناً مائياً كبيراً ،وعززت الريّة الاساسية للأراضي الزراعية في المناطق الديمية).

مياه الامطار

مبيناً ان (الريّتين اعتمدت على مياه الامطار، ودعمت محصولي الحنطة والشعير في اغلب المحافظات)، واوضح الجبوري ان (العراق نجح في الاكتفاء الذاتي عبر تسويق محصولي الحنطة والشعير الى سايلوات وزارة التجارة)، لافتاً الى (ضرورة الاستفادة من مياه المطار وتخزينها استعداداً للموسم الزراعي الصيفي، ليتم توزيعها بين المحاصيل خصوصاً التي تُسقى بمنظومات الري الحديث من المرشات الثابتة والمحورية والتنقيط).وعلى هامش فعاليات الاسبوع الزراعي، وقّعت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة للوزارة، مع الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية التابعة الى الصناعة والمعادن، عقد تعاون في مجال توفير اسمدة اليوريا والداب في العام الجاري. وقال البيان ان (الوزارتين اتفقت على عقدين لتجهيز سماد اليوريا والداب بما يُلبي حاجة الزراعة للعام الجاري، خلال الاسبوع الزراعي في معرض بغداد)، واضاف ان (العقدين ينصان على تجهيز الوزارة بـ 250 الف طن من سماد اليوريا و 60 الف طن من سماد الداب)، مشيراً الى ان (شركة الاسمدة مستمرة بإنتاج سماد اليوريا بطاقة الف طن يومياً و الف و500 الى 700 طن يومياً من سماد الداب)، واوضح ان (توقيع العقد جاء وفق خطة الصناعة لدعم القطاع الزراعي وسد حاجة الفلاحين من الأسمدة الزراعية). اسبوع زراعي

على صعيد متصل، زار سفير المجر في بغداد، أتيلا تار، معرض الاسبوع الزراعي، لبحث تطوير التعاون المشترك بين البلدين. وذكر بيان امس ان (الاجتماع جاء حسب طلب الجانب المجري لبحث مسودة مذكرة التفاهم بين العراق والمجر)، موضحاً ان (السفير اجرى جولة في ارجاء المعرض اطلع فيها على منتجات الشركات المشاركة)، ونوه الى ان (مناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون الزراعي بين البلدين ومسودة مذكرة التفاهم، بين السفير ومدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، طالب الكعبي والناطق الرسمي للوزارة محمد الخزاعي)، مبيناً ان (اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك الذي يخدم تنمية العلاقات الثنائية المشتركة في المجالات المختلفة للنشاط الزراعي والحيواني ومشاريع التقانات الري الحديثة وتطويره)، واكد الخزاعي ان (الوزارة تسعى لتعزيز وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول العالم منها المجر لكونها متقدمة في مجالات القطاع الزراعي والصناعات الزراعية الحديثة)، مستعرضاً (الأراء والمعلومات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين فضلاً عن تقنيات الزراعة والري الحديثة وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجيا الزراعية بما يخدم تطور القطاع الزراعي)، من جانبه اعرب تار عن (تقديره لحفاوة الضيافة والتمكين من اهداف الزيارة والاجتماع لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك في مجالات النشاط الزراعي ونقل التكنولوجيا الحديثة).