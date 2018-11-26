في المرمى

الرد على المشككين – عبد الحكيم مصطفى

لم يكن بوسع اي محلل رياضي تابع مباراة منتخبنا الوطني امام منتخب بوليفيا في اطار الاستعدادات لنهائيات بطولة امم آسيا لكرة الفدم، تغييب حقيقة واضحة، وهي ان المنتخب الوطني لديه تشكيلتين متقاربتين من جهة المستوى الفني.. لا ازعم انه في كل مركز من مراكز اللعب في تشكيلة المنتخب الوطني، يوجد لاعبين بكفاءة متساوية، ولكن ممكن القول انه يوجد في خمسة مراكز لاعبين بكفاءة متقاربة.. مقدم احد البرامج الرياضية بحث عن تفسير لنجاح اللاعبين البدلاء في شغل مراكز اللاعبين الاصلاء، وتساءل لمن يمكن ان ننسب هذا النجاح.. هل ان كاتانيتش هو من استطاع ان يقدم اللاعبين بهذا المستوى الفني المشجع.. هل ان بطولة دوري اندية العراق لفرق الدرجة الممتازة هي المسؤولة عن هذا النجاح.. ضيوف مقدم البرنامج، قالوا ان الفضل يعود الى بطولة دوري اندية العراق لفرق الدرجة الممتازة.. وهنا استفهم مقدم البرنامج ضيوفه قائلاً، ولكنكم قلتم في مناسبات سابقة، الدوري الممتاز العراقي ضعيف.. اجابات الضيوف كانت متطابقة عندما اكدت ان الدوري العراقي جيد فنياً، ولكنه ليس كذلك تنظيمياً.. وانا لا اختلف مع الاراء التي اشادت بالدوري الممتاز العراقي، واجزم بانه هو المسؤول عن نجاح معظم لاعبي منتخبنا الوطني في تقديم انفسهم بطريقة فنية جيدة ليس في هذه الايام وحسب، وانما منذ اكثر من اربعة عقود.. الدوري المحلي العراقي اسهم في فوز منتخب العراق الاولمبي ببطاقة المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية خمس مرات.. الدوري المحلي اسهم في وصول منتخب العراق الوطني الى نهائيات بطولة كاس العالم للمرة الاولى عام 1986.. الدوري المحلي كان سبباً مباشراً في فوز منتخب العراق الوطني لاول مرة ببطولة كاس الامم الاسيوية عام 2007، والمركز الرابع في بطولة امم اسيا عام 2015.. الدوري المحلي اسهم ايضا في فوز منتخب العراق الاولمبي ببطولة آسيا تحت 23 سنة عام 2016.. و لا اريد ان اذكر نجاحات اخرى بنفس اهمية النجاحات المتقدمة الذكر، او اقل منها، لاعزز الرأي القائل بان الدوري العراقي ينهض بواجبه الفني، ويقدم للمنتخبات الوطنية لاعبين متميزين.. متابعون للكرة العراقية يؤكدون ان الدوري الممتاز العراقي مرشح للمزيد من النجاح من الناحية الفنية بعد ارتفاع عدد الملاعب ذو المواصفات الدولية، والتي تمنح اللاعبين المزيد من الجرأة والاستعداد لتحرير كامل مهاراتهم، كما ان عدد غير قليل من اللاعبين في الدوري الممتاز يتقاضون رواتب شهرية مجزية، بخلاف اقيام العقود التي ابرموها مع فرق انديتهم.. ويشير خبراء آخرين الى اهمية التغطية الاعلامية المواكبة لمباريات بطولة دوري اندية العراق لفرق الدرجة الممتازة، ويؤكدون ان الاعلام عامل فاعل في تطوير امكانات اللاعبين والمدربين وادارات الاندية ايضًا.. اذن الدوري الممتاز يرد على منتقديه بالدليل المادي الملموس، فالتشكيلة التي مثلت المنتخب الوطني امام بوليفيا وقبل ذلك امام منتخبات الكويت والارجنتين والسعودية، كانت 70 بالمئة من انتاج الدوري المحلي.