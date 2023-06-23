إختتام معرض هايتكس لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات في أربيل

الرجل الآلي و خلايا الطاقة الشمسية أكثر ما يميّز المعروضات

أربيل -أمجاد ناصر

اختتم في محافظة اربيل فعاليات معرض (HITEX) هايتيكس لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات الرابع بمشاركة 121 شركة عالمية تمثل 20 دولة من ضمنها العراق و اقليم كردستان العراق , تعني بعلوم وتكنلوجيا الاتصالات والهواتف النقالة والحاسوب والألعاب الإلكترونية ثلاثية الابعاد و خلايا الطاقة الشمسية ، والرجل الألي المستخدم بعلاج أضطراب التوحد و التعليم , والذكاء الاصطناعي ، والوسائل المتطورة بتصنيع الاعلان ومنصات الأعلام ، وأمن المعلومات لحسابات التواصل الاجتماعي و الامن والدفاع فضلا الى تقديم نجوم المستقبل بطرح و تصنيع الافكار و الاكثر تأثيرا بالمجتمع . وقال مسؤول تنظيم المعرض ، رايَبر كريم : نحن سعداء بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني لافتتاحه و تجواله في هذا المعرض الذي يعد اكبر المعارض التكنولوجية في العراق والاقليم , و الغاية منه جلب الشركات الدولية والمحلية الناشطة داخل سوق واحد في هذا المعرض لغرض عرض مشاريعهم ومنتوجاتهم التي يتميزون بها ليتسنى للمواطنين و المؤسسات الحكومة بمشاهدة هذه المنتوجات بطريقة مباشرة بدون الذهاب والسفر الى بلد المنشأ ودفع مبالغ باهظة بالسفر والاقامة والبحث , فضلا الى التعامل و كتابة العقود مع اصحاب الشركات المشاركة وعددها 121 شركة تمثل 20 دولة من ضمنها الشركات العراقية و من اقليم كردستان , كما قدمنا من خلال المعرض محاضرات لاطباء في جميع الاختصاصات يتحدثون من امريكا عبر منصات اونلاين و الجلسات النقاشية في جميع الاختصاصات بعلوم الاتصالات والتكنلوجيا و طرح الافكار خاصة للشباب . كما يضيف , عبد السلام مدني المدير التنفيذي لمؤسسه روانگه : جاءت الفكرة الاساسية لأقامة المعرض بكيف من الممكن للعراق ان يتحول الى دولة اقتصادية غير معتمدة على استخراج و تصديرالنفط فقط , و توفير فرص العمل للشباب في القطاع الخاص , حيث تؤكدالتقارير الدولية بأن الثورة الصناعية الرابعة بدأت في العالم , و المجتمعات التي لا تستطيع مواكبة التطوير التكنولوجي ستكون من الدول الفقيرة لمائة عام للسنوات القادمة , مثلما حدث في الثورة الصناعية الاولى التي انطلقت في بريطانيا , ومن هذا المنطلق بدأنا بالتحرك على الشركات وكيف نقوم بتعريف المجتمع العراقي وخاصة الشباب بأحتوائه للتكنلوجيا الحديثة , و توجد مجموعة كبيرة من الشباب القادرين وأصحاب الافكار لكنهم لا يستطيعون على تقديم افكارهم , لذا وفرنا منصة للتعارف و طرح افكارهم مع تقديم الدعم اليهم لانجازها على ارض الواقع فضلا الى اتاحة الفرصة لهم للتنسيق مع الشركات الدولية والقطاع الخاص و مؤسسات الدولة لاكتساب الخبرات و عرض منتوجاتهم وتسويقها ويحققون طموحهم كرواد أعمال .

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مضيفا : استجابة الشباب و تقديم افكارهم يتضاعف من معرض لاخر و بشكل متطور بقدراتهم وافكارهم ومعلوماتهم في التكنولوجيا وقدمنا احد الشباب بعمر 16 سنة الذي أبهر الحضور بطريقة القائه كلمة المنظمة بالافتتاح علما نحن احتويناه منذ كان عمره 13 عاما لاننا وجدنا به كل مقومات الشباب العراقي الطموح الذي يمثل مستقبل العراق بما يمتلكه من افكار تواكب التطور التكنلوجي , و يوجد لدينا في هذا المعرض 32 فكرة من شباب العراق

لتقديم المنح لهم و من المؤمل افتتاح معرض مشابه في العاصمة بغداد و افتتاح مكاتبنا في جميع انحاء العراق لتقديم الدعم للشباب خاصة بعد حضورنا مؤتمرات في الموصل والبصرة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي اشاد بما نقدمه من معلومات بالتكنلوجيا و تحويل المعاملات الورقية الى الكترونية فضلا الى دراسة خاصة لتطوير البيئة والمناخ بعد ان حل العراق خامسا كاسوء دولة بالتطوير المناخي .

الرجل الألي و خلايا الطاقة الشمسية أكثر ما يميز المعرض

كما اشار المهندس احمد والي مدير تطوير المشاريع في شركة TSC لحلول الطاقة وتكنلوجيا المعلومات: ما زال العراق يعاني من أعباء توليد الطاقة الكهربائية و انتشار المولدات الاهلية وما تبعثه من سموم بتلوث الهواء و الطبيعة , لذا تخصصنا بالطاقة النظيفة بتوليد الكهرباء من منظومات خلايا الطاقة الشمسية للمؤسسات والمعامل للأحمال الصناعية والتجارية و المجمعات السكنية و دور المواطنيين بدون انقطاع لمدة 25 سنة و بطاقة تفوق 200 أمبير و بكلفة معقولة ومناسبة بالأعتماد على الخلايا الشمسية المتطورة الغير مرتبطة بالبطاريات باهظة الثمن التي يتم تغيرها كل سنتين وتكون عبأ للمستهلكين . وهذا ما يساعد الدولة بالتخفيف عن اعباء انتاج الطاقة التي تكلفها بالمليارات و تسوقها للمواطنيين بأسعار منخفضة , فضلا الى الحافظ على البيئة و المردود الاقتصادي للبلد والمستهلك , ولدينا فريق متكامل بهذا الاختصاص ومتمرن وممارس لهذه المهنة بشكل كبير من الشباب العراقي الذي يعمل من خلال التطبيقات الالكترونية لتقدم كل ما يختص بالطاقة الشمسية والمغذيات جهاز الباور(UPS) ذو الاحمال العالية لتغذية المنشات الصناعية والتجارية .

كما يوضح المهندس صادق مفتي من مجموعة فيغا للذكاء الاصطناعي : هناك العديد من الدول اصبحت تستخدم الروبرت في الدوائر الحكومية لتسهيل انجاز معاملات المراجعين وارشادهم عن طرق انجازها , فضلا الى الروبرات الخاصة للمدارس والجامعات لتعليم البرمجة وإجراء البحوث في التفاعلات بين الإنسان والروبوت , وهذا الروبرتNAO , اشتهر في جميع أنحاء العالم ، لبرمجته المتطورة في التعليم والبحث الذي قدمته شركة (هارفيست كيز) , وهو يشبه حركة الانسان بالكامل من أصابع القدم الى الرأس و باستطاعته التعرف على المتحدث معه , و يستخدم كمدرب للاطفال المصابين بالتوحد من اجل تركيزهم بشكل كبير بالتعليم بتفوق على التعليم التقليدي لكونه مزود بالذكاء الاصطناعي المتطور , كما يقدم للاطفال كيفية التعليم على الذكاء الاصطناعي بتقنية متطورة من خلال البرنامج و التطبيق او الحركة او الرقص و الكلام ويقوم بتنفيذه و تعليم الرياضة والحركات الترفيهية و بجميع اللغات و ايضا يستخدم لمساعدة و رعاية كبار السن .كما يؤكد مدير مبيعات طابعات ابسون عبدالمجيد محمد: سبب توجه الشركات والمؤسسات والمواطنيين للطباعة خارج العراق هو بسبب الكلفة القلية , بالرغم ان بالخراج يستخدمون الاحبار التجارية واطئة الكلفة و ليس بسبب المقارنه بالجودة علما جميع شركات الطباعة في العراق , تستخدم نفس الطابعات من مناشئها الاصلية لكن الفرق بالاسعار , والتكنولجيا الحديثة ميزت الطابعات بتقنيات متطورة من ضمنها عدم تلوث المطبوعات بالاحبار الفائضة و مزودة بعدسات عاكسة وحساسة جدا مما يمزها بالحفاظ على دقة المطبوعات لفترة طويلة حتى المطبوعات الخارجية ذات المساحات الكبيرة وانخفاض السعر و بقدرة انتاجية عالية مقارنة بالاستهلاك.