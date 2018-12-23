الرافدين ينشر التعليمات الخاصة بمنح القروض لسكنة نينوى حصراً

بغداد – الزمان

قرر مصرف الرافدين منح القروض للمواطنين من سكنة محافظة نينوى والمتضررة منازلهم حصراً.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس انه (تقرر منح القروض للمواطنين من محافظة نينوى الذين تعرضت مساكنهم للهدم او الاضرار جراء سيطرة داعش الارهابي على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية على ان يتم المنح للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم او الاضرار جراء سيطرة داعش الارهابي على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية شرط عدم حصولهم على تعويض او منحة من اي جهة كانت بتأييد من لجان التعويضات وفي حالة حصوله على اي مبلغ تعويض بعد منحه القرض يبادر الى تسديد القرض بالكامل من مبلغ التعويض ويمنح القرض بحد أعلى ثلاثون مليون دينار للمواطن الذي يمتلك دار سكن بجنس عقار طابو صرف وبضمان رهن العقار من الدرجة الاولى لصالح المصرف وعلى ان تغطي قيمة العقار وخمسة عشر مليون دينار للمواطن الذي يسكن المناطق الريفية وبضمانة العقار لصالح المصرف اضافة الى كفالة موظف مدني من موظفي دوائر الدولة يغطي 50 بالمئة من راتبه الكلي. واضاف البيان ان مدة القرض 10 سنوات اي 120 شهرا ويتم تسديد الاقساط في الشهر التالي من تاريخ المنح ويصرف مبلغ القرض بدفعتين متساويتين لكلا النوعين. وتصرف الدفعة الاولى حال انجاز كافة متطلبات معاملة المنح وتصرف الدفعة الثانية عند وصول مرحلة البناء الى نسبة انجاز 50 بالمئة وحسب تقدير لجنة الكشف من الفرع المانح ويكون سند العقار باسم طالب القرض ولايجوز نقل ملكية العقار او اجراء اي تصرفات قانونية الا بعد تسديد التزاماته تجاه المصرف او بموافقة المصرف واشترط المصرف على المقترض استعمال القرض للغرض الممنوح من اجله وفي حال اخلاله يعتبر القرض مستحق الاداء، ويتم اجراء الاستعلام للمواطن والكفيل لمعرفة الالتزامات المترتبة بذمتها لاية جهة واستيفاء العمولة حسب التعليمات والضوابط مع اجراء التقاطع وعدم تكرار المنح، كما يتم التامين على حياة المقترض لجميع حالات الوفاة بضمنها العمليات الارهابية لدى احدى شركات التامين الحكومية لصالح المصرف وعلى نفقة الزبون ويتم ايقاف العمل بمنح القرض بعد مرور سنتين، واذا رغب المقترض بتسديد القرض بالكامل خلال السنوات الخمسة الاولى لن يتحمل اية فائدة.