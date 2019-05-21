الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬تحمي‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

ذكرت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬قد‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬إصابة‭ ‬المرأة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬عندما‭ ‬تكبر،‭ ‬وكلما‭ ‬قامت‭ ‬المرأة‭ ‬بالرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬قل‭ ‬الخطر‭.‬

وفي‭ ‬الدراسة،‭ ‬قام‭ ‬الباحثون‭ ‬بتقييم‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬عند‭ ‬النساء‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تاريخ‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭..‬وبعد‭ ‬تعديل‭ ‬العوامل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬مثل‭ ‬وزن‭ ‬الجسم‭ ‬و‭ ‬العمر‭ ‬ومستويات‭ ‬الكوليسترول‭ ‬وعادات‭ ‬التدخين،‭ ‬خلص‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يرضعن‭ ‬كان‭ ‬لديهن‭ ‬مستويات‭ ‬منخفضة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬وعوامل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬وكان‭ ‬الخفض‭ ‬الأكبر‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬اللائي‭ ‬رضعن‭ ‬رضاعة‭ ‬طبيعية‭ ‬لفترات‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬الوقت‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬إيرين‭ ‬لامبورنوداكى‭ ‬الأستاذة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬«أثينا»،‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭.. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فهذه‭ ‬دراسة‭ ‬جماعية‭ ‬فقط؛‭ ‬نحن‭ ‬مهتمون‭ ‬الآن‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الأسباب‭ ‬الكامنة‭ ‬لهذا‭ ‬التأثير‭ ‬الوقائي‭.‬

وأظهرت‭ ‬الأبحاث‭ ‬السابقة‭ ‬أن‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬اكتئاب‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭ ‬وخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬ببعض‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬لدى‭ ‬النساء،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬الأمهات‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وزن‭ ‬صحي‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬وتنظيم‭ ‬سكر‭ ‬الدم‭ ‬لديهن،‭ ‬ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الفوائد‭ ‬الصحية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬هرمون‭ ‬البرولاكتين‭ ‬لدى‭ ‬الأمهات‭ ‬المرضعات،‭ ‬وفقًا‭ ‬للباحثين‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسات‭ ‬الحديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرولاكتين‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكر،‭ ‬وهو‭ ‬عامل‭ ‬خطر‭ ‬رئيسي‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬وهو‭ ‬سبب‭ ‬رئيسي‭ ‬للوفاة‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬