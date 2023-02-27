الركابي: مشاكل قانونية تعوق إقامة دوري المحترفين

دواي يرسي حجر الأساس لمشروع ملعب بسعة 1000 متفرج

ميسان- علي قاسم الكعبي

ارسى محافظ ميسان علي دواي حجر الأساس لمشروع ملعب في قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة ، سعة 1000 متفرج والذي سيتم تنفيذه ، ضمن خطط وتخصيصات محافظة ميسان.وقال المحافظ بكلمه الافتتاح ان المشروع يقع على مساحة8 دوانم ويحتوي على ساحة لكرة القدم، ومضمار دائري، وجناح أداري ويحتوي الملعب على مدرجات ومسقف للمتفرجين يتسع لـ 1000 متفرج .واضاف ان هذا المشروع جاء في مسعى للارتقاء بالواقع الرياضي في عموم المحافظة وتوفير بنى تحتية رياضة متكاملة.

مدينة رياضية

وخصصت لنا ارض لتشييد مدينة رياضية ولم تخصص لنا أموال ارجعت مديرية شباب ورياضة ميسان عدم الشروع بإنجاز مشروع المدينة الرياضية في ميسان الى تخصيص الأرض فقط فيما لم تخصص الامــــــوال لانجازها.وقال مديرها شريف غياض لـ (لزمان) ان المشروع خصصت له ارض بمساحة 250 دونم وكان من المؤمل ان تنجز فيه المدينة الرياضية الا ان وزارتي الشباب والمالية لم تخصص الأموال اللازمة لإنجاز المشروع فيما لاتزال هناك محاولات لادراج المشروع ضــمن موازنة العام القادم.