الزبيب‭.. ‬فوائد‭ ‬صحية‭ ‬متنوعة‭ ‬للأطفال‭ ‬والحوامل‭ ‬وكبار‭ ‬السن

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

نصح‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بضرورة‭ ‬تناول‭ ‬الزبيب‭ ‬للاطفال‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬،‭ ‬والزبيب‭ ‬من‭ ‬الفواكه‭ ‬المجففة‭ ‬المحببة‭ ‬للكبار‭ ‬والصغار،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعجنات‭ ‬والوجبات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الطعمين‭ ‬اللاذع‭ ‬والسكري‭. ‬ورغم‭ ‬صغر‭ ‬حجمها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬حبة‭ ‬من‭ ‬الزبيب‭ ‬تمد‭ ‬الجسم‭ ‬بفوائد‭ ‬عدة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬بعض‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬نتعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية‭ ‬كالإمساك‭ ‬والحمى،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬أخرى‭ ‬عدة،‭ ‬منها‭ ‬أنه‭ ‬غني‭ ‬بالمواد‭ ‬المعدنية‭ ‬وفيتامين‭ ‬«بي»،‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ينصح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬التعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬عصبية‭ ‬أو‭ ‬الإجهاد‭ ‬البدني‭. ‬ويعتبر‭ ‬الزبيب‭ ‬بحسب‭ ‬الاطباء‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬السحرية‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬الاختبارات‭ ‬ولكبار‭ ‬السن،‭ ‬لقدرته‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬المخ‭ ‬وتقوية‭ ‬الذاكرة‭.‬

ويمكن‭ ‬للزبيب‭ ‬أن‭ ‬يقي‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الزهايمر،‭ ‬لما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬مضادات‭ ‬للأكسدة،‭ ‬كما‭ ‬يذكر‭ ‬موقع‭ ‬«بيسر‭ ‬غيزوند‭ ‬ليبن»‭ ‬الألماني‭. ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬الزبيب‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الكوليسترول‭ ‬وتنظيم‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والدورة‭ ‬الدموية،‭ ‬لذا‭ ‬يعد‭ ‬الزبيب‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المهمة‭ ‬لحماية‭ ‬القلب‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها،‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬تنظيف‭ ‬الأمعاء‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬الإمساك‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬أحماض‭ ‬عضوية‭ ‬وعلى‭ ‬مادة‭ ‬البكتين‭. ‬ويساعد‭ ‬الزبيب‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الأمعاء‭.‬

يحتوي‭ ‬الزبيب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المواد‭ ‬المفيدة‭ ‬التي‭ ‬يحتوي‭ ‬عليها‭ ‬العنب‭ ‬ولكن‭ ‬بتركيز‭ ‬أكبر‭. ‬إذ‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬الفركتوز‭ ‬(سكر‭ ‬الفاكهة)‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬بالمئة،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬مناسباً‭ ‬للأطفال‭ ‬وللرياضيين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬وينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬مرضى‭ ‬الأنيميا‭ ‬بالإكثار‭ ‬من‭ ‬الزبيب‭ ‬إذ‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬نسب‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الحديد‭ ‬والمغنيسيوم‭.‬

ويساعد‭ ‬الزبيب‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬ضخ‭ ‬الدم‭ ‬للعين‭ ‬وحمايتها‭ ‬من‭ ‬الأكسدة،‭ ‬كما‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الكالسيوم‭ ‬والمغنيسيوم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬أنسب‭ ‬المواد‭ ‬لتحسين‭ ‬حالة‭ ‬العظام‭ ‬والمفاصل‭. ‬وينصح‭ ‬بالزبيب‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحمل‭ ‬والرضاعة