الرجل المناسب في المكان المناسب – جواد عبد الجبار العلي

وزارة الداخلية تعمل اليوم وبشكل جديد لأن تكون وزارة لخدمة المواطن وأمنه واستقراره بإعادة الامور الى السِكّة الصحيحة الثابتة على ركائز العمل الصادق والمخلص وذلك بأن يكون ضباطها بكل درجاتهم ومناصبهم من الأكفاء وأصحاب الخبرة الرائدة في المجال الأمني .

وما إصدار قرار تعين الدكتوراللواء فلاح شغاتي مشاري مساعداً لوزير الداخلية لشؤون الاستخبارات. إلا واحداً من التغييرات المهمة التي ستعطي للوزارة الدافع الكبير في إعادة تنظيم عملها . وذلك من يوم إستلام معالي عبد الامير الشمري منصبه وزيرا للداخلية ، وما عهدناه عنه بصفة الرجل المتواضع الشجاع الذي يعمل الليل والنهار من أجل إستتباب أمن الوطن والمواطن..

العراق اليوم بحاجة ماسّة الى المخلصين له واستمرار العمل من اجل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب‘ وهذا دليل على ان عمل الوزارة اليوم سيفرح المواطن ويغيض من لا يهمهم الامن والامان وانما يريدون الفوضى حتى يتمتعون بالسحت الحرام.

بارك الله بكل من يعمل لخدمة هذا الوطن العزيز الذي يفرح بكل قرار يكون خطوة نحو الطريق الذي يرسمه دولة رئيس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني في كشف الفاسدين وراحة المواطن ونهوض بالوطن واعادة الى مكانته عراقياً وعربياً ودولياً.