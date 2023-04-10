توجيهات بإستيراد محاصيل صيفية بعد إرتفاع أسعار الغذائية

الزراعة: احالة مليوني دونم للاستثمار في السماوة

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

بغداد – عامر عبد العزيز

احالت وزارة الزراعة ،مليوني دونم للاستثمار في السماوة. وذكر الناطق بأسم الزراعة محمد الخزعلي في تصريح امس ان (اكثر من مليوني دونم تم استثمارها بزراعة محصول الحنطة وغابات النخيل من قِبل مستثمرين عراقيين في السماوة)، واوضح ان (الوزارة تتجه الى دعم مجال الاستثمار عبر استخدام المساحات المزروعة في صحراء الرمادي بالانبار وكربلاء والنجف والمثنى)، منوهاً الى ان (زراعة المحاصيل تتم عن طريق استخدام تقنيات الرش الحديثة الثابتة والمحورية لتقنين وترشيد استهلاك المياه)، واضاف ان (هذه المناطق تنتج المحاصيل الاساسية منها الحنطة).

كما أعلنت الوزارة عن إحالة مليوني دونم للاستثمار في السماوة، وقال الناطق باسم وزارة الزراعة محمد الخزعلي، في تصحيح امس إن (أكثر من مليوني دونم تمَّ استغلالها بزراعة محصول الحنطة وغابات النخيل من قبل مستثمرين عراقيين في السماوة)، لافتاً إلى، أن (الاستثمار الرصين هو مستقبل الزراعة في العراق).

وأضاف، أن (الوزارة خطت خطوات كبيرة في مجال الاستثمار من خلال استغلال المساحات المزروعة في صحراء الرمادي في الأنبار وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى، وهناك حركة دؤوبة للاستثمار في العراق)، مشيراً إلى أن (زراعة المحاصيل تتم من خلال استخدام تقنيات الرش الحديثة الثابتة والمحورية لتقنين وترشيد استهلاك المياه).

بطاقة تموينية

واضاف أن (معظم الإنتاج في هذه المناطق هو زراعة المحاصيل الستراتيجية، وتحديداً الحنطة، لتلبية الحاجات المحلية)، مبيناً أن (العراق يحتاج إلى أكثر من خمسة ملايين طن من الطحين لتأمن تلبية البطاقة التموينية).

وتابع، أن (الفائض من المحاصيل الزراعية سيصدر إلى الخارج على اعتبار أن سوق الحنطة نشط جدا خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية؛ لذلك التوسع بهذه المساحات سيؤدي إلى تأمين الأمن الغذائي العراقي في هذه المحاصيل).الى ذلك، اكدت وزارة التجارة ،ارتفاع الانتاج المحلي لمحصول الحنطة خلال العام الجاري، فيما حدّدت ثلاثة عوامل ادّت الى ارتفاعه. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة حيدر نوري في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الحنطة من المواد الستراتيجية المهمة التي تنتج محلياً لتوفير مادة الطحين للمواطنين)، مشيراً الى (توقعات وزارة الزراعة خلال العام الحالي بإنتاج 4 ملايين طن من الحنطة نتيجة لهطول الامطار مؤخراً، فضلاً عن دعم الحكومة للفلّاحين والمزارعين)، واوضح نوري ان (انتاج العام الجاري، سيرتفع عن العام الماضي، الى نحو مليونين و200 الف طن الى جانب استيراد اكثر من مليون و50 الف طن)، مبيناً ان (فروع الحصاد افتُتحت منذ مطلع الشهر الجاري وبدء عملية الحصاد للمحصول وتسليم اول كمية من المحصول). وجدّد كربلائيون مطالبتهم بمتابعة اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية، مشدّدين على الحكومة المحلية بالإيعاز الى دائرة الامن الاقتصادي وتوجيه منتسبيهم بمتابعة حركة الاسواق. وذكر مواطنون لـ (الزمان) امس ان (اسعار المواد الغذائية بدأت تتصاعد خلال شهر رمضان خصوصاً بعد رفع سعر صرف الدولار الذي وصل الى اكثر من 150 ديناراً ما ادى الى رفع اسعار المواد الغذائية بحسب ماذكره المواطنون)، واضافوا ان (ارتفاع الاسعار الحق الضرر بالعوائل، سيما من يواجه صعوبة في تأمين المواد الغذائية التي لاتسد حاجتهم). وشكى مواطنون في كربلاء ،من انتشار البعوض في الاحياء السكنية القريبة من البساتين. وقال بيان امس ان (الاهالي ناشدوا صحة كربلاء بمعالجة هذه الحالة التي تتكرر تزامناً مع فصل الصيف دون اتخاذ اجراءات صحية لمكافحة الازعاج المستمر الذي تسببه الحشرات)، لافتين الى ان(اهمالها سيؤدي الى انتشار مرض الملاريا بسبب وجود المبازل والمستنقعات وانتشار البعوض، فضلاً عن كثرة البساتين والادغال ما يشكّل بيئة مناسبة لهذه الحشرة).

توفير محاصيل

في غضون ذلك، وجّه وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، بفتح الاستيراد لعدد من المحاصيل منها الطماطة بعد ارتفاع اسعارها في السوق المحلية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير اووعز بفتح الاستيراد امام عدد من المحاصيل الزراعية بعد استحصال موافقة المجلس الوزاري للإقتصاد بسبب رتفاع اسعارها في السوق المحلية)، واكد ان (القرار سيدعم توفير محاصيل الطماطة والبطاطا والقرنابيط والشلغم والشوندر والخس).