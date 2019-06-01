الرجولة على وشك الموت

انتشر هذا الوضع على نطاق واسع في المجتمع وهو انقراض وتحويل الرجال إلى شبه النساء حيث أصبحنا لا نرى رجلاً يقف امامنا بل المرأة من السلوك وارتداء الملابس أصبح الفرد منا لا يفرق بين الرجل والمرأة نرى امرأة بأناقة كاملة جميلة وجذابة في أنوثة طاغية. كأنثى بكل شيء يدل على انهُ انثى لكن لمجرد معرفتهُ عن قرب فقط سوف يفاجئ هذا الشخص رجل وليس امرأة لا يصدق العقل ما تشاهد العين فالشكل امرأة ونبرة الصوت رجل او ربما هناك بعض السلوك غير معقول ايضاً .

اين تلك الرجولة التي طالما حلمت بها دومًا خلقك الله لتكون رجلاً شجاعًا وقويًا لما تشبهً نفسكَ بالمرأة كن رجلاً فيرغولي فالشكل التي انت عليه جميل والمصطلح ليس جميلاً تصرف تمامًا كرجل شكلاً ومنطقاً ليــــــــــس جميل بحقكَ تفعل مثل هكذا الاشياء.

الكل يتساءل اين دور الأسرة في مثل هذه الحالة ألا يرون أبنائهم ماذا يفعلون و ماهي أفعالهم يجب على الآباء توجيه الشباب وتقديم المشورة وخاصة في سن المراهقة العديد من الشباب يقومون بي الاندفاع (الذنب) لمعرفتهم مثل الأشياء الذهنية ليست ناضجة تمامًا ولا ننسى مواقع الشبكات الاجتماعية لها دور كبير في اللعب بعقول الشباب، حيث تنشر مثل مثل هذه الأشياء والضحك على أذهان المراهقين، يحب المراهق تجربة كل ما يتم مشاهدته في تلك المواقع وبالتالي سيصل إلى هذه الموقف وكذلك أنتشار عمليات التحول وغيرها .

حتى اليوم ، اصبح عدم وجود الرجولة في بعض (طبعا) بعد الإنتشار في الفترة الأخيرة نحن لا نفرق بين من هو الرجل والمراة ؟ هنا السؤال ؟

ما هو موقف الوالدين في مثل هذه الحالات في تعليم أبنائهم ماهو الصح اين هو التعليم وخاصة إذا كنت في الدول الإسلامية، أنتَ إلا تفكر ما هي نظرة المجتمع والأقارب إليك ما هو رأي المجتمع والأقارب لك .

هل فكرت في ان تصبح منبوذا من قبل الجميع؟ لا أحد يحب أن يكون قريبًا منك أي شخص يراك سيعطي لك الكلام الغــــير لائق والجارح الذي يزعجك .

فكر قبل أن تتخذ تلك الخطوة بنفسك وعائلتك.

سؤال يتكرر دائما في الرجولة الخاصة بك :

اين هي؟

الرجولة هي الشجاعة التي يسعى لها الجميع .ليس من السهل التصرف كإمرأة.

فاطمة فاضل ابراهيم