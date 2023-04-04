الإطاحة بمضارب وضبط مسافرين يحاولون تهريب الدولار عبر بطاقات دولية

الرشيد يمنح قروض البناء و الإسكان يصرف 481 مليار دينار في ثلاثة أشهر

بغداد – ندى شوكت

القى جهاز الأمن الوطني ، القبض على شخص وبحوزته 400 ألف دولار في محافظة كركوك. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في متابعة مهربي الدولار والمضاربين بأسعاره وضمن الجولات الميدانية التي تنفذها الاجهزة الامنية بصدد هذا الملف، تمكنت مفارز الأمن الوطني في كركوك واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على شخص وبحوزته 400 ألف دولار كان يروم تهريبها)، واشار الى انه (تم ضبط اثنين من الأشخاص بأنشطة تزييف عملة مختلفة في بغداد، اذ نجحت المفارز في إلقاء القبض عليهما بكمين محكم وبالجرم المشهود بعد ضبط بحوزتهما كميات كبيرة من الأموال المزيفة)، مؤكدا (تدوين إفادة المتهمين أصولياً وإحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما). وضبطت هيئة المنافذ الحدودية ،سبعة مسافرين بحوزتهم 155 من بطاقات ماستر كارد الدولية معدة للتهريب في منفذ مطار النجف الدولي . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرية منفذ مطار النجف الدولي بالتعاون مع مركز الكمرك المدني ،تمكنت من ضبط سبعة مسافرين بحوزتهم بطاقة ماستر كارد الدولية عددها 155 بطاقة ،جرى تعبئتها بمبالغ مالية و لغرض تهريب العملة خارج البلد عن طريق سحب تلك المبالغ في الدول التي ينوون السفر اليها)،ولفت الى (تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المتهمين والبطاقات الى مركز شرطة مطار النجف الدولي لعرض الموضوع امام انظار السيد قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة).في غضون ذلك ، أكد البنك المركزي، أن إجراءاته أسهمت بخفض أسعار صرف الدولار، وتوقع انخفاضاً أكثر بأسعار الصرف.وقال نائب المحافظ عمار حمد خلف في تصريح امس إن (الانخفاض الأخير للدولار لم يكن وليد ساعة بل يعود للإجراءات السابقة، لاسيما الحُزم الإجرائية التي أطلقها البنك واستجابة السوق والتجار والمصارف لتوجيهات وتعليمات البنك ، وكل ذلك ساعد على توفير الدولار للمستفيدين للجهات المستفيدة)، واشار الى ان (البنك يبيع أكثر من 200 مليون دولار يومياً، وكلها لأغراض حقيقية ومنظمة من قبل التاجر ومن قبل المصرف، وكل هذا يساعد في انخفاض سعر صرف الدولار)، وتوقع (انخفاض أكثر في المستقبل ،طالماً أن هناك استجابة من قبل القطاعات والتجار). من جهة اخرى ،أكد مصرف الرشيد، أن قروض البناء تبلغ 60 مليون دينار كحد أعلى متوفرة ولا صحة لتوقفها.وذكر بيان للمصرف تلقته (الزمان) امس ان (قروض الإسكان التي أعلن عنها المصرف متوفرة وبإمكان الراغبين مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات للتقديم على هذه القرضو)، واضاف ان (مبلغ القرض كحد أعلى 60 مليون دينار ،تمنح للموظفين بدون كفيل وللمواطنين بكفيل موظف موطن على المصرف نفسه). وباشر صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة ،بصرف أكثر من 481 مليار دينار في ثلاثة أشهر .وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (مجموع المبالغ المصروفة خلال شهر آذار الماضي بلغ اكثر من 138 مليار دينار)،

لافتاً الى أن (مجموع المبالغ المصروفة منذ بداية السنة وحتى الآن بلغ اكثر من 481 مليار دينار).

واستطرد بالقول ان (عدد المعاملات المقبولة الكترونياً خلال ثلاثة أشهر بلغ 5,710)معاملة، أما عدد المعاملات المكشوفة خلال ثلاثة أشهر فبلغ 20,377 معاملة).