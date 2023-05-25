الرسوب العاطفي – رانيا فتيح

رانيا فتيح

مصطلح جديد ظهر بالمجتمع مؤخرا، تعريفه ببساطة، فقد الناس للحب..

فقدهم الاقبال علي الحياة بشغف..

اعتياد النعمة والبحث عن النقم والاشادة بها..

الرسوب العاطفي انك تكون عندك جمال البدايات وتفقده في النهايات..

أن تزايد على الحب المعنوي وتربطه بالماديات.

أن تنتظر مقابل للحب وان لم يأت المقابل تطلبه.

أن تخوض تجارب حتمية الفشل.

الا تحاول إعادة ترتيب الأوراق من أجل إنجاح علاقة أساسية.

أن تنفصل عن طموح أو تترك نجاح.

الرسوب العاطفي أن تدخل اختبار حياتي وتطالب بحقوقك وتنسي واجباتك.

أن تتجه دائما للاستعانة بصديق يملي عليك أفعالك دون أن تمرر النتائج علي عقلك للبحث والدراسة.

أن تستسهل الشكوى في اول مطب صناعي في حياتك.

أن تغادر قبل أن تؤتي الثمار اكلها.

أن تترك المعركة وتترك سلاحك معها ليستفيد منه غيرك.

أن تبادر بالتطبيع مع ثقافات منافية لك.

عندما تتحقق كل هذه المحاور أو ثلاث منها، فاكتب شهادة تخرجك من الحياة وضع تقديرا لك تحت مسمي (راسب عاطفيا ولا تستحق الإعادة).