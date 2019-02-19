الرقم الرهيب – حسين الصدر

-1-

قدّر البنك الدولي ان الاضرار التي خلّفها ( تنظيم داعش) بلغت 88 مليار دولار .

وسواء كان هذا الرقم مطابقاً للواقع أو مقارباً له، فانه رقم رهيب يفوق موازنات بعض الدول لعدة سنين ..!!

انّ داعش تلتهم حتى الحجر ولا تقتصر على الاضرار بالبشر ..!!

-2-

والمهم :

انّ الاضرار المقدرة انما تختص بما تم تخريبه من المباني والجسور والمنشأت والمشاريع والبنى التحتية، ولكنّ هذه الاضرار المادية ليست بشيء ازاء الاضرار البشرية .

انّ قُلامةَ ظفرٍ من طفلٍ عراقي بريء، طحنته مجازر داعش الوحشية،

هي أثمن من دولة الخرافة وكل عصاباتها ..

فما بالُكَ بالقوافل الطويلة من عيون الرجال والنساء من شهدائنا المغدورين، على يد تلك المجاميع الوحشية المتنكرة لكل القيم السماوية والانسانية ؟

انّ الجهود منصّبة لإعمار ما تهدّم ولكنها لا تحسب الحساب لعوائل الشهداء الذين عانوا من داعش الأَمريْن ، فقد الأحبة وتدمير الديار..

ولا يجوز التهاون بشأن هذه العوائل المنكوبة وتركِها تصارع الأحزان من جانب ، والاعباء الحياتية من جانب آخر .

انّ الاسرة التي تفجع بعميدها تواجه – في الغالب – حالة صعبة للغاية ، فمن الذي يتولى تدبير شؤونها الخاصة والعامة ؟

ومن الذي يواصل كفاحه من أجل تأمين احتياجاتها ؟

انّ دعوة مظلوم واحد يمكن ان تُنزل البلاء الكبير بكل من قصّر في حقه.

وانّ دموع اليتامى والأرامل لن تجف قبل أنْ تنخر في تلك الهياكل المنتفخة بفعل الغرور السلطوي ، دافعة بها نحو السقوط ..

-4-

هل هناك من يفكّر بالدعوة الى ( مؤتمر دولي ) – على غرار مؤتمر الاعمار – لحلّ القضايا العالقة بشأن العوائل المنكوبة على يد داعش؟

-5-

ان أخطر ما نخشاه هو أنْ نُضيّع الانسان ، ونشغل عنه بقضايا العمران..!!

-6-

هناك العديد من المنظمات الانسانية في العالم ذات القدرات المالية الهائلة فأين أنتم عنها ؟

-7-

وهل ثمة من وضع الخطط الذكيّة لاجتذاب مساعداتها لانعاش هذه العوائل المنكوبة ، بعد انْ ناءت الحكومة بالعجز عن تغطية تلك الحاجات؟

Husseinalsadr2011@yahoo.com