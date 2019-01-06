الراقصة والصعلوك – حسن النواب

كلام صريح
في أولِّ يومٍ من هذا العام، وعندَ الساعة الثامنة مساءً؛ سمعتُ نقراً خفيفاً على الباب، عندما فتحتها، رأيتُ امرأة نضرة بوجه تفّاحي، تضعُ على رأسها حجاباً شفافاً بلون قرمزي؛ ويكسو جسدها الأهيف فستان سهرة كحلي، يتلألأُ بنجوم فضيَّة صغيرة، بيدها اليمنى حقيبة خضراء، وتحمل كيساً ممتلئاً بيدها الأخرى، حين أذنتُ لها في الدخول، انتشرَ عطرها المثير بفضاء الصالة؛ لتجلس بعدها بإِغراء على أريكة قديمة وهي تضع الكيس بجوارها، أغلقتُ باب المنزل وتسمَّرتُ في مكاني منتظراً كلامها، فتحتْ فمها الشهي قائلة:
- ربَّما لم تدخل امرأة من قبل إِلى منزلك.
- هذا صحيح
- نحنُ في خلوة الآن
- ماذا تقصدين؟
- جئت أقايضك بجسدي؛ مقابل طلبٍ ليس عسيراً عليك.
- كم أنت جريئة؟
- الحياة جعلتني هكذا
- ما هو عملكِ؟
- راقصة سياسيَّة!
- ما هو طلبك؟
- أصبح مستشارة لرئيس الوزراء.
فاجئني مطلبها، فتحتْ الكيس وأخرجتْ زجاجة خمر ثمينة؛ وضعتها على طاولة مدوَّرة أمامها، علَّقتْ وطيف ابتسامة على وجهها:
- لا أشرب إِلاَّ هذا الصنف من النبيذ.
- كأنَّني في حلم.. ما اسمك؟
- ……..
وأطلقتْ ضحكة داعرة ثمَّ قالت بلا احتشام:
- جسدي مُلكك هذه الليلة.
غبطة لم أألفها من قبل اجتاحتْ قلبي، بينما سألتني برقّة:
- متى يصدر قرار تعييني؟
أجبتها بثقة:
- من صباح الغد، أنتِ مستشارة أولى لرئيس الوزراء.
خلعتْ حجابها، أبهرني لمعان ولون شعرها المسدول كنهر من ذهب، نهضتُ خفافاً إِلى المطبخ وعدتُ حاملاً زجاجة ويسكي وقدحين، ملأتُ صحنين بمُكسَّرات وفواكه، بينما صبَّتْ شرابها وارتشفتْ جرعةً طويلة منه، ثمَّ هبَّتْ فجأةً وشدَّتْ حجابها حول خصرها، قالت بغنج:
- أحب الرقص على أنغام موسيقى فليم الراقصة والسياسي.
قفزتُ نحو الحاسوب بحثاً عن تلك المعزوفة في صفحة اليوتيوب، لم تمر سوى ثوان حتَّى ملأت موسيقى عمار الشريعي فضاء الصالة، فراحتْ تتلوَّى بجسدها، بينما شبَّ حريق شَبقٍ بدمي، واتسعت عيناي إعجابا بقوامها الرشيق، شربتُ كأسي على دفعتين، بينما أتتْ هي على ما تبقَّى من شراب في كأسها، وبتؤدة بدأتْ تنزع فستانها لتغويني، لم تبق تغطي جسدها، سوى غلالة صفراء تكشف عن مفاتنها المثيرة، هزَّتْ ردفيها لإِثارتي، فتصاعد وجيب قلبي؛ وانغمرت أتفرَّسُ في ملامح وجهها المشع، هجمت على حجري بغتةً، وأخذتْ تمرّغ رأسها بين فخذي، لم أصمد طويلا، إذْ سرعان ما شعرت برعشة منعشة، تسري في خلايا جسدي، حين مدَّتْ لسانها ولطعتْ ذقني شبه مخدَّرة، نشوة عنيفة سيطرتْ على كياني مع ذهول غريب، ناولتني حبة فيا غرا من حقيبتها، لم أتردَّد في ابتلاعها وحملتها إِلى سريري، نفضتْ غلالتها واستحالت عارية كحورية؛ كأنَّ جسدها من كريستال شفَّاف يقطر شَهْداً، تمكّنتُ من مباشرتها لثلاث مرات حتَّى اِستغرقنا في نوم عميق، حين أطلَّ الفجر، وثبتُ على جسدها لمرة رابعة على الرغم من إرهاقي ثمَّ تركتُ الفراش لأجهزَّ قهوتي، شربتها على مهل وأنا أجلس خلف مكتبي، أمسكتُ بقلمي وبدأتُ أكتب: قرار رئاسي.. بناء على مقتضيات المصلحة العامة للبلاد، تُعيَّنْ السيدة …، بصفة مستشارة أولى لرئيس الوزراء، وتباشر عملها فور صدوره.
رئيس الوزراء
الأمر الذي أدهشني أنَّ حبر قلمي صار بلون أحمر عندما كتبتُ القرار! ولمـَّا عدتُ إِلى غرفتي لإيقاظها، وجدتُ فراشي خالياً، لقد اختفتْ الراقصة!