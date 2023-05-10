الرياض ودمشق تتبادلان بعثاتهما بعد قطيعة 11 عاماً

{ الرياض (أ ف ب) – قرّرت السعوديّة الثلاثاء استئناف عمل بعثتها الدبلوماسيّة في سوريا بعد أكثر من عقد على إغلاق سفارتها في دمشق إثر اندلاع النزاع الدامي في هذا البلد، حسبما أفادت وزارة الخارجيّة.وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكوميّة “واس” إنّ الخطوة هذه أخذت “في الاعتبار” قرار مجلس وزراء خارجيّة الدول العربيّة الأسبوع الماضي والقاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربيّة.ولاحقا أكّدت سوريا الخطوة. ونقلت وكالة الأنباء السوريّة الرسميّة سانا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجيّة والمغتربين قوله “قرّرت الجمهوريّة العربيّة السوريّة استئناف عمل بعثتها الدبلوماسيّة في المملكة العربيّة السعوديّة”.وتستضيف الرياض في 19 أيّار/مايو “القمّة العربيّة” الثانية والثلاثين.وأوضحت الرياض أنّه “انطلاقا من روابط الأخوّة التي تجمع شعبَي المملكة العربيّة السعوديّة والجمهوريّة العربيّة السوريّة، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة (…) فقد قرّرت المملكة العربيّة السعوديّة استئناف عمل بعثتها الدبلوماسيّة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة”.والأحد، قرّرت الجامعة العربيّة استئناف مشاركة وفود الحكومة السوريّة في اجتماعاتها بعد أكثر من 11 عاما على تعليق أنشطة دمشق إثر احتجاجات تحوّلت نزاعا داميا قسّم سوريا وأتى على اقتصادها وبنيتها التحتيّة.وانتهت بذلك عزلة دبلوماسيّة فرضتها دول عربيّة عدّة منذ بداية النزاع في 2011 على الرئيس السوري بشار الأسد الذي تتطلّع حكومته اليوم إلى أموال إعادة الإعمار، رغم أنّ الطريق لا يزال طويلا أمام تسوية سياسيّة في بلد مقسّم، تتنوّع القوى المسيطرة فيه.