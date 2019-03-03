الروس‭ ‬يعبرون‭ ‬عن‭ ‬الغضب‭ ‬ضد‭ ‬فقرهم‭ ‬المزمن‭ ‬بإطلاق‭ ‬الأناشيد‭ ‬السوفياتية‭ ‬

سان‭ ‬بطرسبورغ-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬الروسية،‭ ‬يصدح‭ ‬صوت‭ ‬مغنية‭ ‬بالأناشيد‭ ‬السوفياتية،‭ ‬يرقص‭ ‬على‭ ‬أنغامها‭ ‬ثنائي‭ ‬أمام‭ ‬خمسين‭ ‬متقاعداً‭ ‬يتناولون‭ ‬وجبة‭ ‬مجانية‭ ‬بسب‭ ‬صعوبات‭ ‬جمة‭ ‬يواجهونها‭ ‬لدفع‭ ‬مصاريفهم‭.‬

إنه‭ ‬مقهى‭ ‬دوبرودوميك‭ ‬الذي‭ ‬يوفّر‭ ‬وجبات‭ ‬لمتقدّمين‭ ‬في‭ ‬السنّ،‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬اجتماعية‭ ‬باتت‭ ‬تخلق‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاستياء‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬

ورغم‭ ‬صعوبة‭ ‬التحرّك‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬روسية‭ ‬بسبب‭ ‬الثلوج‭ ‬المتجمّدة‭ ‬والمكدسة‭ ‬على‭ ‬أرصفتها،‭ ‬يبقى‭ ‬هذا‭ ‬المقهى‭ ‬مكتظاً‭ ‬بالزوار‭.‬

وتلخّص‭ ‬ريما‭ ‬أنتسيفيروفا‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬72‭ ‬عاماً‭ ‬الوضع‭ ‬بهذه‭ ‬الكلمات:‭ ‬«الأسعار‭ ‬تزيد‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭. ‬لذا،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المقهى‭ ‬فكرة‭ ‬جيدة‭ ‬جداً‭ ‬جداً»‭. ‬ويبلغ‭ ‬معاش‭ ‬تقاعد‭ ‬هذه‭ ‬السيدة‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬روبل‭ ‬بالشهر‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬135‭ ‬يورو‭ ‬أو‭ ‬150‭ ‬دولار‭. ‬وبعد‭ ‬دفع‭ ‬الفواتير‭ ‬والأدوية،‭ ‬لا‭ ‬يبقى‭ ‬في‭ ‬جيبها‭ ‬سوى‭ ‬40‭ ‬يورو‭ ‬لاكمال‭ ‬الشهر‭. ‬وتضيف‭ ‬«في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬النقل‭ ‬العام»‭.‬

وافتتحت‭ ‬امراة‭ ‬الأعمال‭ ‬ألكسندرا‭ ‬سينياك‭ ‬وزوجها‭ ‬يفغيني‭ ‬غيرتشفيتش‭ ‬مقهى‭ ‬دوبرودوميك‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬«تقديم‭ ‬الشكر‭ ‬لكبار‭ ‬السنّ»‭.‬

وفي‭ ‬المساء،‭ ‬يستقبل‭ ‬المقهى‭ ‬زوارا‭ ‬عاديين،‭ ‬فيما‭ ‬يفتح‭ ‬أبوابه‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬الظهر‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬لنحو‭ ‬300‭ ‬مسنّ،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬نساء،‭ ‬يأتون‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬المدينة‭ ‬لتناول‭ ‬وجبة‭ ‬ساخنة‭ ‬والاجتماع‭ ‬معاً‭.‬

-»عبء‭ ‬مالي»-

وبعد‭ ‬النمو‭ ‬الذي‭ ‬عرفته‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬أعوام‭ ‬الألفين،‭ ‬بدأت‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للروس‭ ‬بالانخفاض‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬ولم‭ ‬تتوقّف‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬عرفته‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬كساد‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2016‭.‬

ولدى‭ ‬انتخابه‭ ‬لولاية‭ ‬رابعة‭ ‬منذ‭ ‬عام،‭ ‬تعهّد‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬خفض‭ ‬مستوى‭ ‬الفقر‭ ‬المنتشر‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬النصف،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الروسية‭ ‬رفع‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وسنّ‭ ‬التقاعد‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬المسنّون‭ ‬بصعوبة‭ ‬وحرمان‭ ‬كبيرين‭. ‬ويؤكد‭ ‬المحلل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومدير‭ ‬مركز‭ ‬التحليل‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬«أف‭ ‬بي‭ ‬كاي‭ ‬غرانت‭ ‬ثورنتون»‭ ‬إيغور‭ ‬نيكولاييف‭ ‬أن‭ ‬«الوضع‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أبداً‭ ‬صعباً‭ ‬كما‭ ‬الآن‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسكان»،‭ ‬متابعاً‭ ‬«العبء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬يثقل‭ ‬كاهل‭ ‬الناس‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬المجالات»‭.‬

وبدأ‭ ‬قلق‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يكاد‭ ‬متوسط‭ ‬معاشات‭ ‬التقاعد‭ ‬فيه‭ ‬يبلغ‭ ‬200‭ ‬يورو‭.‬

ووفق‭ ‬مركز‭ ‬ليفادا‭ ‬المستقلّ‭ ‬للاحصاءات،،‭ ‬فإن‭ ‬61%‭ ‬من‭ ‬الروس‭ ‬حالياً‭ ‬«يشعرون‭ ‬بالعار‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬المزمن‭ ‬وعدم‭ ‬الأمان»‭ ‬في‭ ‬بلدهم،‭ ‬مقابل‭ ‬56%‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وتجاوزت‭ ‬نسبة‭ ‬الروس‭ ‬المتشائمين‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬(45%)‭ ‬نسبة‭ ‬أولئك‭ ‬المتفائلين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

ونسبة‭ ‬شعبية‭ ‬بوتين،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬80%‭ ‬وحافظت‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مرتفع‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬انخفضت‭ ‬إلى‭ ‬64%‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬وهو‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬ضم‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

–بوتين‭ ‬يفرج‭ ‬عن‭ ‬مساعدات–

يقول‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬ليفادا‭ ‬ليف‭ ‬غودكوف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬«الاستياء‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الأقاليم»‭ ‬التي‭ ‬عادةً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬تأييداً‭ ‬ووفاءً‭ ‬للسلطة‭.‬

وبحسب‭ ‬غودكوف‭ ‬فإن‭ ‬الاستياء‭ ‬«مرتبط‭ ‬برفض‭ ‬الدولة‭ ‬تقديم‭ ‬منح‭ ‬اجتماعية‭ ‬واستخدام‭ ‬التمويلات‭ ‬الموجهة‭ ‬أصلاً‭ ‬للسكان‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬جيوسياسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬المداخيل‭ ‬الحقيقية»‭.‬

وانخفضت‭ ‬المداخيل‭ ‬الحقيقية‭ ‬بنسب‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و14%‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬لدى‭ ‬ضمّ‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم،‭ ‬بحسب‭ ‬غودكوف،‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬الحالة‭ ‬بأنها‭ ‬«قاسية‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬المداخيل‭ ‬المتوسطة»‭.‬

وفي‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬أعرب‭ ‬بوتين‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬ازاء‭ ‬الفقر‭ ‬الذي‭ ‬يلامس‭ ‬19‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬تقريباً،‭ ‬معلناً‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬اجتماعية‭ ‬بقيمة‭ ‬1,3‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭. ‬وتعهّد‭ ‬للروس‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬سيتحسّن‭ ‬«ابتداءً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام»‭.‬

لكن‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬يجد‭ ‬الروس‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ترتفع‭ ‬بسرعة‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬20%‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭.‬

وتصاعدت‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬إلى‭ ‬5%‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬وبلغت‭ ‬7,3%‭ ‬للفواكه‭ ‬والخضار‭.‬

وتقول‭ ‬غالينا‭ ‬ميخالينا‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬دوبرودوميك‭ ‬وهي‭ ‬تؤشّر‭ ‬إلى‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الذين‭ ‬يستفيدون‭ ‬مثلها‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬المجانية،‭ ‬«انظروا‭ ‬حولكم،‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬عليهم‭ ‬أنهم‭ ‬مهمّشون»‭.‬

وعن‭ ‬73‭ ‬عاماً،‭ ‬تقبض‭ ‬هذه‭ ‬المهندسة‭ ‬السابقة‭ ‬راتبا‭ ‬تقاعديا‭ ‬يبلغ‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬روبل‭ ‬أي‭ ‬160‭ ‬يورو‭. ‬ورغم‭ ‬زيادة‭ ‬راتبا‭ ‬بألف‭ ‬روبل‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬قصيرة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ميخالينا‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬«الأسعار‭ ‬ترتفع‭ ‬أسرع‭ ‬بمرتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث»‭.‬

وتتابع‭ ‬بمرارة‭ ‬«من‭ ‬المحزن‭ ‬ان‭ ‬تعمل‭ ‬طوال‭ ‬حياتك‭ ‬لتصل‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬تسعد‭ ‬بها‭ ‬بالطعام‭ ‬المجاني»‭.‬

وتقول‭ ‬إنها‭ ‬تتردد‭ ‬«أحياناً‭ ‬بشراء‭ ‬الخبز»،‭ ‬مضيفةً‭ ‬«لجيلنا‭ ‬عقلية‭ ‬خاصة،‭ ‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بالراحة‭ ‬بتناول‭ ‬الطعام‭ ‬المجاني‭. ‬أفضّل‭ ‬العطاء‭ ‬لا‭ ‬الاخذ،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الحياة»‭.‬