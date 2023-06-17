الربط الكهربائي بين العراق ومصر – محمد الدوبان

من دواعي سروري هو إتمام الاتفاقات الرسمية بالمباشرة بتنفيذ مراحل الربط الكهربائي انف الذكر، واودلفت أنظار السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر إلى مايلي من النقاط الهندسية المهمة والتي يجب أخذها بنظر الاعتبار ؛ –

اولا- تعتبر مصر من الدول المتقدمة دوليا في صناعة الطاقة الكهربائية ، و اعتمادها التوجه العالمي الاني باعتماد مصادر الطاقة المتجددة بدلا من المولدات الديزل وباقي انواع الوقود الاحفوري.منذ خمسينيات القرن الماضي اعتمدت جمهورية مصر المصدر المتجدد الرئيسي في توليد الكهرباء ألا وهو المائي Hydro Power تقليدا للنفس الأسلوب العراقي المتبع في توليد الكهرباء والري والمتمثل في مشاريع السدود المنتشر في العراق آنذاك وكذلك منظومات الري العديدة والتي اتخذها النظام الملكي السابق المحاربة الجفاف ولتوفير الطاقة الكهربائية المستقلة عن شبكة النقل والتوزيع الوطنية للمناطق النائية والبعيدة من الشبكه الوطنية وكذلك لأستصلاح الأراضي وجعلها زراعية ، كمشروع المسيب على الفرات والاسحاقي على دجله والذي يعتبر معلم هندسي استشاري علمي غير مسبوق عالمي هو استخدام توليد الأمواج المائية لغرض تقوية الماء الجاري واكتساب الكهرباء!!! والذي تم افتتاح المشروع عام 1957.لذا أصرت الحكومة المصرية في حينه على إقامة السد العالي بالرغم من انسحاب مجموعة البنك الدولي من تمويله.

محاربة التلوث

ثانيا – اعتماد مصر المصدر الثاني للطاقة المتجددة وهو الشمس منذ 1913 بدلا من الوقود النفطي وخصوصا في هذه الأيام لارتفاع أسعار النفط عالميا ومحاربة التلوث البيئي وتطبيقا لمقررات مؤتمرات المناخ منذ 2015، حتى تعتبر مصر الرائدة عربيا وعلى صعيد القارة الافريقية.

بموجب استراجيات مجموعة البنك الدولي الهندسية والتمويلية .

ثالثا – أدخلت مصر منهجيات حديثة إدارة النقل والتوزيع الطاقة الكهربائية ولمواجهة الارتفاع اسعار الوقود الاحفوري وتطبيقا لمقررات مؤتمر المناخ الاخير ( كلاسكو نوفمبر 2022)

1- إشاعة استخدام بطاريات خزن الطاقة

? Energy Storage Systems

وتحديدا بطاريات الليثيوم – حديد – فوسفيت. بهدف خزن الطاقة الكهربائية الغير محدودة المستحصلة من الشمس في الأيام المشرقة شمسيا ، وكذلك تحفظا واحتياطا للأيام المغبرة والغائمة .

2- استخدام الشبكات الميكرووية واعتماد تقنية الضغط العالي للتيار المباشر DC بدلا تقنيات الضغط الواطئ والمتوسط و الضغط العالي للتيار المتغير AC

في أدارة النقل والتوزيع.

مما يقلل استخدام المحولات والابراج العالية والتي تكون هدفا للتخريب والفساد.

3- استخدام تقنيات رقمية لغرض الإدارة والسيطرة عن بعد ومراقبة عمليات التجهيز للكهرباء 24 ساعة يوميا 7 أيام في الأسبوع .

رابعا – تم اعتماد ما ذكر في أعلاه

بمشروع الربط الكهربائي مصر والسعودية.

يتوفر لدي ملف كامل عن الربط المذكور يمكن نشره حسب الطلب.

خامساً – نوصي بأعداد دراسة عن جاهزية الشبكه الوطنية للنقل والتوزيع العراقية لأستقبال الكهرباء القادم من مصر ودول الجوار.