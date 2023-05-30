الربط الوهمي – عقيل الطائي

عقيل الطائي

معضلة الكهرباء في بلد اسمه العراق، عقدين من الزمن والمواطن العراقي يعاني ويحلم بأبسط حقوقه وهي توفير الطاقة الكهربائية عصب الحياة، عراق غني بالثروات والكفاءات بلدي ليس فقير ومتخلفا ، والمواطن العادي يحلم بتيار كهربائي ينير ظلمة الليل ، ويدور عجلة المعمل، ويستمتع بما جاد علينا الغرب والشرق بوسائل تكييف واجهزة الكترونية اصبحت ملازمة وجزء من حياته..

لكن للأسف تبدد الحلم ولم يحصل على تيار كهربائي مستقر بل تفاجئ بتيارات حزبية زادت في ظلمة حياته ..

عقدان من الزمن المواطن العادي ضحية وابتزاز لأصحاب المولدات الكهربائية الاهلية التي لم ولن تستطيع الحكومة المركزية ولا المحلية من ضبط ادائهم وتنظيم عملهم لاننا في فوضى وهنالك ادامة لهذه الفوضى باستمرار من اجل الكسب المادي ، تحول الاغلب من اصحاب المولدات الى متنفذين بسبب الاموال وهنالك من السياسيين من استغل هذه الازمة واصبح يتاجر بالتيار الكهربائي اضافة الى تياره الحزبي..

عقدان من الزمن صدعت رؤوسنا من التصريحات الخارقة والحارقة عن استقرار الكهرباء في هذا الصيف ومر على المواطن العادي 20 صيفا و20 شتاء و20 خريفا ، ولم تنته هذه التصريحات النارية والكذابة والمسوفة.

عقدان من الزمن موازنات وتخصيصات وصيانات ومؤتمرات ووزراء ومدراء ورؤساء حكومات لم يستطيعوا ان يجعلوا صيفا واحدا من العشرين مستقرا.

ناهيك عن معاناة الطالب والتلميذ والعامل وصاحب العمل والفلاح .

سوف وسوف وتم وبعون الله وقررنا واجتمعنا واتففنا ووقعنا مذكرات تفاهم واتفاقيات مع شركات رصينة (وسمينة) (وحبابة) لتطوير وتحسين (وتسمين) الكهرباء في العراق.

عقدان من الزمن الى هذه اللحظة نسمع ونقرأ سوف يتم الربط الكهربائي .

مع : الاردن، السعودية، قطر، تركيا، ربط وضبط من الجهات الاربعة ، لكن بالتالي لايوجد تيار كهربائي بل زادت التيارات الحزبية والهوائية والفضائية..

اين سيمنس ؟ اين جنرال الكترك؟ اين الاتفاقيات ؟

اين الصيف المستقر؟

لم نستفد او يتم اي ربط وان تم فهو لايكفي لتجهيز محافظة واحدة.

التصريحات الصيفية..

ايران لم تزودنا بالكمية الكافية .. او قطعت تزويدنا بالغاز السائل لذلك هنالك خلل بالتجهيز!!!!

ايران لها مستحقات مالية وهي تراعي مصلحة شعبها .

هل من المعقول يا سادة ياكرام ان اربط مصلحة شعبي بدولة واحده فقط؟

مهوال الكهرباء الناطق..

لايملك غير مصطلحات كهربائية هندسية حفظها البقال وهو لايعرف معناه

اوفرلود.. ( Overload) ، شت داون (Suat Down) ومحطة بسماية الحراية ههه ،ويدافع كانما يدافع عن المقدسات.. لكن نقول…..

له الحق لانه موظف وله اجر شهري ومخصصات وكهرباء!! بالتالي يدافع عن المؤسسة..

اخجلوا من شعبكم، كونوا واضحين.

بالتالي اقول لللاعبين ..

(ربطت ومات الدوشيش)