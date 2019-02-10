الروائي على دراجته – حسن النواب

كلام صريح
قبل أكثر من ثلاث سنوات؛ كنتُ في زيارة إلى البلاد؛ عندما التقيتُ بالروائي المغدور علاء مشذوب لأوَّل مرَّةٍ في مرسم صديقي الفنان إياد زيني؛ لم أكن أعرفهُ وأسمع به من قبل؛ وبلطفٍ أهداني روايته آدم سامي – مور؛ وخلال اللقاء القصير؛ اشتكى بحرقةٍ وبألمٍ من تهميش وتجاهل الوسط الثقافي لنتاجه الأدبي؛ حملتُ الرواية معي إلى أستراليا؛ وركنتها في مكتبتي؛ على أمل الإبحار في عوالمها عندما أجد الوقت المناسب؛ لا أعرف كم مرَّتْ من الشهور؛ حين شرعتُ بمطالعتها؛ فأعجبتني أجواءها وطريقة سرده التلقائية؛ أذكر أني كتبتُ له قبل الانتهاء من الرواية عن انطباعي الطيَّب بشفافية سرده؛ وبشخصية ذلك القروي البسيط؛ الذي كان يعمل حارساً مع فرقة أجنبية للتنقيب عن الآثار في أحد المواقع الأثرية لمدينة الناصرية؛ ووعدته بالكتابة عن الرواية حالما أنتهي من فصولها؛ غير أنَّ انتكاسة نفسية حرجة داهمتني في حينها؛ دعتني ابتعد عن القراءة والكتابة وألوذ بالعزلة في منزلي؛ ولذا لم أكتب عن روايته؛ ربَّما كانَ ذلكَ سببا بفتور العلاقة بيننا؛ وفي زيارات أخرى للبلاد؛ كنا نلتقي في أمكنة يتجمع فيها الأدباء؛ لكن الفرصة لم تسنح لتبادل الحوار حول مشروعه الروائي؛ غير أني كنتُ في مهجري؛ أقرأ بين حين وآخر عن نشاطه السردي الغزير؛ الذي بلغ أكثر من خمس روايات؛ كانت عناوين بعضها تحمل خصوصية كربلائية لافتة وأصيلة؛ وكنت أتمنى الحصول عليها لمطالعة ما جاء فيها؛ وحين هاتفني صديقي علي حسين عبيد في ساعة متأخرة على الواتساب؛ كنتُ على وشك النوم؛ ولما فتحت الخط معه؛ قال لي بنبرةٍ خافتةٍ: عندي لك خبراً حزيناً؛ فتجمَّد دمي؛ وسمعتْ زوجتي كلامه؛ لأن حاكية الهاتف كانت مفتوحة؛ فارتعبتْ هي الأخرى؛ ظننتُ أنَّ ثمة مكروهاً حدث لأختي الكبرى؛ أو لأخي علي النواب؛ نتيجة اعتلال صحتهما في الآونة الأخيرة؛ وهذا ما راود زوجتي أيضاً؛ سألتهُ بصعوبة خير إنْ شاء الله؛ قال اغتالوا مشذوب؛ لم أفهم من كان يعني؛ فسألتهُ بحدَّةٍ من الذي اغتيل؟ أجابني: الروائي علاء مشذوب اغتيل في كربلاء؛ صدمني النبأ المفجع؛ وتساءلتُ بذهول لماذا يغتالونه؟ وهو رجل مسالم؟ لم أجد جواباً شافياً عند صديقي؛ فكتبتُ إلى صديقي الشاعر صلاح السيلاوي مستفسراً؛ أجابني صلاح: إنَّ علاء اغتيل في شارع ميثم التمار؛ من قبل مجهولين؛ كانوا على عجلة نارية؛ وقد أطلقوا عليه ثلاث عشرة رصاصة؟! أرعبتني طريقة اغتياله الدامية؛ هذا يعني أنَّ جهة ما بدأت في اغتيالات المثقفين الأحرار في كربلاء؛ كتبتُ لصلاح أنْ يتوخَّى الحذر مع الآخرين؛ فربما وراء هذا الاغتيال مؤامرة خطيرة وكبيرة تقف خلفها جهة شريرة؛ شكرني وانتهى الحوار بيننا؛ ولما تصفَّحتُ الفيس بوك؛ كان نبأ اغتيال الروائي علاء مشذوب قد احتلَّ جميع صفحات الأصدقاء؛ وكأنَّ كربلاء كانت تعيش طقوس عاشوراء على مقتله الغادر؛ فلقد اغتالوا وجدان المدينة المقدَّسة بهذه الجريمة الخسيسة؛ حين أقدموا على إطفاء قنديل مضيء في ذاكرة المدينة؛ شعرتُ بالإحباط وبالقلق واحتوتني غمامة حزن ثقيلة؛ إذْ ليس بعيداً أنْ يكون جميع الأحرار من ضمن قائمة الضحايا لدى هذه الجهة المشبوهة أو تلك؛ ولا أدري كيف سأزور البلاد بعد الآن؟ كأنَّ رصاص القتلة ينتظر قدومي على أحرِّ من الجمر؛ ليفتك بقلمي الذي يكره الزيف والنفاق والأحزاب الظلامية المسعورة التي دمَّرت البلاد؛ مادام الروائي الوديع علاء مشذوب اغتيل بدم بارد في شارع مزدحم وأمام مرأى الناس؛ في مشهدٍ مأساوي أبكى حتى الحجر؛ وهو مسجَّى بجسده الأعزل فوق دراجته الهوائية؛ لكنَّ قبعته المضرَّجة بدمه الزكي أصبحتْ مزاراً للأحرار؛ لم يكن الشهيد في سيارة مصفَّحة حين عاد إلى منزله؛ إنما كان يركب دراجته الهوائية وهو يحلم بتوقيع روايته شارع أسود في معرض الكتاب؛ ولم يكن يعرف أنَّ الشارع الأسود سيكون كميناً لاستباحة أحلامه ودمه المغرم بعطر وأزقة المدينة؛ وفي حمَّى الغضب الشعبي على هذه الجريمة الهمجية؛ انتشر مقالٌ مريبٌ؛ كالنار في الهشيم؛ على أنه للشهيد الروائي علاء مشذوب؛ وقد تمَّ ترويجه لخلط الأوراق ولتبرير جريمتهم البشعة؛ لكن علينا أن نتساءل كمثقفين؛ إذا كان المقال يعود إليه؛ فأين نشره؟ هل على صفحته؛ الجواب كلا؛ هل في جريدة الجواب كلا؛ كما أنَّ أسلوب المقال الركيك؛ يشير إلى أن الذي كتبه يشبه القاتل الذي أطلق الرصاص عليه؟ لقد كتبهُ أحد الجهلة كما يبدو؛ والمقال لا ينتمي إلى الروائي الشهيد لا من قريب أو بعيد؛ إلاَّ إذا ظهر بشكل يؤكد أنه كتبهُ؛ ولذا أرجوكم أنْ لا تقفوا مع القتلة؟؟ أجل أيها السارد الشهيد؛ في كربلاء الدماء طاهرة ويجوز الوضوء فيها؛ كما كتبت ذات يوم؛ ولذا توضَّأتْ دراجتك الهوائية بدمك الزكي قبل أن تحلَّق بروحك النازفة إلى السماء؛ مثلما تذرف الأقلام الحرَّة عبراتها وهي تكتبُ عن فجيعتكَ التي أبكت البلاد بأسرها؛ إنَّ اغتيال الروائي علاء مشذوب بنذالةٍ وخسَّةٍ؛ وبهذه الوقاحة والهمجية؛ يعني أنَّ الدور سيصل إلى جميع الأدباء والمثقفين الأحرار تباعاً؛ ولذا سأحمل كفني في الحقيبة عندما أدخل إلى البلاد؛ فالجريمة كانت علنيَّة؛ والقتلة مازالوا طلقاء؛ وليس بعيداً أنْ يغتالوا بكواتم الصوت جميع القناديل المتوهجة في مدينتي المقدَّسة؛ ليلة أمس عدتُ إلى روايته التي أهداها لي؛ وتوقَّفتُ عند إهدائه الذي كتب فيه: المغترب الشاعر حسن النواب؛ لغربتكِ سفرٌ طويلٌ من الألم؛ أتمنى أنْ نجدك؛ وطنكَ هنا.