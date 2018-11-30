الروس‭ ‬لم‭ ‬يمنحوا‭ ‬دمشق‭ ‬تصريحاً‭ ‬لاطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬س‭ ‬300‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية

واشنطن‭: ‬مسار‭ ‬استانا‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬مأزق‭ ‬في‭ ‬سوريا

بيروت‭ – ‬واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعتبرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬أنّ‭ ‬مسار‭ ‬استانا‭ ‬الذي‭ ‬ترعاه‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لم‭ ‬يؤدّ‭ ‬سوى‭ ‬إلى‭ ‬“طريق‭ ‬مسدود”‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بصياغة‭ ‬دستور‭ ‬سوري‭ ‬جديد،‭ ‬مشدّدةً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬انفراجة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

والخميس،‭ ‬عبّر‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬الخاصّ‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬“لفرصة‭ ‬ضائعة”‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مع‭ ‬اختتام‭ ‬محادثات‭ ‬استانا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تُحقّق‭ ‬تقدّمًا‭ ‬نحو‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

وفي‭ ‬بيان،‭ ‬عبّرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركيّة‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ ‬الأسف‭ ‬لعدم‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدّم‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدّثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجيّة‭ ‬هيذر‭ ‬ناورت‭ ‬“على‭ ‬مدى‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر،‭ ‬أدّت‭ ‬مبادرة‭ ‬استانا‭/‬سوتشي‭ ‬إلى‭ ‬مأزق”‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬باللجنة‭ ‬الدستوريّة‭ ‬السوريّة‭.‬

واعتبرت‭ ‬أنّ‭ ‬“إنشاء‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستوريّة‭ ‬وانعقادها‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬حيويّ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخفيف‭ ‬التوتّر‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‭ ‬وحلّ‭ ‬سياسي‭ ‬للنزاع”‭.‬

وأشارت‭ ‬ناورت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬“روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬تواصلان‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬‭(‬استانا‭)‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إخفاء‭ ‬رفض‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية”‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭. ‬وشدّدت‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ ‬“لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬أيّ‭ ‬نجاح،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يُحمّل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬دمشق‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬إحراز‭ ‬تقدّم‭ ‬في‭ ‬حلّ‭ ‬النزاع”‭. ‬اتهمت‭ ‬دمشق‭ ‬الجمعة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬ذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬“مستودعات‭ ‬أسلحة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬والقوات‭ ‬الإيرانية”‭.‬

ولم‭ ‬يذكر‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬بداية‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مكتفياً‭ ‬بوصف‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭ ‬كاملة،‭ ‬بـ”المعادي”،‭ ‬مؤكدا‭ ‬إفشاله‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬دانت‭ ‬الجمعة‭ ‬“العدوان‭ ‬الإسرائيلي”‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الكسوة‭ ‬جنوب‭ ‬دمشق‭. ‬وهي‭ ‬الضربة‭ ‬“الإسرائيلية”‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬حادثة‭ ‬إسقاط‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬روسية‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬“مستودعات‭ ‬أسلحة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬والقوات‭ ‬الإيرانية”‭ ‬في‭ ‬الكسوة،‭ ‬تُستخدم،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله،‭ ‬“لتخزين‭ ‬الصواريخ‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت”‭.‬

وأضاف‭ ‬“يبدو‭ ‬أن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬كانت‭ ‬لديهم‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬بأن‭ ‬أسلحة‭ ‬وصلت‭ ‬حديثاً‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المستودعات”‭. ‬كما‭ ‬استهدف‭ ‬القصف‭ ‬منطقة‭ ‬حرفا‭ ‬“على‭ ‬الحدود‭ ‬الإدارية‭ ‬مع‭ ‬ريف‭ ‬القنيطرة”‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬قال‭ ‬المرصد‭ ‬إن‭ ‬فيها‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬“الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬شوهدت‭ ‬تطلق‭ ‬صواريخها‭ ‬بكثافة”‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬إسقاط‭ ‬صواريخ‭ ‬عدة‭ ‬لم‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أهدافها‭.‬

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬السورية‭ ‬‭(‬سانا‭)‬‭ ‬أفادت‭ ‬ليلاً‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬أنّ‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬تصدّت‭ ‬“لأهداف‭ ‬معادية‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬الكسوة”‭ ‬بريف‭ ‬دمشق‭ ‬و”أسقطتها”،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬توضح‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭.‬

وأشارت‭ ‬“سانا”‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“العدوان‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬رغم‭ ‬كثافته‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬أهدافه”،‭ ‬و”تمّ‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأهداف‭ ‬المعادية‭ ‬وإسقاطها”‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬أياً‭ ‬من‭ ‬طائراته‭ ‬أو‭ ‬“أهدافه‭ ‬الجوية”‭ ‬لم‭ ‬تصب،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعلق‭ ‬بالنفي‭ ‬أو‭ ‬الإيجاب‭ ‬على‭ ‬استهدافه‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬“المعلومات‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬طائرة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬جوي‭ ‬اسرائيلي‭ ‬كاذبة”‭. ‬وأورد‭ ‬أن‭ ‬صاروخ‭ ‬أرض‭ ‬جو‭ ‬أطلق‭ ‬باتجاه‭ ‬منطقة‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭ ‬بالسكان‭ ‬من‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬السورية،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الذي‭ ‬تحتله‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭.‬

ولم‭ ‬تسفر‭ ‬الضربات،‭ ‬وفق‭ ‬تقارير‭ ‬أولية‭ ‬للمرصد‭ ‬السوري،‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭.‬

منظومة‭ ‬إس‭ ‬300

واعتبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬أن‭ ‬“الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتكررة”‭ ‬هي‭ ‬“دليل‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬‭(‬إسرائيل‭)‬‭ ‬للمجموعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬المسلحة‭ ‬ومحاولتها‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬الازمة‭ ‬في‭ ‬سوريا”‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬قصفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬مرارا‭ ‬أهدافاً‭ ‬عسكرية‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬أو‭ ‬أخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬ولمقاتلين‭ ‬إيرانيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ونادراً‭ ‬ما‭ ‬تعلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬استهدافها‭ ‬سوريا،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬أنها‭ ‬شنت‭ ‬مئتي‭ ‬غارة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬18‭ ‬شهراً‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬غالبيتها‭ ‬إيرانية‭.‬

واستهدف‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬مستودع‭ ‬أسلحة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الكسوة،‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬اسرائيل‭. ‬كما‭ ‬استهدفت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2017‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بينها‭ ‬مستودع‭ ‬أسلحة‭.‬

ومساء‭ ‬الخميس‭ ‬كانت‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬فيها‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬نيرانها‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬جوية‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬حين‭ ‬أسقطت‭ ‬هذه‭ ‬الدفاعات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬طائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭ ‬إثر‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬عسكرياً‭ ‬روسياً‭.‬

ويومها‭ ‬اتّهم‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الطيّارين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬باستخدام‭ ‬الطائرة‭ ‬الروسية‭ ‬غطاء‭ ‬للإفلات‭ ‬من‭ ‬نيران‭ ‬الدفاعات‭ ‬السورية،‭ ‬لكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬نفت‭ ‬ذلك،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬الروسية‭ ‬أصيبت‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬طائراتها‭ ‬إلى‭ ‬الأجواء‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬بعدها‭ ‬عن‭ ‬تدابير‭ ‬أمنية‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬حماية‭ ‬جيشها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بينها‭ ‬تعزيز‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬بطاريات‭ ‬صواريخ‭ ‬أس-300‭ ‬وتشويش‭ ‬اتصالات‭ ‬الطائرات‭ ‬القريبة‭ ‬منها‭.‬

وأعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬أنها‭ ‬سلمت‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭. ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يُعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تم‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭.‬

وكانت‭ ‬دمشق‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المنظومة‭ ‬ستجبر‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بـ”حسابات‭ ‬دقيقة”‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬جديدة‭ ‬ضدها‭.‬