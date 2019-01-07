الرشيد يعدّل شروط قروض إسكان موظفي الدولة

بغداد – قصي منذر

اجرى مصرف الرشيد تعديلات مهمة لقروض إسكان موظفي الدولة المسماة100 راتب اسمي. وقال في بيان امس ان (مجلس إدارة مصرف الرشيد قرر اجراء تعديل على تعليماته السابقة لقروض إسكان موظفي الدولة، من خلال إعفاء المقترضين الذين صرفت لهم قـــروض الإسكان 100 راتب اسمي سابقا من تقديم رهن العقار في حالة كون المتبقي من مبالغ تلك القروض لا يتجاوز 20 مليون دينار). واضاف انه (سيتم قبول كفيل ثاني من موظفي الدولة إضافة إلى كمبيالة حين الطلب بدلا عن العقار). واشار الى ان (التعديل سيسري على المقترضين الذين قدموا ضمانة عقارية كرهن للمصرف، فبالإمكان فك الرهن عند وصول مبلغ القرض الى 20 مليون دينار سواء كان الوصول عن طريق التسديدات الشهرية او التسديد المبكر). وحذر مصرف الرافدين من وجود صفحات وهمية ومحتالة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي منحها قروض وسلف سريعة للموظفين والمتقاعدين لحاملي البطاقات الالكترونية. وقال المكتب الاعلامي في بيان امس ان (هناك مواقع للتواصل الاجتماعي تنقل أخباراً تتناول فيها وحود سلف وقروض فورية للمتقاعدين والموظفين). وأشار الى ان (هذه الصفحات وهمية ومحتالة ومظللة الهدف منها سرقة أموال الموظفين والمتقاعدين بطريقة غير مشروعة). واضاف ان (الجهة الوحيدة لمنح السلف والقروض هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وبإمكان اَي مواطن زيارة تلك الفروع والتقديم على السلف).