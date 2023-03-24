الروائية وملكة جمال السيدات سارة نزار لـ (الزمان):

لا أحلم إنما أضع أهدافاً ومخطّطات أسعى لها

أربيل – أمجاد ناصر

من السهل ان تكتب مقدمة للضيف الذي تلتقي به وأنت تعمل في مجال الصحافة والاعلام , لانه ضمن اختصاصك الذي تمارسه , لكن عندما يكون الضيف متعدد الاختصاصات و المجالات والمواهب ستتوقف لتجد التعبير المناسب الذي يحتوي جميع هذه المواهب و الاصعب عندما تكون لسيدة عراقية متميزة جمعت بين مهنتها كدكتورة نفسية وكاتبة و روائية و ملكة جمال و سيدة أعمال . فسارة نزار , حاصلة على دكتوراه في الصحة النفسية , اخذت من والدها العراقي التلقائية والعفوية وحب مساعدة الناس وهذا ما دعاها الى فتح عيادة اونلاين تستقبل كافة الاستشارات النفسية والاجتماعية عبر الموقع و الهاتف لمن يصعب عليهم المجيء الى محافظة اخرى , و ورثت عن والدتها الجزائرية الملامح الجميلة والرقة و الابتسامة الشفافة واكتسبت اغلب عاداتها مع الحفاظ على عادات وتقاليد مسقط الرأس العراق , وهذا ما أهلها للمشاركة في مسابقات و مهرجانات ملكات الجمال كملكة جمال العراق للسيدات 2022- 2023 اللجنة الوطنية العراقية وايقوانة علم النفس لمؤسسة السوسن العالمية و لقب أميرة العنقاء الدولية لرعاية اطفال التوحد وتم اختيارها واحدة من 25 ملكة في مسابقة ملكة جمال الكون للسيدات (توب 25) في بلغاريا التي شاركت فيها 150 سيدة من مختلف انحاء العالم ، ومعها كان هذا الحوار:

{ تعملين بالعلاج النفسي و النشاط الاجتماعي كيف بادرتي بدخول الواقع الادبي من خلال كتابتك للرواية؟

– حبي للكتابة كان وما لايزال شغفي الأول منذ الطفولة , العالم الادبي كان اول السلم ولم يكن تفرعاً , وقبل الرواية ألقيت العديد من المحاضرات في المواضيع الاسرية والثقافية في الكثير من المعاهد و المؤسسات التعليمية في انحاء العراق ونشرت العديد من المقالات التي تهتم بالمرأة و الطفل والمجتمع في المجلات والصحف المحلية.

{ لست وقحة روايتك الاولى بعدة طبعات , هل هي من وحي خيالك او من الحالات التي مرت عليك و الواقع الاليم الذي كانت تعيشه بغداد بعمليات الخطف ؟

– لست وقحة , رواية من واقعنا المؤلم ولكن احداثها من وحي الخيال وليست مستوحاة من قصة حقيقية , لكن الاحداث تتشابه في تلك الفترة المأساوية التي عاشها الشعب و لله الحمد ذهبت بلا عودة .

{ لين الفتاة الشابة بطلة روايتك , هل هي تمثل العراق الجريح في ذلك الوقت؟

– لين كأي امرأة عراقية واجهت ظروف الحرب والصراعات الطائفية انذاك .. تنقلب حياتها رأساً على عقب لتنقلنا بمهارة الى دواخل النفس البشرية.

{ وماهو شعورك ويتم اختيارك ضمن 25 ملكة من 150 مشاركة من مختلف أنحاء العالم ؟

– مجتمعنا تسوده فكرة ان المرأة الجميلة او حسنة المظهر مكانها المنزل وطموحاتها تقتصر على الارتباط برجل غني ولكونها فاتنة هي لاتحتاج لان تجتهد ! ومن جانب اخر كثيراً ماسمعت ان المرأة العاملة او صاحبة الشهادات العليا هي امرأة مهملة لاناقتها وللياقتها البدنية.. هدفي الوحيد من المشاركة كان ان ابين للجميع ان الملكة الحقيقية ليست ملامح فقط ! وان المرأة المثقفة بمقدورها ايضاً ان تحافظ على رشاقتها واطلالتها اللطيفة وهي زوجة وام ! وفرصتي في المشاركة في مسسز يونفرس كانت رائعة انا سعيدة وفخورة لكوني نقلت صورة قوية عن المرأة العراقية في مثل هكذا محفل دولي .

الصحة النفسية

{ أكثر المعوقات التي واجهتك كسيدة تعمل في اختصاصك كدكتورة بالصحة النفسية ؟

– لم افكر بهذه الطريقة , اتخذت كوني سيدة وام حافزاً لي للتقدم وطاقة صادقة تدفعني للامام , و أسست مشروع يختص بالدعم النفسي للأطفال المهجرين داخل العراق لمساندة ضحايا الحرب , و قمت بادارة عيادة نفسية لعلاج النازحين داخل أحد المخيمات في اربيل مع جلسات جماعية تتناول مشكلة نفسية مشتركة , كما عملت في مجمع طبي ضمن عيادة نفسية بالتعاون مع احد الاطباء العراقيين في اربيل , الغرض منه منح جلسات علاج سلوكي لمن هم بحاجة لها دون اللجوء للعقاقير الدوائية على قدر الامكان , فضلا الى كوني عضوة في اكثر من منظمة خيرية تقوم على أساس مساعدة الأيتام والفقراء والعجزة والمصابين بأمراض مزمنة , و تطوعت في اكثر من منظمة تابعة للأمم المتحدة لتوعية و ارشاد النساء بغض النظر عن الدين والقومية لاني تربطني معهم الانسانية وهذه رسالتي كأنسانة و رسالة الطب .

{ كيف تنظرين لواقع المرأة العراقية في المخيمات وكيف بالإمكان انتشال الفتيات من العنف الأسري و زواج القاصرات ؟

– لا زلت اكرر في كل مرة عن هذا الموضوع او السؤال , علينا ان نبدأ بأنفسنا اولاً قبل لوم الحكومات والمجتمع . انا احترم نفسي لافرض احترامي على الجميع , انا اربي ابنتي تربية صحيحة لتنشأ وهي قوية واثقة بذاتها لا ترضى بالذل وتعرف كيف تطالب بحقوقها وكذلك ابني ! اذا ماعلمته كيف يقدر الانثى وما هي المعاملة السوية للطفل الآخر ولكبار السن وللمرأة فسوف يقلل هذا من معدلات العنف الاسري بشكل كبير.

{ اصعب الحالات التي يمكن علاجها مرت عليك في المخيمات ؟

– الذين فقدوا ذويهم ومنازلهم واموالهم كانوا فاقدين الأمل بكل شيء , و كبار السن او المسننين , علاجهم ومتابعتهم كانت معقدة جداً.

{ هناك من يقارن المرض النفسي بالجنون كيف تبرهن لهم بأن الحالات النفسية لا تقل شأن عن الأمراض الأخرى

– لاحاجة لأن ابرهن اي شيء ، ببساطة لايوجد شخص على هذا الكوكب لايعاني من اي مشكلة نفسية او اجتماعية واحدة على الاقل .

{ حتى الأطباء الذين يعملون بهذا المجال يصفونهم بالمجانين ( مخابيل ) و عدة مصطلحات بالعامية فهل هذه المسميات نتيجة انعدام ثقافة المواطن أو عدم التفسير الصحيح للمعالج النفسي ومهامه ؟

– تعددت الاسباب والجهل واحد .

{ لديك جمهور ومتابعين لانك تقدمين محتوى قيم و بدأت السلطة بمحاسبة أصحاب المحتوى الهابط والمسيء و جميعهم من يبحثون عن الشهرة والانتشار فهل هذا مرض نفسي او غيرة أو ناتج عن فراغ ؟

– كل الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي تبحث عن الشهرة في النهاية ولكن هناك شهرة ايجابية واخرى سلبية , ان اكون معروفاً ولكن بصيت سيء قد يكون ذلك ناتجاً عن مشاكل نفسية خطيرة .

{ غلق صفحات التواصل الاجتماعي للمشاهير من قبل السلطة بسبب المحتوى الهابط هل يولد حالات نفسية و عداء للاخرين خاصة هناك صفحات تصل بعشرات الملايين من المتابعين ؟

قرار معاقبة أصحاب المحتوى الهابط اتاح للبعض اظهار مشاعر الحقد بشكل واضح .

– اعتقد ان العداء والكراهية موجودة في كل حال من الاحوال والفرق الوحيد ان القرار الجديد اتاح للبعض اظهار مشاعر الحقد بشكل واضح .

{ الجمال نعمة من الله و من اسمائه الحسنى هل اصبح الجمال نقمة على الفتاة في العراق و بسبب جمالها تتعرض الى المضايقات او حتى يصل الى الاختطاف و الاغتصاب ؟

– قد تحدثت بعمق عن هذا الموضوع في روايتي لست وقحة ، و باعتقادي الخاص ان الجمال او اي سمة او صفة ايجابية لأي فرد ، فيها ما يأتي بالخير عليه وفيها ما يتعبه ويعرضه للمشاكل .

{ بماذا تحلم سارة نزار او اكتفت بتحقيق أحلامها ؟

– انا لا أحلم , انا اضع اهداف ومخططات اسعى لها , وطالما لا زلت على قيد الحياة لا يزال هناك الكثير لأصل اليه .

{ المجتمع يصف الفتاة المتعلمة و المتكلمة بالحق أنها وقحة و يصفون الهادئة والفقيرة بالغبية كيف نعالج هذا المرض علما النساء ايضا يطلقون هذه التسميات بينهن ؟

– المشكلة ليست بالتسميات ، المشكلة بالوعي والثقافة العامة لنغير نظرة خاطئة كهذه , فعلينا ان نعالج السبب قبل النتيجة .

{ ما تمتلكيه من وعي وثقافة وكارزما ممكن تدخلين إلى عالم التمثيل أو تقديم البرامج الاجتماعية ؟

– من يدري ربما .. في يوم ما.

{ وأخيرا خارج الحوار بعد ان قرأت رواية لست وقحة, الصادرة عن دار سطور للنشر والتوزيع في بغداد , التي جمعت بين العاطفة و الازمات التي عصفت في العراق بعد احداث عام 2003 وصاغت مفرداتها بأسلوب تحليل الشخصية العراقية في احنق الظروف واقساها ليتنقل القارئ بين الماضي الأليم والمفجع وذكريات الحب و الرومانسية الى الصراع مع النفس للنسيان والبداية الجديدة و التغلب على الصراع الداخلي للانسان و صراع الواقع الدموي المضطرب , وهذا السرد الروائي الذي يصور لنا تلك المرحلة كشريط سينمائي بتحليلات نفسية لكاتبة تمتهن الصحة النفسية و كيفية تتعامل معها , دعاني للسؤال عن تقديم الرواية الى السينما او التلفزيون لانها وثيقة لحقبة ما , أجابت بأنها تلقت في وقت صدورها العديد من العروض لكنها أبت ان يفقد المطبوع قيمته في بداية انتشاره خاصة انها وصلت للطبعة الخامسة , والان من خلال جريدة (الزمان) تقدمها لاي جهة راغبة بأنجازها لسينما والتلفزيون .