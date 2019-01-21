الرشوة والفساد الإداري – عادل الربيعي

تعد الرشوة من المسببات لدمار دولة بكاملها ومنذ تغير الحكم عام 2003 ودخول القوات الامريكية انشرت في بلدنا هذه الكلمة والتي كانت نادرا ما نسمعها في الشارع العراقي وكلما تغيرت الرئاسات تقدمت معهم هذه الكلمة وهي الرشوة والفساد الاداري وبنيت دائرة كاملة ورواتب تصرف على الموظفين وهي دائرة النزاهة ولم تفعل شيئا ولم نلمس كواقع حال حتى نقول والله فعلت كذا وكذا او سلمت فاسدا الى الحكومة كل هذا لم نلمسه لا في قضائنا ولا في هيئة النزاهة بل فقط تبحث وراء الفقير الذي لا ينتمي الى حزب معين بل حتى تطرده من الدائرة التي يعمل بها .. واليوم املنا الوحيد في الحكومة الجديدة ان تباشر قول و فعل في مراقبة المرتشين والفاسدين حتى يكون عملنا نحو طريق نظيف ,,, وعند متابعتي للأخبار شاهدت في المملكة المغربية عمل فريق متكامل من الشباب وعن طريق الاتصالات والحاسبات وهي عبارة عن غرفة يتراسها قاضي تحقيق يتسلم الاتصال من اي مواطن مغربي ويحدد نوع الرشوة حتى يتأخذ القرار مع السلطات المعنية بهذا الخصوص فقد وضعت الحكومة المغربية رقم هاتف خاص في كل دائرة ونشرت الخبر ايضا في التلفزيون المغربي وفعلا نجحت في القبض على مدراء واعضاء في مجلس الشعب اي النواب وهذه طريقة سهلة وبسيطة واعتقد يستطيع العراقيين فعلها ولا تقولوا ان هناك في الدوائر ارقام للمفتش العام لقد جربتها ولم ينفع لأنها مجرد زينة معلقة في كل دوائر العراق وفروعها ورغم هذه الارقام تجد الفساد والرشوة لانهم يعرفونها كذب لذلك ارجوا من الحكومة العراقية ان تجد الحل لهذا الفساد والرشوة المنتشرة في كل الدوائر خاصة الخدمية منها وهي (الكهرباء – والصحة – والامانة) وغيرها من الدوائر والوزارات فان قيمة الناس يجب ان تكون نظيفة في كل مكان …..لأن ما قيمة الناس الا في مبادئهم لا المجد يبقى ولا الالقاب والرتب…..