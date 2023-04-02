الري المصرية لـ (الزمان):نرفض الاقتراح الأثيوبي باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الري‭ ‬المصرية‭ ‬لمراسل‭ ‬‮«‬الزمان‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬ترفض‭ ‬الاقتراح‭ ‬الأثيوبي‭ ‬ببدء‭ ‬مفاوضات‭ ‬ثلاثية‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬برعاية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬دولية‭ ‬لأنّ‭ ‬التجارب‭ ‬السابقة‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬تستغل‭ ‬المفاوضات‭ ‬لكسب‭ ‬الوقت‭ ‬حتى‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة،‭ ‬وأن‭ ‬المشهد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتكرر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬مشاركة‭ ‬أطراف‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬تلك‭ ‬المفاوضات‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬ضامنة‭ ‬لأي‭ ‬اتفاق‭ ‬يوقع‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ .‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أبلغت‭ ‬الإمارات‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬الثلاثية‭ ‬التي‭ ‬ترعاها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لمست‭ ‬مراوغات‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬قانوني‭ ‬ملزم‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬المفتي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬الوفد‭ ‬السوداني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنه‭ ‬انسحب‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬لأن‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬أخل‭ ‬بالاتفاق‭ ‬الموقع‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬حيث‭ ‬رفض‭ ‬الأخذ‭ ‬بالملاحظات‭ ‬المصرية‭ ‬السودانية‭ ‬حول‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬المفاوضات‭ ‬كما‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬بناء‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬دون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬فرض‭ ‬سياسة‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭.‬

‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬حذر‭ ‬د‭. ‬عباس‭ ‬شراقي‭ ‬أستاذ‭ ‬الجيولوجيا‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الملء‭ ‬الرابع‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الثلاث‭ ‬مرات‭ ‬الأولى‭ ‬حيث‭ ‬ستبلغ‭ ‬17‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تخزينه‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬وهي‭ ‬كمية‭ ‬سوف‭ ‬تخصم‭ ‬من‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬المائية‭ ‬وناشد‭ ‬الخبير‭ ‬الدولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬للقيام‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أوصى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬باستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬تعقد‭ ‬جلسة‭ ‬واحدة‭.‬

‭ ‬وعن‭ ‬خيارات‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬عصام‭ ‬عبد‭ ‬الشافي‭ ‬أستاذ‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬خيارات‭ ‬مصر‭ ‬محدودة‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬أوراق‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬فإذا‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬الفصل‭ ‬السادس‭ ‬فأي‭ ‬قرار‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬ملزما‭ ‬لها‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأطراف‭ ‬الدولية‭ ‬تؤيد‭ ‬الجانب‭ ‬الأثيوبي‭ ‬ويبقى‭ ‬الخيار‭ ‬الوحيد‭ ‬المتاح‭ ‬هو‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬خيار‭ ‬يستحيل‭ ‬استخدامه‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬اعتبارات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬فجّر‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬مفاجأة‭ ‬عندما‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬أثيوبيا‭ ‬ليس‭ ‬تخزين‭ ‬المياه‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬وإنما‭ ‬سوف‭ ‬تلجأ‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬السد‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬المياه‭ ‬وبيعها‭ ‬لمصر‭ ‬واستخدامها‭ ‬كوسيلة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الضغط‭ ‬السياسي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬دول‭ ‬بالمنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتحقيق‭ ‬أجندات‭ ‬سياسية‭ ‬خاصة‭ ‬بها‭ .‬

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