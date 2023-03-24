الرصافة: فريق طبي ينقذ شاباً ثلاثينياً من فقدان بصره

بغداد – فائز جواد

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون التابع لدائرة صحة الرصافة من انقاذ شخص تعرض لاصابة حادة بالعين كادت ان تفقده البصر ، وقال الطبيب الاستشاري عمار فؤاد عيسى مدير المستشفى في تصريح ان (المريض راجع طوارئ المستشفى وهو بحالة حرجة بعد تعرضه لاصابة حادة نتيجة دخول جسم غريب قطعة معدنية في عينه اليسرى).

وكشف رئيس الفريق الطبي المشرف على اجراء العملية الدكتور الاختصاص وليد حميد جاسم ان (المريض صاحب الثلاثين ربيعا راجع طوارئ المستشفى صباحا وهو يعاني من ألم شديد وعدم وضوح الرؤية جراء دخول قطعة معدنية اخترقت القرنية والعدسة البلورية للعين واجريت له على الفور كافة الفحوصات التشخيصية المطلوبة ثم ادخل صالة العمليات الجراحية)، لافتا الى ان (العملية اجريت بوقت قياسي تحت التخدير الموضعي). واستدرك جاسم ان (المريض خرج متحسنا بعد اجراء العملية حيث تم اخراج القطعة المعدنية وترميم الحجرة الامامية للعين وخياطة القرنية)، مؤكدا ان (نسب نجاح هذا النوع من العمليات مرتفعة جدا في مستشفانا لما تمتلكه المستشفى من اجهزة طبية حديثة وطواقم طبية وصحية عالية الكفاءة للتعامل مع هكذا حالات حرجة)، منوها بان (الفريق الطبي ضم الى جانبه كل من الاطباء بارق غسان ومحمد جواد وطبيبة التخدير اسيل كاظم والممرضة الاء صاحب ومساعد تخدير مريم حيدر).