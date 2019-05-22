الرافدين ينشر التعليمات الخاصة بقروض الطلبة والأساتذة

بغداد – الزمان

اعلن مصرف الرافدين، عن التعليمات الخاصة بمنح الطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرض ميسر لتغطية كلف البحوث وفق تعليمات خاصة.

تسديد اقساط

وقال المصرف في بيان امس إن (مبلغ القرض هو خمسة ملايين وتكون مدته عامان، وتسدد الاقساط شهريا مع الفائدة المقررة بعد شهر من تاريخ المنح).

واشترط المصرف (تقديم كفيل موظـــــــف مدني من موظفي دوائر الدولة لاتتجاوز نسبة الاستقطاع 50 بالمئة من راتبه الكلي وعلى ان لا توجد بذمتـــــــه كفالات لدى الغير وتـــــــقديم الوثائق المصـــــــدقة من قبل طالب القرض تثـــــبت قيامه بالدراسات العليا في الجامعات ويتم التأكد من صحة صدورها من قبل المصرف). واشترط المصرف ايضا أن يكون (كتاب تأييد من الجهة ذات العــــــــلاقة يؤيد فيه بأن طالب القرض في مرحلة اعـــــــداد البحث وانه مستمر بالدوام الرسمي لديها وبتوقيع العميد او من ينوب عـــــــــنه وكتاب تاييد صادر من دائرة الكـــــــفيل يؤيـــــد فيه بانه على الملاك الدائم وكذلك مقدار الراتــــــب والخـدمة ويتم تاييد صحة صدور ماورد بالفقرتين اعلاه من الجــــهات الرسمية الصادرة منها).

وتابع أن (المستمسكات الثبوتية للمقترض والكفيل (هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الموحدة اضافة لبطاقة السكن).مشيرا إلى “اعتــــــماد الجامعة التي ينتـــــــمي اليها الطالب والقريبة من فروع مصرف الرافدين كمعيار في تحديد الرقعة الجغرافية عند منحه القرض وتسديد الاقساط المستحقة بعد المنح).