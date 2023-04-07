الرايسز في صحافة العهد الملكي كتبت عنه وراهنت بربع دينار – محسن حسين

من ذكريات العمل الصحفي موضوع نشر في صحيفة الشعب عام 1957 عن سباق الخيل (الرايسز).

لم اكن اعرف شيئا عن الرايسز سوى ما أسمعه عن المراهنات التي خربت الكثير من البيوت مثل القمار لكني ذهبت واعترف انني ربحت في رهان على حصان لم اختره ولا اعرف شيئا عنه لكن هذا الذي حدث.

راهنت دون معرفة

في نادي الفروسية في المنصورخلال العهد الملكي صعدت الى غرفة مطلة على ساحة السباق حيث كان هناك عدد من المسؤلين من الشركة التي تدير السباق وكان معهم امين العاصمة السابق فخري الطبقجلي قابلت عددا منهم وكذلك الطبقجلي واستفسرت عن امور السباق واثناء الحديث معهم دخل رجل واخذ من كل واحد منهم فلوسا للمراهنة وفهمت انه ابلغهم بما سمعته (الجانص) وهي كلمة (chance ) الانكليزية يعرفها رواد السابق اي ان الحصان سيفوز وهذا ما حصل فعلا وطلب مني ان اشارك فترددت لاني لا اعرف الموضوع ولا اعرف الخيول فهب الاخرون وقالوا ادفع ربع دينار ولن تخسر فان الحصان الذي راهنا عليه سيفوز حتما. دفعت ربع الدينار بعد الالحاح وواصلت عملي في الاستفسارات والمناقشة اكتب ما يقوله هؤلاء بينما كان السباق قد بدأ وما ان انتهى حتى جاء الرجل حاملا ارباح الفائزين واعطاني دينارين ونصف اي 10 أضعاف ما دفعته.

كانت المرة الاولى والاخيرة في المراهنة في سباق الخيل فقد كسبت موضوعا نشر في صفحة كاملة كما اذكر مع هذه الصور التي احتفظ بها منذ ذلك الوقت اي قبل اكثر من نصف قرن لكني

كانت المراهنات تكتب على ما يسمى التوت (التوت) اي الشاشة الرقمية الكبيرة الموجودة مقابل المدرجات وهو أول توت رقمي في الشرق الأوسط بعد أن كانوا يكتبون الارقام بالطباشير.

المراهنات تكتب بالدراهم ( الون) للفائز الأول ستين درهما للربع دينار) ، (البليس) للثاني والثالث ستة دراهم للربع دينار وخصوصا للفيفرت (Favorite).

واذكر ان الكثير من المراهنات تتم في شوارع بغداد في ايام السباق عن طريق اشخاص لهم خبرة يقدمون للراغبين اسماء الخيول المشاركة في كل جولة حسب صحف خاصة بالسباق منها المضمار ونشرة نادي الفروسية وفي النهاية يعلنون اسماء الخيول الفائزة ويقدمون للمراهنين الفائزين ما ربحوه وتكون حصتهم مراهنات الخاسرين.

عرفنا الريسز من الاحتلال

من الناحية التاريخية فان سباق الخيول الرايسز جاء مع البريطانيين بعد احتلال العراق عام 1917.

ويعود تاريخ تأسيس اول ناد للفروسية منظم الى عام 1922 وبذلك فان العراق سبق جميع دول المنطقة في هذا المجال عن طريق الانكليز وكانت كل المصطلحات والاسماء انكليزية يتداولها الناس مثل رايسز والجانص والفيفرت والجاكي وغيرها.

اما نادي المنصور الذي ذهبت اليه فقد أفتتح عام 1952 وكان تابعا لشركة المنصور.

كان سباق الخيل يقام في أيام الجمعة والأحد والأربعاء من كل أسبوع وكان يعطل مدة شهرين في الصيف هما تموز واب ويعود السباق بداية أيلول.

وكان الملك فيصل الثاني والامير عبد الاله يحضران الكثير من السباقات وللامير عبد الاله خيول تشارك في السباق وقد تفوز او تخسر وهناك شـــــخصيات معروفه لها علاقة بالسباق مراهنين او أصحاب خيـــول ومنهم صباح ابن نوري السعيد وعبد العزيز النجيفي (اعتقد انه والد رئيس مجلس النواب السـابق اسامة عبدالعزيز النجيفي وكان يملك عددا من الخيول).

اما الجوكية الذين يركبون الخيول في السباق ولهم دور كبير في فوز هذا الحصان او ذاك فان اشهرهم في ذلك الوقت يدعى (منفي) وداود هاشم ولا اتذكر الاسماء الاخرى. وقد نال منفي) بطولات عديدة جلبت إليه شهرة واسعة بين الجمهور.

غير ان النادي قد تم غلقه بعد ثورة 14 تموز عام 1958 ولم تشهد بغداد سباقات للخيل الا في عام 1978عندما افتتح نادي الفروسية بين الغزالية و العامرية غربي بغداد ويذكر المتابعون لسباق الخيل ان عدد الخيول الأصيلة التي كانت إسطبلات النادي تضمها حوالي 6000 حصان قبل الاحتلال الامريكي 2003 لكن الإسطبلات تعرضت لعمليات نهب و سرقة واسعة بسبب الفلتان الأمني الذي أعقب الاحتلال .