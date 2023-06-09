الريف الإنكليزي يضم أكبر بنك للبذور لحماية النباتات من الزوال

آردينغلي‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يشكّل‭ “‬ميلّينيوم‭ ‬سيد‭ ‬بنك‭” ‬في‭ ‬الريف‭ ‬الإنكليزي‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬أكبر‭ ‬بنك‭ ‬للبذور‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬يحفظ‭ ‬عند‭ ‬حرارة‭ ‬20‭ ‬درجة‭ ‬دون‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬خزائنه‭ ‬المقاومة‭ ‬للفيضانات‭ ‬والقصف‭ ‬والواقعة‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬‮ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬نوع‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬نباتات‭ ‬برية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

والكثير‭ ‬من‭ ‬البذور‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أنواع‭ ‬مهددة‭ ‬بالانقراض،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬خمسة‭ ‬أنواع‭ ‬عرضة‭ ‬لهذا‭ ‬الخطر،‭ ‬بحسب‭ ‬العلماء‭.‬‮ ‬

بالنسبة‭ ‬لمخرج‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬ديفيد‭ ‬أتينبورو،‭ ‬وهو‭ ‬مرجع‭ ‬عالمي‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلوم‭ ‬الطبيعية،‭ ‬فإن‭ ‬بنك‭ ‬البذور‭ ‬هذا‭ “‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أهم‭ ‬مبادرة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭”.‬

ويوضح‭ ‬البروفيسور‭ ‬جون‭ ‬ديكي،‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ “‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأنواع‭ ‬البرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البذور،‭ ‬لمنع‭ ‬هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬من‭ ‬الاختفاء‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭”.‬

ويتابع‭ ‬هذا‭ ‬الباحث‭ ‬البالغ‭ ‬70‭ ‬عاماً‭ ‬برنامج‭ “‬ميلينيوم‭ ‬سيد‭ ‬بنك‭” ‬منذ‭ ‬إنشائه‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬للاحتفال‭ ‬بحلول‭ ‬الألفية‭ ‬الثالثة‭. ‬ويقع‭ ‬بنك‭ ‬البذور‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬وايكهورست،‭ ‬وهو‭ ‬فرع‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬كيو‭ ‬غاردنز‭ ‬النباتية‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭.‬

ويتم‭ ‬تخزين‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬بذرة‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬بجميع‭ ‬الأشكال‭ ‬والألوان‭ ‬والأحجام،‭ ‬وهي‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬ألفاً‭ ‬و20‭ ‬نوعاً‭ ‬مختلفاً‭ ‬من‭ ‬190‭ ‬دولة‭.‬

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬البذور‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬20‭% ‬من‭ ‬نباتات‭ ‬العالم‭. ‬وتعطى‭ ‬الأولوية‭ ‬للنباتات‭ ‬المهددة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بسبب‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬للنباتات‭ ‬المتوطنة،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جغرافية‭ ‬محددة‭… ‬وثمة‭ ‬مكان‭ ‬أيضاً‭ ‬للنباتات‭ ‬ذات‭ ‬الفائدة‭ ‬للسكان،‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬طبية‭ ‬أو‭ ‬اقتصادية‭.‬

ويوضح‭ ‬جون‭ ‬ديكي‭ ‬أن‭ “‬الأنواع‭ ‬النباتية‭ ‬مهددة‭ ‬لأسباب‭ ‬عدة‭ (…) ‬خصوصاً‭ ‬تعديل‭ ‬استخدام‭ ‬الأراضي‭ ‬للزراعة،‭ ‬فيما‭ ‬يؤدي‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬دوراً‭ ‬متزايداً‭” ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬‮ ‬

ويلفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬بعض‭ ‬النباتات‭ ‬ستتكيف‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ ‬فيما‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬لن‭ ‬يتكيف‭ (…) ‬وعلى‭ ‬الأقل‭ ‬سيبقى‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬هنا،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تزول‭ ‬تماماً‭ ‬من‭ ‬الوجود‭”.‬

يتلقى‭ ‬الموقع‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬بذوراً‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬لتبدأ‭ ‬بعدها‭ ‬عملية‭ ‬حفظها‭.‬

ويقول‭ ‬جون‭ ‬ديكي‭ ‬إن‭ “‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬لدينا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تُستخدم‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الأنواع‭ ‬المزروعة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬معقّداً‭: ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تجفف‭ (‬البذور‭) ‬وتنظفها‭ ‬وتجمدها‭”. ‬وبمجرد‭ ‬تجميدها،‭ ‬يمكن‭ ‬تخزينها‭ ‬لعقود،‭ ‬وربما‭ ‬قرون،‭ ‬بحسب‭ ‬ديكي‭.‬

يعمل‭ ‬فريق‭ ‬جون‭ ‬ديكي‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬أفراد‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مختبرهم‭ ‬المغلق‭ ‬بالزجاج،‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬حوالى‭ ‬عشرين‭ ‬باحثاً‭ ‬وعدداً‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭.‬

تركز‭ ‬لوسي‭ ‬تايلور‭ ‬بحثها‭ ‬على‭ ‬بذور‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬ألبيزيا‭ ‬بوليفيلا‭” ‬وصلت‭ ‬من‭ ‬مدغشقر‭. ‬وتشرح‭ ‬قائلة‭ “‬تُعدّ‭ ‬مدغشقر‭ ‬مكاناً‭ ‬مثيراً‭ ‬للاهتمام‭ ‬للغاية‭ ‬لعلماء‭ ‬الأحياء‭ ‬لأنها‭ ‬تضمّ‭ ‬نباتات‭ ‬فريدة‭ ‬بفرادة‭ ‬الجزيرة‭ ‬التي‭ ‬انفصلت‭ ‬عن‭ ‬إفريقيا‭. ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الضغوط‭ ‬الممارسة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬مهمة‭ ‬هناك‭” ‬بسبب‭ ‬الزراعة‭.‬

تفصل‭ ‬لوسي‭ ‬تايلور‭ ‬البذور‭ ‬الفارغة‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬عداها‭. ‬وتقول‭ “‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬فارغ‭ ‬أو‭ ‬موبوء‭ ‬بالحشرات‭ ‬أو‭ ‬الآفات‭ ‬الزراعية‭ (…) ‬لكننا‭ ‬نريد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬جودة‭ ‬ممكنة‭ ‬والمساحة‭ ‬لدينا‭ ‬محدودة‭”.‬

يتم‭ ‬فحص‭ ‬البذور‭ ‬بالأشعة‭ ‬السينية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬أمراض‭ ‬فيها‭.‬

كل‭ ‬منها‭ ‬لديه‭ ‬بطاقة‭ ‬تعريف،‭ ‬مع‭ ‬اسمها،‭ ‬وبلد‭ ‬المنشأ،‭ ‬وتاريخ‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬البذور‭. ‬ويتم‭ ‬تخزينها‭ ‬في‭ ‬عبوات‭ ‬زجاجية‭ ‬قبل‭ ‬تجميدها‭ ‬في‭ ‬أقبية‭ ‬تحت‭ ‬الأرض،‭ ‬بُنيت‭ ‬لمقاومة‭ ‬الفيضانات‭ ‬والقصف‭ ‬والإشعاع‭. ‬ويدخل‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬وهم‭ ‬يغطّون‭ ‬أنفسهم‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬أو‭ ‬القطب‭ ‬الجنوبي‭.‬

أكبر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البذور‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬الأوركيد‭. ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬بالطبع‭ ‬نباتات‭ ‬نادرة،‭ ‬مثل‭ ‬أصغر‭ ‬زنبق‭ ‬الماء‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬أو‭ ‬ديشامبسيا‭ ‬أنتاركتيكا،‭ ‬ويسمى‭ ‬أيضاً‭ ‬عشب‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الجنوبي،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬النباتات‭ ‬المزهرة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬المتجمدة‭.‬

‭”‬ميلّينيوم‭ ‬سيد‭ ‬بنك‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يتلقى‭ ‬تمويلا‭ ‬عاما‭ ‬وتبرعات،‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬90‭ ‬دولة‭. ‬بعض‭ ‬الدول،‭ ‬مثل‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬ترفض‭ ‬مشاركة‭ ‬بذورها‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البذور‭ ‬هذا،‭ ‬لكنها‭ ‬تحتفظ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أراضيها‭. ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭. ‬ومن‭ ‬الأمور‭ ‬النادرة‭ ‬ال