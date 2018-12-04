مصرف الرافدين يعزو تأخّر رواتب المتقا عدين المدنيين إلى تدقيق البيانات

الرافدين يعزو تأخّر رواتب المتقاعدين المدنيين إلى تدقيق البيانات

بغداد – الزمان

عزا مصرف الرافدين سبب تأخر رواتب المتقاعدين المدنيين الى تدقيق البيانات المتعلقة بتلك الرواتب .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان امس إن (الجهات ذات العلاقة من هيئة التقاعد والإدارة العامة للمصرف تواصل عملها الدؤوب وبجد واخلاص لاستكمال تدقيق البيانات التي تتعلق برواتب المتقاعدين المدنيين)، مشيرا الى انه (بمجرد انتهاء الإجراءات سيتم توزيع رواتبهم وبأقرب وقت ممكن والأعلان عنها في وسائل الإعلام). ونقل البيان عن المصرف تأكيده (الاستمرار في منح السلف للموظفين والمتقاعدين من خلال التقديم ألكترونياً عن طريق فروع المصرف المخصصة بالمنح في بغداد والمحافظات)، واضاف ان (السلف الالكترونية بدون كفيل وان تسليفها للأشخاص الراغبين بها والحاملين لأدوات الدفع الالكتروني يستغرق مدة قصيرة). فيما دعت رابطة المصارف الخاصة العراقية الوزارات والهيئات المستقلة إلى عدم إجبار موظفيها على توطين رواتبهم في المصارف الحكوميــة. وقالت الرابطة في بيان امس إن (بعض الوزارات والهيئات المستقلة في الدولة طالبت موظفيها بتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية فقط)، مبينا ان (قيام الجهات الحكومية بإجبار الموظفين على توطين رواتبهم يعد تقويضاً لعمل المصارف الخاصة واهدارا لفرصتها في عرض خدماتها والتي تتميز بالسرعة والتنوع الكبير وكذلك يخالف المادة 25 من الدستور العراقي التي تشجع القطاع الخاص وتنميته)، مؤكدا ان (مشروع توطين رواتب موظفي الدولة وحسب قرارات وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي ينص على عدم اجبار الموظفين بتوطين رواتبهم باي مصرف وان يترك الامر للموظف للاختيار من بين المصارف المشاركة بالمشروع سواءً كانت حكومية ام خاصة)، واوضح البيان ان (شكاوى عدة وصلت اليها تتعلق بإجبار دوائرهم بتوطين رواتبهم في المصارف الحكومية)، وتابع أن (المصارف الخاصة قامت مؤخرا بتطوير خدماتها من ضمنها إنشاء شركة ضمان الودائع لتعطي ثقة اكبر للمواطنين المودعين أموالهم في المصارف).

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