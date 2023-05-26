الرياض تبحث زيادة حصة المعتمرين وتمنح مقاعد دراسية للعراقيين

جدة – الزمان

اقترح العراق على السعودية ،تقديم التسهيلات اللازمة لزيادة أعداد المعتمرين العراقيين الى مليون و500 الف معتمر. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح امس ان (الوفد الحكومي المشارك في الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي التي عقدت في مدينة جدة السعودية ،اقترح على الجانب السعودي تقديم التسهيلات اللازمة لزيادة أعداد المعتمرين إلى مليون وخمسمائة ألف معتمر، وتسجيل ملف درب زبيــــدة في قائمة التراث العالمي). والتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، نظيره السعودي يوسف البنيان ،لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. وقال بيان ان (اللقاء تطرق اللقاء إلى بحث مشروع توأمة أربع جامعات عراقية مع جامعات سعودية، واستمرار تقديم المنح الدراسية وبرنامج زيارة 100 باحث سنوياً، وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات الاعتماد المؤسسي والأكاديمي)، مؤكدا ان (السعودية وافقت على الاستمرار في إعطاء 100 منحة دراسية للطلبة العراقيين في جامعاتها سنويا وبرنامج الباحثين الزائرين العراقيين)، وتابع انه (تم الاتفاق على تنفيذ دورتين تدريبيتين للقيادات والملاكات الجامعية في مجال الاعتماد للمقيمين الدوليين بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، وتدريب الملاكات التربوية على الآليات والبرامج والتطبيقات في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وتعليم مدارس الموهوبين والمتميزين وذوي الاحتياجات الخاصة). وعقدت أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي في جدة ، بحضور أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الفرعية من البلدين، وتضمن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع عدداً من الفقرات من بينها تأكيد (أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة ولاسيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والسياحية والطاقة)، واشاد البيان (بالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، في تعزيز استقرار سوق البترول العالمية، كما أكد أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك ، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي)، وثمن البيان (التقدم في عمل الفريق المشترك لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي بقدرة الف ميغاواط وفق مبادئ الاتفاق الموقعة بين الجانبين)، وجدد الجانبان تأكيد (أهمية توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ،واستمرار المشاورات واللقاءات لتنفيذ مشروع نبراس الشرق للبتروكيماويات).

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