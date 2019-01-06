الراقصة والصعلوك – حسن النواب

كلام صريح

في‭ ‬أولِّ‭ ‬يومٍ‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وعندَ‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً؛‭ ‬سمعتُ‭ ‬نقراً‭ ‬خفيفاً‭ ‬على‭ ‬الباب،‭ ‬عندما‭ ‬فتحتها،‭ ‬رأيتُ‭ ‬امرأة‭ ‬نضرة‭ ‬بوجه‭ ‬تفّاحي،‭ ‬تضعُ‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬حجاباً‭ ‬شفافاً‭ ‬بلون‭ ‬قرمزي؛‭ ‬ويكسو‭ ‬جسدها‭ ‬الأهيف‭ ‬فستان‭ ‬سهرة‭ ‬كحلي،‭ ‬يتلألأُ‭ ‬بنجوم‭ ‬فضيَّة‭ ‬صغيرة،‭ ‬بيدها‭ ‬اليمنى‭ ‬حقيبة‭ ‬خضراء،‭ ‬وتحمل‭ ‬كيساً‭ ‬ممتلئاً‭ ‬بيدها‭ ‬الأخرى،‭ ‬حين‭ ‬أذنتُ‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الدخول،‭ ‬انتشرَ‭ ‬عطرها‭ ‬المثير‭ ‬بفضاء‭ ‬الصالة؛‭ ‬لتجلس‭ ‬بعدها‭ ‬بإِغراء‭ ‬على‭ ‬أريكة‭ ‬قديمة‭ ‬وهي‭ ‬تضع‭ ‬الكيس‭ ‬بجوارها،‭ ‬أغلقتُ‭ ‬باب‭ ‬المنزل‭ ‬وتسمَّرتُ‭ ‬في‭ ‬مكاني‭ ‬منتظراً‭ ‬كلامها،‭ ‬فتحتْ‭ ‬فمها‭ ‬الشهي‭ ‬قائلة‭:‬

‭- ‬ربَّما‭ ‬لم‭ ‬تدخل‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إِلى‭ ‬منزلك‭.‬

‭- ‬هذا‭ ‬صحيح‭ ‬

‭- ‬نحنُ‭ ‬في‭ ‬خلوة‭ ‬الآن

‭- ‬ماذا‭ ‬تقصدين؟

‭- ‬جئت‭ ‬أقايضك‭ ‬بجسدي؛‭ ‬مقابل‭ ‬طلبٍ‭ ‬ليس‭ ‬عسيراً‭ ‬عليك‭.‬

‭- ‬كم‭ ‬أنت‭ ‬جريئة؟

‭- ‬الحياة‭ ‬جعلتني‭ ‬هكذا‭ ‬

‭- ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عملكِ؟‭ ‬

‭- ‬راقصة‭ ‬سياسيَّة‭!‬

‭- ‬ما‭ ‬هو‭ ‬طلبك؟

‭- ‬أصبح‭ ‬مستشارة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭.‬

فاجئني‭ ‬مطلبها،‭ ‬فتحتْ‭ ‬الكيس‭ ‬وأخرجتْ‭ ‬زجاجة‭ ‬خمر‭ ‬ثمينة؛‭ ‬وضعتها‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬مدوَّرة‭ ‬أمامها،‭ ‬علَّقتْ‭ ‬وطيف‭ ‬ابتسامة‭ ‬على‭ ‬وجهها‭:‬

‭- ‬لا‭ ‬أشرب‭ ‬إِلاَّ‭ ‬هذا‭ ‬الصنف‭ ‬من‭ ‬النبيذ‭.‬

‭- ‬كأنَّني‭ ‬في‭ ‬حلم‭.. ‬ما‭ ‬اسمك؟‭ ‬

‭- ……..‬

وأطلقتْ‭ ‬ضحكة‭ ‬داعرة‭ ‬ثمَّ‭ ‬قالت‭ ‬بلا‭ ‬احتشام‭:‬

‭- ‬جسدي‭ ‬مُلكك‭ ‬هذه‭ ‬الليلة‭. ‬

غبطة‭ ‬لم‭ ‬أألفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اجتاحتْ‭ ‬قلبي،‭ ‬بينما‭ ‬سألتني‭ ‬برقّة‭:‬

‭- ‬متى‭ ‬يصدر‭ ‬قرار‭ ‬تعييني؟

أجبتها‭ ‬بثقة‭:‬

‭- ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الغد،‭ ‬أنتِ‭ ‬مستشارة‭ ‬أولى‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭.‬

خلعتْ‭ ‬حجابها،‭ ‬أبهرني‭ ‬لمعان‭ ‬ولون‭ ‬شعرها‭ ‬المسدول‭ ‬كنهر‭ ‬من‭ ‬ذهب،‭ ‬نهضتُ‭ ‬خفافاً‭ ‬إِلى‭ ‬المطبخ‭ ‬وعدتُ‭ ‬حاملاً‭ ‬زجاجة‭ ‬ويسكي‭ ‬وقدحين،‭ ‬ملأتُ‭ ‬صحنين‭ ‬بمُكسَّرات‭ ‬وفواكه،‭ ‬بينما‭ ‬صبَّتْ‭ ‬شرابها‭ ‬وارتشفتْ‭ ‬جرعةً‭ ‬طويلة‭ ‬منه،‭ ‬ثمَّ‭ ‬هبَّتْ‭ ‬فجأةً‭ ‬وشدَّتْ‭ ‬حجابها‭ ‬حول‭ ‬خصرها،‭ ‬قالت‭ ‬بغنج‭:‬

‭- ‬أحب‭ ‬الرقص‭ ‬على‭ ‬أنغام‭ ‬موسيقى‭ ‬فليم‭ ‬الراقصة‭ ‬والسياسي‭.‬

قفزتُ‭ ‬نحو‭ ‬الحاسوب‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المعزوفة‭ ‬في‭ ‬صفحة‭ ‬اليوتيوب،‭ ‬لم‭ ‬تمر‭ ‬سوى‭ ‬ثوان‭ ‬حتَّى‭ ‬ملأت‭ ‬موسيقى‭ ‬عمار‭ ‬الشريعي‭ ‬فضاء‭ ‬الصالة،‭ ‬فراحتْ‭ ‬تتلوَّى‭ ‬بجسدها،‭ ‬بينما‭ ‬شبَّ‭ ‬حريق‭ ‬شَبقٍ‭ ‬بدمي،‭ ‬واتسعت‭ ‬عيناي‭ ‬إعجابا‭ ‬بقوامها‭ ‬الرشيق،‭ ‬شربتُ‭ ‬كأسي‭ ‬على‭ ‬دفعتين،‭ ‬بينما‭ ‬أتتْ‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبقَّى‭ ‬من‭ ‬شراب‭ ‬في‭ ‬كأسها،‭ ‬وبتؤدة‭ ‬بدأتْ‭ ‬تنزع‭ ‬فستانها‭ ‬لتغويني،‭ ‬لم‭ ‬تبق‭ ‬تغطي‭ ‬جسدها،‭ ‬سوى‭ ‬غلالة‭ ‬صفراء‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬مفاتنها‭ ‬المثيرة،‭ ‬هزَّتْ‭ ‬ردفيها‭ ‬لإِثارتي،‭ ‬فتصاعد‭ ‬وجيب‭ ‬قلبي؛‭ ‬وانغمرت‭ ‬أتفرَّسُ‭ ‬في‭ ‬ملامح‭ ‬وجهها‭ ‬المشع،‭ ‬هجمت‭ ‬على‭ ‬حجري‭ ‬بغتةً،‭ ‬وأخذتْ‭ ‬تمرّغ‭ ‬رأسها‭ ‬بين‭ ‬فخذي،‭ ‬لم‭ ‬أصمد‭ ‬طويلا،‭ ‬إذْ‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬شعرت‭ ‬برعشة‭ ‬منعشة،‭ ‬تسري‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬جسدي،‭ ‬حين‭ ‬مدَّتْ‭ ‬لسانها‭ ‬ولطعتْ‭ ‬ذقني‭ ‬شبه‭ ‬مخدَّرة،‭ ‬نشوة‭ ‬عنيفة‭ ‬سيطرتْ‭ ‬على‭ ‬كياني‭ ‬مع‭ ‬ذهول‭ ‬غريب،‭ ‬ناولتني‭ ‬حبة‭ ‬فيا‭ ‬غرا‭ ‬من‭ ‬حقيبتها،‭ ‬لم‭ ‬أتردَّد‭ ‬في‭ ‬ابتلاعها‭ ‬وحملتها‭ ‬إِلى‭ ‬سريري،‭ ‬نفضتْ‭ ‬غلالتها‭ ‬واستحالت‭ ‬عارية‭ ‬كحورية؛‭ ‬كأنَّ‭ ‬جسدها‭ ‬من‭ ‬كريستال‭ ‬شفَّاف‭ ‬يقطر‭ ‬شَهْداً،‭ ‬تمكّنتُ‭ ‬من‭ ‬مباشرتها‭ ‬لثلاث‭ ‬مرات‭ ‬حتَّى‭ ‬اِستغرقنا‭ ‬في‭ ‬نوم‭ ‬عميق،‭ ‬حين‭ ‬أطلَّ‭ ‬الفجر،‭ ‬وثبتُ‭ ‬على‭ ‬جسدها‭ ‬لمرة‭ ‬رابعة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إرهاقي‭ ‬ثمَّ‭ ‬تركتُ‭ ‬الفراش‭ ‬لأجهزَّ‭ ‬قهوتي،‭ ‬شربتها‭ ‬على‭ ‬مهل‭ ‬وأنا‭ ‬أجلس‭ ‬خلف‭ ‬مكتبي،‭ ‬أمسكتُ‭ ‬بقلمي‭ ‬وبدأتُ‭ ‬أكتب‭: ‬قرار‭ ‬رئاسي‭.. ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مقتضيات‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬للبلاد،‭ ‬تُعيَّنْ‭ ‬السيدة‭ …‬،‭ ‬بصفة‭ ‬مستشارة‭ ‬أولى‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتباشر‭ ‬عملها‭ ‬فور‭ ‬صدوره‭.‬

رئيس‭ ‬الوزراء

الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدهشني‭ ‬أنَّ‭ ‬حبر‭ ‬قلمي‭ ‬صار‭ ‬بلون‭ ‬أحمر‭ ‬عندما‭ ‬كتبتُ‭ ‬القرار‭! ‬ولمـَّا‭ ‬عدتُ‭ ‬إِلى‭ ‬غرفتي‭ ‬لإيقاظها،‭ ‬وجدتُ‭ ‬فراشي‭ ‬خالياً،‭ ‬لقد‭ ‬اختفتْ‭ ‬الراقصة‭!‬