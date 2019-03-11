النزاهة تشخّص وجود 23 مخالفة في المصالح المالية للمكلفين خلال شباط الماضي

الرافدين يوجّه فروعه بإستئناف ترويج معاملات القروض للمواطنين

بغداد – قصي منذر

وجه مصرف الرافدين فروعه باستئناف ترويج معاملات القروض بانواعها والتسهيلات المالية اضافة الى قروض المشاريع الاستثمارية على ان يتم استكمال وإنجاز الموافقات الواردة سابقاً.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس ان (على الفروع ضرورة اكتشاف الفرص الاستثمارية ودراستها بشكل شامل للمشاريع الجديدة والقروض التجارية التي يمكن اقامتها على ان تتم ارشفتها بشكل سليم ومتابعة النشاط الائتماني لدى فروع المصرف ويتم ايقاف عمل الفرع الذي لديه تلكؤ في التسديدات بأعداد كبيرة ولايمنح اي مخصص ائتماني مالم يتم تصفيتها).

تسديد ديون

كما حث المصرف (دوائر ومؤسسات الدولة بإلزام موظفيهم لتسديد ما بذمتهم من ديون المصرف واسترداد حقوق المصرف المتأخرة والمترتبة بذمة الموظفين والمواطنين المتخلفين عن تسديد مابذمتهم من الأموال لتجنيبهم التبعات القانونية بسبب إلحاقهم الضرر بالمال العام). وطالب (مؤسسات ودوائر الدولة بالالتزام بتعهداتهم الموقعة مع المصرف واستقطاع حقوق المصرف من الأقساط من رواتب موظفيهم حسب العقود والتعهدات وبخلاف ذلك سيتم رفع الشكوى ضدهم أمام المحاكم).

الى ذلك أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة العامة تقرير نشاطاتها لشهر شباط، مُؤكِّدةً أنَّ عدد المكلفين الذين ظهرت لديهم مخالفاتٌ في تضارب المصالح 23 مُكلفاً من أصل 390 مكلفاً، وتمَّ البحث والتقصِّي عن أموال 520 مكلفاً لمختلف الجهات الحكومية.

وذكر بيان امس ان (الدائرة أوضحت أنَّ عدد الاستمارات المُتسلَّمة والمُدقَّقة بلغ 2518 استمارةً خاصَّة بالمُكلفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، فيما بلغت الاستمارات المُوثَّقة 1730 استمارةً، إذ سجَّل قسم كشف الذمَّة الماليَّة في الدائرة المُكلفين الذين تمَّ تحليل معلوماتهم؛ للبحث عن وجود تضخُّمٍ في أموالهم من عدمه، فقد بلغ عدد المُكلفين 111 أمَّا عدد الاستمارات الكليّ فقد بلغ 566 استمارةً، ومجموع زيارات شعبة التقصِّي عن أموال المُكلفين 192 زيارة). وبيَّـنت أنَّ (نشاطات الدائرة تضمَّنت زيارات قسم الأداء والسلوك الوظيفيِّ إلى 21 جهةً حكوميَّةً تتعلَّق هذه الزيارات بالرصد الإعلاميِّ، أهمُّها رصدٌ صحفيٌّ خاصٌّ بحريق دار المُشرَّدات، ورصدٌ خاصٌّ بالتجاوزات على أراضي المواطنين في بلديَّة الرشيد، وآخر خاصٌّ بالتجاوز على أراضٍ خضراء قرب مُجسَّر المشن).

زيارات تنسيقية

لافتةً إلى أنَّ (التقارير هي قيد المصادقة الآن تمثلت بتقريرٍ شاملٍ خاصٍّ بوزارة التجارة، وتقريرٍ خاصٍّ عن واقع حال المستشفيات في بغداد – خاص بوزارة الصِّحَّة، فضلاً عن زياراتٍ تدقيقيَّةٍ وتنسيقيَّةٍ بلغ مجموعها تسعة زياراتٍ لعددٍ من تشكيلات وزارة الزراعة).

وأشار البيان الى، ان (الدائرة أقامت ورشة عملٍ في مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة العدل؛ للتعريف بلائحة السلوك الوظيفيِّ رقم 1 لسنة 2016 والتعديل الأول لها، وعرض تقرير نتائج الزيارات الميدانيَّة لتشكيلات الوزارة، وعقد اجتماعٍ في مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة الزراعة خاصٍّ بلائحة السلوك الوظيفيِّ 1 لسنة 2016 والتعديل الأول لعام 2017).

وتابع (كما تضمَّنت النشاطات زيارات شعبة مكافحة الرشوة التي بلغت 23زيارةً لوزارات ودوائر رسميَّة، منها: الهيأة العامَّة للضرائب ووزارات الكهرباء والعدل والتجارة والشؤون الاجتماعيَّة، ودائرة الاستثمار في ديوان الوقف الشيعيِّ، وأمانة بغداد – دائرة الاستثمارات).