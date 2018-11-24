النادي الملكي عاش سيناريوهات مماثلة بالماضي

الريال يتطلّع لتدارك فشله محلياً بالرهان على دوري الأبطال

{ مدن – وكالات: يراهن نادي ريال مدريد على التألق في مسابقة دوري أبطال أوربا والفوز بلقبها لتدارك إخفاقه على الصعيد المحلي في بطولة الدوري الإسباني الذي شهد إنطلاقة متعثرة جعلته يتخلف في الترتيب العام عن المتصدر وغريمه نادي برشلونة بفارق سبع نقاط. وبعد إقالة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي من الجهاز الفني المدريدي، وإسناد المهمة للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، يسعى ريال مدريد إلى تركيز جهوده على الاستحقاق القاري لتعويض فشله المحلي من خلال الفوز بأمجد الكؤوس الأوربية.

تجارب متشابهة

هذا وسبق لريال مدريد ان عاش سيناريوهات مماثلة لما يعيشه خلال الموسم الجاري من الفشل محلياً وتحقيق النجاح قارياً، فمن اصل سبعة ألقاب نالها في مسابقة دوري أبطال أوربا، نجد انه حقق ستة ألقاب منها في سنوات متعثرة على الصعيد المحلي باستثناء عام 2017 الذي نجح خلالها في تحقيق الثنائية بالجمع بين لقبي الدوري الإسباني ودوري ابطال أوربا. وجرى السيناريو الأول في عام 1998 عندما تغلب ريال مدريد على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوربا بهدف نظيف، في وقت عانى خلاله الامرين في بطولة الدوري المحلي، وانهى منافسات البطولة بحلوله رابعاً في سلم ترتيب المسابقة. وتكرر السيناريو بعدها بعامين، وتحديداً في عام 2000 عندما حقق لقبه القاري الثاني بفوز ساحق على مواطنه فالنسيا بثلاثة اهداف نظيفة، في وقت خرج خالي الوفاض على الصعيد المحلي، بعدما احتل المركز الخامس في بطولة الدوري الإسباني. ثم تكرر السيناريو بعدها بعامين أيضا في عام 2002 عندما نال النجمة الأوربية التاسعة بفوزه على باير ليفركوزن الألماني بهدفين لهدف في وقت اكتفى باحتلال المركز الثالث في بطولة الدوري الإسباني. وفي عام 2014 نجح ريال مدريد في تعليق النجمة الأوربية العاشرة بفوزه في النهائي القاري على مواطنه اتلتيكو مدريد بأربعة اهداف مقابل هدف، بينما ترك المبادرة في في بطولة الدوري المحلي لغريميه اتلتيكو مدريد وبرشلونة ليحل هو خلفهما في المركز الثالث. وبعدها بعامين، فرض ريال مدريد نفسه بطلاً عن قارة أوربا بفوزه باللقب على حساب اتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بينما لم يشفع له قتاله على الصعيد المحلي حتى الرمق الأخير ليستسلم لغريمه برشلونة مكتفياً بالوصافة. وفي الموسم الماضي، خسر ريال مدريد رهانه مبكراً على الاستحقاقين المحليين (الدوري والكأس) لصالح غريمه برشلونة فوجد نفسه يركز جهوده على الاستحقاق القاري، بعدما شهدت عودته للساحة القارية في منتصف الموسم تحقيقه لانتصارين على باريس سان جيرمان ذهاباً وإياباً في دور الستة عشر، ليجد الفريق المدريدي نفسه في نهائي البطولة أمام ليفربول الإنكليزي ويتغلب عليه بثلاثة اهداف لهدف. ومن اللافت للنظر بأن ريال مدريد وباستثناء عام 2017 الذي جمع خلاله بين اللقبين المحلي و القاري، فإن بقية الأعوام كانت عجاف على كافة الأصعدة، مع الإشارة أيضاً الى انه خلال المواسم التي نال خلالها لقب الدوري المحلي، فقد عجز عن تحقيق نتائج مميزة في الدوري القاري مثلما حدث في اعوام 2001 و 2003 و 2007 و 2008 و 2012، إذ نال الدوري الاسباني وخذل جماهيره في دوري أبطال أوربا بخروجه المبكر او إقصائه من دور الأربعة.

صفقات جديدة

وينوي فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، إبرام عدة صفقات من أجل تعزيز صفوف الفريق الملكي خلال مدة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن بيريز يريد إبرام صفقتين قويتين من الدوري الإنكليزي، من خلال التعاقد مع الإنكليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد والدانماركي كريستيان إيركسن صانع ألعاب توتنهام، مشيرة إلى أن بيريز يضع هذا الثنائي على رأس أولوياته. وبحسب المصادر فإن إدارة الندي الملكي رصدت 101 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات الثنائي راشفورد وإيركسن. وأبدى النادي الملكي استعداده لدفع مبلغ 56.1 مليون يورو لراشفورد جناح مانشستر يونايتد، حيث أن مسئولي الفريق راقبوا اللاعب خلال مباراة منتخب بلاده إنكلترا أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوربية. وترى إدارة النادي الملكي أن الجناح الإنكليزي بإمكانه سد الفراغ الذي تركه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو. وخاض راشفورد 13 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل هدفين فقط، مع العلم أنه تعرض لعديد من الانتقادات في المدة الأخيرة من مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو. أما بخصوص الدانماركي إيركسن، فيرغب النادي الملكي في التعاقد معه من أجل خلافة الكرواتي لوكا مودريتش، والذي شارفت مسيرته الكروية على النهاية. وأبدى النادي الملكي استعداده لدفع مبلغ 44.9 مليون يورو لنادي توتنهام، لإقناعه بالتخلي عن خدمات نجمه إيركسن في يناير المقبل. وتحوم الشكوك حول بقاء إيركسن مع توتنهام الذي ينتهي عقده مع السبيرز في يونيو 2020، حيث أنه لم يوقع على أي عقود جديدة حتى الأن مع الفريق، كما أنه غير سعيد بعد تجديد توتنهام عقد ديلي ألي مؤخراً، وزيادة راتبه الأسبوعي ليبلغ 168 ألف جنيه إسترليني. وخاض الدولي الدانماركي 13 مباراة مع توتنهام خلال الموسم الحالي، حيث أحرز هدف وحيد، وساهم في صناعة أربع أهداف. لاعب آخر في الدوري الإنكليزي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد، وهو لاعب المنتخب الإسباني لأقل من 21 عامًا براهيم دياز، والذي يلعب مع مانشستر سيتي. اللاعب الموهوب البالغ من العمر 19 عاما، كان قد شغل الأوساط الرياضية في إسبانيا، وأطلقت عليه الصحافة المحلية لقب ميسي المغرب وجوهرة التاج، بعد أن كشف عن مواهب هجومية استثنائية منذ بدايته في عالم كرة القدم في سن السادسة، وكذلك لتشابه بدايته مع انطلاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى تمتعه بمهارات وتشابه في طريقة اللعب مع البرغوث.