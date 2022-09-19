الزحف إلى كربلاء ممتد ولو شوه الباغضون – علي الشكري

مذ بدأ الزوار زحفهم الى كربلاء الاباء ، وأحد من يدعي العلم والاعتدال ، راح يكرر يومياً سؤال يبدو أن الاجابة عليه أرقته ، كونه رجل علم ، ويحمل لقب الاستاذية ، اشترى شهادته من إحدى دكاكين دول الجوار ، تقرب وتزلف وتسول على أبواب الاحزاب الاسلامية ولم ينل المراد ، فراح يهاجم المنظومة ومن فيها ، مدعياً الاصلاح وداعياً للتغير ، عسى أن ينال المراد أو يعتلي المنصب . ويبدو أن مدعي العلم ، الناحب على نظام رحل ، أرقته الاجابة على ظاهرة الزحف الى كربلاء ، لماذا المشي كل هذه المسافات ؟ ولماذا يُعّرض السائر نفسه للهلاك تحت الشمس المحرقة ؟ ألم ينه الله سبحانه وتعال عن إيذاء النفس ؟ أليست الصومال أولى بالانفاق من قاصدي كربلاء وقد مر على الواقعة قرابة اربعة عشر قرناً من الزمان ؟ أليس في مظاهر البكاء واللطم على الصدور والرؤس والمشي حفاة مساس بالكرامة الانسانية ؟ وأنا استمع لسيل التساؤلات التي أرقت الجاهل الحاقد الناصبي الأمي البعثي الصرخي الحسني ، بادرت بسؤاله هل قرأت خبر إجازة المحكمة العليا الامريكية زواج الأخوين ؟ فأجاب لكل مجتمع ثقافة تتناسب ومستوى تطوره ، فثقافة المجتمع مرآته !!!! ثم سألته هل تعلم أن هناك من يروج للمثلية الجنسية في العراق ؟ فقال نعم ومن أجل ذلك راحت تُستحدث الجمعيات ، وترد التمويلات ، وسألته وهل قرأت عن فئة تعبد البقر في الهند ، وأخرى تعبد الفأر وثالثة فرج المرأة ؟ فأجاب نعم وقد فصّل عبد الرزاق الحسني في ذلك في موسوعته للاديان والمذاهب ، ثم بادرت بسؤاله ما رأيك بمن يحرق ماله بصالات القمار والروليت والليالي الحمراء ؟ فأجاب كلٍ بسلوكه مقتنع !!!! واردفت بسؤاله هل تعلم أن المسير صوب كربلاء لم ينقطع ولو لسنة واحدة من العام التالي لاستشهاد الحسين وحتى اليوم ؟ فأجاب لا علم لي بالتحديد ، فبادرت بسؤاله ألم تسمع بقاصدي كربلاء في زمن الديكتاتور ، وما كانوا يتعرضون له من قتل واعتقال وتعذيب ، فأجاب قطعاً سمعت وقرأت ، ثم سألت الفقيه العارف ، وهل سمعت بانتفاضة صفر 1977وما خلّفت من شهداء قتلاً بالرصاص اثناء المواجهة أو في معتقلات الديكتاتور ؟

سؤال الفقيه

فأجاب نعم فبادرت بسؤال استنكاري لم اسمعك تنتقد زواج الاخوين ، ولم اسمع منك نقداً للترويج للمثلية في العراق ، ولم اراك تنتقد تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات ، ولم أر لك رأي بالاتجار بالبشر في بلدك ، ولم اسمع لك نقد وجثمان ملكة بريطانيا يُنقل بين الاقاليم لمدة عشرة أيام ، وتعطيل العمل للمدة ذاتها في أرجاء بريطانيا العظمى ، ولم اسمع رأيك في ذرف الدموع عليها ، ونشر أكاليل الورود في الشوارع حزناً على رحيلها ، ولم اسمع منك نقداً عن تعطيل الدوام لاسابيع في كل العالم المسيحي بمناسبة مولد السيد المسيح ، لكنني سمعتك تنقد وبحرقة تعطيل دوام المؤسسات الرسمية بمناسبة الزيارة الاربعينية .

لقد تأهبت فضائيات واذاعات وقنوات وصفحات ، ومأجورين ونواصب ، وخارجين عن الدين والطائفة ، من أجل المساس بالشعيرة التي ناصبها حكام العصور السالفة العداء ، فرحلوا غير مأسوف عليهم ، وهي باقية ، بل هي في وتيرة متزايدة ، الحشود تتضاعف ، والاعداد تتزايد ، والقاصدين من الخارج تتدافع ، الاموال تبذخ ، وعلية القوم تتوافد بقصد الخدمة ، رجل الدين يوعض ، الكوادر الطبية تطبب ، والجهد البشري الهندسي يتزاحم ، والحافز ذاتي والدافع نفسي ، والقصد اعلان الولاء لصاحب المصيبة ، وإمام الزمان ، نعم الناس على دين ملوكهم ، ناس تقطع المسافات معلنة الولاء الى يوم الدين ، وجحوش تشوه وتطعن وتُحرّف دون ورع ولا مرؤة ، حتى وصل الطعن حد المساس بالعرض والشرف والغاية ، حشر الله الساعين والقاصدين والباذخين والمشاركين مع صاحب المصيبة ، وحشر من ناصبهم العداء وقصدهم بتشويه مع سلفهم ، فالموالاة والاستهداف ليستا وليدة اليوم ، لكنها رافقت الحدث منذ سنة الواقعة ، وستبقى قائما حتى تقوم الساعة ، وحسبنا استذكار من والى وعادى، فمرقد المعزى كعبة للقاصدين ، وقبر من قتل وذبح ونحر وباع وغدر اثار منسية ، ويحدثونك عن الدلالات والامارات والاسانيد ، لكن حسبنا إننا السائرون على درب سلفنا ، والناس على دين ملوكهم ، ولكل معتقده ومثله ودربه ، وبالقطع أن طريق الحق موحش مستوحش لا يسلكه الا من اختار الفوز بالشفاعة والنصرة .